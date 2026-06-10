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Теневые конвои в Ормузском проливе: признание Вашингтона спровоцировало раскол в правительстве

Мир

Дональд Трамп объявил о якобы секретной операции США в Ормузском проливе и заявил, что она помогла провести на рынок свыше 100 миллионов баррелей нефти. Политическая интрига возникла сразу: президент говорит о скрытой миссии военных и миллионах баррелей из Ирана, а глава американского Минэнерго Крис Райт публично дал понять, что ему об этом ничего не известно. На фоне напряжения вокруг морских маршрутов и кризиса судоходства в Красном море такое заявление выглядит не просто громким, а чувствительным для всего нефтяного рынка.

Дональд Трамп
Фото: Donald Trump by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

Что именно заявил Трамп

В среду президент США сообщил журналистам, что Соединенные Штаты якобы каждую ночь вывозили из Ирана миллионы баррелей нефти. Позже он изложил ту же версию в соцсети Truth Social. По его словам, в прошлом месяце он поручил американским военным секретную миссию по сопровождению нефтяных танкеров и других коммерческих судов через Ормузский пролив.

Трамп написал, что по итогам этих действий через пролив и на свободный рынок были доставлены более 100 миллионов баррелей нефти. В его формулировке речь идет именно о сопровождении судов американскими военными. При этом сам президент подал это как уже завершенную и результативную операцию.

"Когда политик подчеркивает, что операция была тайной, он сразу выводит разговор из плоскости обычной отчетности в плоскость личного лидерства. Это способ показать: решение принимал именно он, а результат связан с его волей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Где возникло главное противоречие

Почти сразу после слов Трампа обнаружилось расхождение внутри самой американской администрации. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что ему ничего об этом не известно. Это не второстепенная деталь: если президент говорит о поставке на рынок более 100 миллионов баррелей, а профильный министр не подтверждает даже сам факт такой схемы, новость превращается из сообщения о действии в вопрос о достоверности.

Здесь и проходит главная линия конфликта. Либо Вашингтон действительно проводил чувствительную морскую операцию без публичного раскрытия деталей, либо Трамп использует тему энергетики и безопасности проливов как политический аргумент. На фоне споров о союзах США, ЕС и Ближнего Востока, а также новых трений вокруг отношений Вашингтона и Евросоюза, подобные заявления неизбежно читаются и как сигнал внешним игрокам, и как послание внутренней аудитории.

Дополнительный вопрос связан с Ираном. Трамп сказал журналистам, что США якобы каждую ночь вывозили из Ирана миллионы баррелей нефти. Но в его записи в Truth Social акцент уже смещен на сопровождение танкеров через Ормузский пролив. Это близкие по теме, но не одинаковые формулировки: одно дело — прямой вывоз нефти из Ирана, другое — проводка коммерческих судов через стратегический маршрут.

"Когда в одном сюжете расходятся формулировки президента и слова профильного министра, рынок слышит не силу, а неопределенность. Для трейдеров это не мелочь: они пытаются понять, был ли реальный морской коридор или это политическое заявление без подтвержденной операционной части", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Почему Ормузский пролив снова в центре внимания

Ормузский пролив давно остается одной из самых чувствительных точек мировой энергетики. Любое сообщение о сопровождении танкеров, угрозах судоходству или переброске военных сил через этот участок сразу влияет на восприятие рисков. Поэтому заявление Трампа выходит далеко за рамки обычной политической риторики.

Сейчас внимание к морским путям поставок нефти особенно высоко. Причина не только в Ормузе, но и в общей нервозности вокруг глобальной логистики, усиленной событиями в Красном море. Если один маршрут сталкивается с угрозами, роль другого резко возрастает. На этом фоне даже неподтвержденные слова о военном сопровождении танкеров способны стать политическим фактором.

Для Вашингтона тема пролива удобна еще и тем, что она соединяет сразу три сюжета: безопасность союзников, цены на нефть и давление на Иран. В такой конструкции Белый дом может подавать себя как силу, которая удерживает открытыми мировые торговые артерии. А это уже история не только про нефть, но и про контроль над правилами мировой торговли.

"Ормуз — это не просто география. Кто показывает, что контролирует проход танкеров, тот претендует на право задавать тон всему разговору о безопасности Персидского залива. Поэтому даже одно заявление из Вашингтона может иметь дипломатический вес", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Что это значит для США и нефтяного рынка

Пока подтверждена только одна часть истории: Трамп действительно публично заявил о секретной миссии и назвал результат в более чем 100 миллионов баррелей нефти, доставленных через пролив на свободный рынок. Столь же подтверждено и другое: Крис Райт сказал, что ему об этом ничего не известно.

Политический смысл этого эпизода в том, что Трамп пытается закрепить за собой образ человека, который решает проблемы жестким способом и без лишней огласки. Экономический смысл проще: если рынок верит в стабильный проход танкеров, давление на цены ослабевает. Если рынок видит противоречие в словах американских чиновников, растет недоверие к официальным сигналам.

Здесь важен и внешний контекст. В последние месяцы тема энергетической зависимости и уязвимости маршрутов уже всплывала в разных странах — от споров о запчастях для болгарской АЭС до обсуждения внешнего давления через финансы. На этом фоне любая новость о нефти, Иране и военном сопровождении судов получает дополнительный вес.

Если же смотреть шире, Вашингтон снова показывает, что готов подавать логистику как элемент большой политики. Это уже проявлялось и в дискуссиях о кризисе власти в Британии, и в разговорах о новой расстановке сил вокруг сближения России, Китая и КНДР. В такой среде контроль над проливами и маршрутами поставок становится не фоном, а частью политического торга.

Заявление Фактическое значение
Трамп заявил о секретной миссии в Ормузском проливе Есть публичное заявление президента о сопровождении танкеров американскими военными
Трамп назвал результат в более чем 100 млн баррелей нефти Эта цифра прозвучала только в его сообщении в Truth Social
Президент сказал, что США каждую ночь вывозили из Ирана миллионы баррелей Формулировка расширяет смысл истории от сопровождения судов до прямого вывоза нефти
Крис Райт заявил, что ему ничего об этом не известно Появилось публичное противоречие внутри американской администрации

Пока история держится на двух зафиксированных репликах — словах Трампа и ответе главы Минэнерго. Именно это расхождение и делает тему не только энергетической, но и политической.

Ответы на популярные вопросы о заявлении Трампа

Что именно сказал Дональд Трамп?

Он заявил, что в прошлом месяце поручил военным США провести секретную миссию по сопровождению нефтяных танкеров и других коммерческих судов через Ормузский пролив. По его словам, это позволило доставить на свободный рынок более 100 миллионов баррелей нефти.

Почему слова Трампа вызвали вопросы?

Потому что министр энергетики США Крис Райт сказал, что ему ничего об этом не известно. Из-за этого внутри американской администрации возникло публичное расхождение.

Идет ли речь именно о нефти из Ирана?

Трамп заявил журналистам, что США якобы каждую ночь вывозили из Ирана миллионы баррелей нефти. В записи в Truth Social он говорил о сопровождении танкеров через Ормузский пролив. Эти формулировки близки, но не совпадают полностью.

Почему Ормузский пролив так важен?

Это один из главных маршрутов морских поставок нефти. Любые сообщения о рисках, военном сопровождении или перебоях в проходе судов сразу привлекают внимание нефтяного рынка и государств, завязанных на импорт сырья.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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