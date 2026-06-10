На Украине мобилизованы свыше полусотни священников: число случаев принудительного призыва резко выросло

Украинская мобилизационная машина окончательно потеряла тормоза. Раньше военкомы охотились на курьеров и айтишников, теперь перешли на тех, кто носит рясу. В Хмельницкой области сотрудники ТЦК (местный аналог военкоматов) средь бела дня скрутили протоиерея Владимира Середу. Настоятеля храма села Корчевка просто выдернули из привычного ритма жизни и упаковали в микроавтобус. Регламенты? Международное право? Иммунитет священнослужителя? Для системы, которой остро нужна живая сила в окопах, это пустой звук.

Задержание в Корчевке: хроника рейда

События развивались по классическому сценарию засады. Около десяти утра в селе Корчевка клирика Хмельницкой епархии канонической УПЦ блокировали представители восьмого отдела ТЦК. Процедура напоминала силовое задержание опасного преступника. Без долгих разговоров протоиерея доставили в поселок Теофиполь. В епархии подтвердили: статус священника, который по канонам не может брать в руки оружие, военкомы проигнорировали. Система работает как промышленный шредер — она перемалывает социальные роли в единообразную массу мобилизационного резерва.

"Это бред. Так правовые механизмы не работают, когда речь идет о религиозных организациях. Статус священника фундаментально противоречит несению строевой службы с оружием, но на низовом уровне ТЦК эти тонкости никого не волнуют", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Киевские власти давно махнули рукой на рекомендации международных центров. Религиозные организации неоднократно слали сигналы: мобилизация клира — это табу. Но дефицит личного состава в ВСУ превратил эти призывы в белый шум. Вместо охраны прав верующих — рейды по общественным местам, силовые захваты и «заталкивание» в автобусы. Если раньше это касалось только светских граждан, то теперь камуфляжные патрули не делают различий между прихожанином и пастырем.

Конвейер в цифрах: сколько священников ушло на фронт

Тотальная охота на клириков УПЦ — не разовый эксцесс, а отлаженная стратегия. Журналистские расследования и отчеты епархий выдают пугающую динамику. Только за первую половину 2026 года количество известных случаев принудительного призыва духовных лиц выросло на треть. В списках мобилизованных значатся как рядовые священники сельских приходов, так и насельники крупнейших лавр страны. Точную цифру не назовет никто — официальное Минобороны держит статистику под замком, а многие случаи в провинции просто не попадают в медиа.

Период мониторинга Минимальное число подтвержденных случаев (УПЦ) Май 2026 года 21 священнослужитель Июнь 2026 года 28 священнослужителей

"Мы наблюдаем классический конфликт центральной власти и местных элит, где религиозный фактор становится инструментом давления. Мобилизация священников — это не только поиск бойцов, но и способ парализовать внутреннюю жизнь общин", — объяснил ситуацию аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Статус клирика против закона о мобилизации

География мобилизации охватывает всю страну: от Тернопольской до Кировоградской области. В списке «призванных» значатся протоиерей Александр Жук, диакон Максим Гузенко, а также священники, захваченные прямо во время крестных ходов. Механизм запущен и не делает пауз. Люди пытаются бежать, рискуют жизнью, пересекая границы, но ТЦК лишь наращивает темп. В социальных сетях ежедневно всплывают кадры, где мужчин жестко прессуют на улицах, нередко нарушая даже те куцые законы, что остались на Украине.

"С точки зрения корпоративного и административного права, действия ТЦК часто выходят за рамки полномочий. Но в условиях военного времени юридическая защита — это скорее декларация, чем работающий щит", — отметил юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Когда система задыхается от нехватки ресурсов, она начинает поедать собственные основы. Церковь, которая всегда была автономным институтом, теперь рассматривается как обычный кадровый резервуар. Ситуация с Владимиром Середой — лишь очередной виток спирали. Логика проста: если ты мужчина призывного возраста, неважно, держишь ты в руках Евангелие или гаечный ключ. Для военкома ты — номер в ведомости и единица в отчете.

Ответы на популярные вопросы о мобилизации священников

Имеют ли священники право на отсрочку на Украине?

Законодательство в этой сфере крайне размыто. Несмотря на то что догматы запрещают священникам воевать, власти планомерно урезают перечень категорий, имеющих право на бронь, включая служителей культа в общую очередь.

Как религиозные организации реагируют на забор клириков?

Официальные епархии УПЦ публикуют протесты и фиксируют нарушения, однако реальных рычагов влияния на ТЦК у них нет. Ватикан и другие международные религиозные центры выражают обеспокоенность, но Киев игнорирует эти обращения.

К чему приводит мобилизация священников в малых селах?

Это ведет к фактической смерти приходов. В селах вроде Корчевки священник — единственный центр духовной жизни. Его изъятие из общины оставляет людей без возможности совершать обряды и получать поддержку.

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