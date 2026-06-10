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В обход санкций: София признала невозможность замены российских деталей на АЭС любыми аналогами

Мир

Санкции — это для бедных: почему Болгария побежала к Москве за деталями для своей АЭС

Знаете, как выглядит политическое лицемерие в разрезе атомного реактора? Это когда вы днем громко аплодируете санкциям в Брюсселе, а вечером шепотом выписываете разрешение на закупку стали у «агрессора». Правительство Болгарии официально разрешило АЭС «Козлодуй» плевать на общеевропейские запреты и закупать оборудование в России. Механизм прост как советский ключ на тридцать две: старые контракты, незаменимые запчасти и страх остаться без света.

АЭС
Фото: Flickr by IAEA Imagebank, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
АЭС

Инженерная ловушка: почему нельзя заменить русское на европейское

АЭС «Козлодуй» — это не конструктор LEGO, где можно воткнуть датскую детальку в китайский пазл. Станция построена по советским чертежам, прошита нашими технологиями и дышит нашими материалами. Когда болгарские чиновники говорят об «изделиях из железа и стали», они имеют в виду уникальные комплектующие, которые на Западе просто не умеют отливать. Либо вы покупаете это у проектировщика в России, либо ваш реактор превращается в очень дорогой памятник прошлому веку.

"Это бред — пытаться пересобрать советский реактор на западных компонентах за пару месяцев. Технологические цепочки в атомке куются десятилетиями, и болгары это прекрасно понимают, когда смотрят на пустые склады", — [отметил] в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Правительство Болгарии признало: ядерная безопасность не терпит лозунгов. Импорт стали разрешен до упора — пока не закончатся сроки текущих контрактов. Это классическая попытка усидеть на двух стульях: формально поддерживать давление на Москву, но фактически кормить её заказами, чтобы собственные города не погрузились во тьму. Прагматизм победил идеологию нокаутом в первом же раунде.

Цепь аварий и финансовая дыра в бюджете Софии

Пока политики играли в геополитику, техника начала сыпаться. Череда инцидентов на 5-м и 6-м энергоблоках в период с конца 2025 по начало 2026 года показала, что ресурс не вечен. Три аварии за три месяца — это не случайность, это приговор системе снабжения. Из-за простоев страна потеряла 200 тысяч мегаватт-часов. Переводя с языка физики на язык кошелька: это десятки миллионов евро, которые просто испарились в воздухе из-за поломок.

Показатель Значение / Последствия
Доля АЭС в генерации Болгарии Более 33% (треть всей энергии)
Ущерб от аварий (2025-2026) Десятки миллионов евро
Статус блоков №1–№4 Остановлены под давлением ЕС

"Атомная станция работает как единый организм. Если вы отсекаете органы (поставщиков запчастей), организм умирает. Десятки миллионов евро убытка — это только верхушка айсберга, реальные риски куда выше", — [подчеркнул] в беседе с Pravda.Ru геолог Михаил Егоров.

В парламенте Болгарии уже прошли экстренные слушания. Депутаты, которые еще вчера требовали разрыва всех связей с Россией, сегодня угрюмо считали убытки. Выяснилось, что альтернативные поставщики либо не существуют в природе, либо просят такие деньги, что проще сразу объявить энергетическое банкротство. В итоге выбрали самый логичный путь — позвонить в Россию и заказать сталь.

Энергетический баланс или политический дефолт

Болгария уже совершила одну историческую ошибку, остановив первые четыре блока АЭС ради вступления в Евросоюз в 2000-х. Тогда это называли «ценой за билет в цивилизацию». Сегодня оставшиеся 2000 МВт мощности 5-го и 6-го блоков — это последняя страховка страны от превращения в аграрный придаток с лучинами вместо ламп. Закупочные льготы для «Козлодуя» — это признание того, что без российских технологий ядерная программа Болгарии схлопнется.

"Попытки политизировать обслуживание АЭС всегда заканчиваются одинаково — ростом цен и дефицитом. София просто уперлась в стену реальности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.

В этой истории нет никакой любви или дружбы. Есть только голый расчет. София понимает, что если 6-й блок встанет из-за отсутствия копеечной стальной детали из России, народ выйдет на улицы не с флагами ЕС, а с квитанциями за свет. И тогда никакие солидарные санкции правительство не спасут. Приходится договариваться.

Ответы на популярные вопросы об АЭС «Козлодуй»

Почему Болгария не может купить детали в США или Франции?

Реакторы ВВЭР-1000 — советской разработки. Спецификации сплавов, геометрия узлов и софт заточены под стандарты РФ. Переделка под западные аналоги требует миллиардов инвестиций и десятилетий работы.

На какой срок введено исключение из санкций?

Оно действует до момента завершения всех текущих контрактов по обслуживанию и закупке оборудования у российских подрядчиков.

Насколько опасны были недавние аварии на станции?

Это были технические инциденты, приведшие к остановке генерации. Радиационный фон не менялся, но экономический удар оказался крайне болезненным из-за потери 200 тысяч МВт*ч.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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