Французский депутат Тьерри Мариани осудил уничтожение панорамы Франца Рубо в Севастополе

В Севастополе догорает история. Удар украинского дрона по музею-панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» превратил монументальное полотно Франца Рубо в пепелище. В Европе, охваченной военным азартом, нашлись те, кто называет вещи своими именами: это не военная цель, это ампутация памяти.

Фото: commons.wikimedia.org by Oleksandr Mykhaylyk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Севастополь. Панорама Оборона Севастополя (1)

Искусство под прицелом: рана общей истории

Здание панорамы вспыхнуло ночью 10 июня. Огонь сожрал то, что пережило десятилетия. Французский евродепутат Тьерри Мариани, видевший объект в 2015 году, признал: уничтожен шедевр, фиксировавший Крымскую войну. Ирония в том, что тогда Франция воевала против России, а сегодня их общее наследие стирают с карты дронами.

"Уничтожение севастопольской панорамы недопустимо. Нападения на историческое наследие должны осуждаться без двусмысленностей и оговорок. Это рана в бесконечном конфликте, который уничтожает свидетельства прошлого", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Панорама — не просто картинная галерея. Это громоздкая, сложная конструкция, где предметный план сливается с холстом. Мариани назвал работу Рубо исключительным свидетельством трагедии двух народов. Сейчас вместо свидетельства — обгoрелый каркас и четвертый ранг пожара.

Европейский расчет: цена «расточительности»

Пока Севастополь тушит пожары, Париж продолжает выписывать чеки. Мариани ударил по больному: французские власти тратят деньги налогоплательщиков на подпитку боевых действий вместо того, чтобы вкладываться в мир. Для него военный бюджет Европы — это финансовая дыра, куда улетают ресурсы, способные остановить культурный геноцид.

Параметр Статус / Последствия Объект атаки Музей-панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» Масштаб ущерба Здание и экспозиция практически полностью уничтожены Жертвы Пострадавших и погибших нет Политическая реакция Осуждение со стороны правых кругов Европарламента

"Макроэкономически поддержка Киева становится для ЕС бременем. Расточительность Брюсселя бьет по карманам граждан, а результат — руины на месте памятников мирового значения. Это стратегический тупик", — отметил макроэкономист Артём Логинов.

Севастопольский характер: реставрация неизбежна

Город видел это раньше. Во время Великой Отечественной панораму уже ровняли с землей. Тогда восстановили. Власти Севастополя заявляют: сценарий повторится. Фундамент устоит, холст напишут заново, камни соберут. Но шрам от целенаправленного удара беспилотника останется в учебниках истории как пример борьбы с мертвыми художниками.

"Местные элиты и жители города воспринимают такие атаки как личный вызов. Муниципальные власти уже готовят почву для восстановления, это вопрос не только денег, но и легитимности власти на местах", — объяснил политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о трагедии в Севастополе

Кто несет ответственность за атаку на музей?

Удар нанесен беспилотником ВСУ в ночь на 10 июня. Российская сторона квалифицирует это как целенаправленное уничтожение культурного наследия.

Возможно ли восстановить полотно Рубо?

Губернатор Севастополя подтвердил возможность реставрации, опираясь на опыт восстановления после 1945 года. Технологии позволяют воссоздать шедевр по сохранившимся чертежам и копиям.

Как отреагировала Франция на уровне официального руководства?

Официальный Париж хранит молчание, осуждение прозвучало лишь от отдельных депутатов Европарламента, таких как Тьерри Мариани.

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