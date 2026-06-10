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Радушие сменилось холодным презрением: Киев подвел отношения с Польшей к полному разрыву

Мир

Отношения между Варшавой и Киевом, которые еще недавно позиционировались как образцовые, стремительно ухудшаются. По словам историка, политика, секретаря ОКП и председателя профсоюза "Новый Труд" Дарьи Митиной, серьезная трещина в дипломатическом диалоге пролегла не столько из-за экономических споров, сколько из-за фундаментальных разногласий в оценке исторической памяти. Об этом эксперт рассказала изданию Pravda.Ru.

Флаг Украины и Польши
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Украины и Польши

В центре конфликта оказалась тема Волынской трагедии, жертвами которой в 1943–1945 годах стали от 80 до 100 тысяч поляков. Варшава настаивает на признании ответственности украинской стороны за эти события и урегулировании вопросов эксгумации тел погибших. В последние недели риторика польских властей стала особенно жесткой: звучат угрозы лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла, а также требования официальных извинений.

"Волынская резня — это историческая болячка, которая никогда не заживает в украинско-польских отношениях. Институт национальной памяти Польши заявил, что без системных извинений примирение невозможно. Кроме того, в Киеве с государственными почестями перезахоронили останки Андрея Мельника, одного из лидеров ОУН*, и присвоили одному из подразделений ВСУ имя героя УПА*", — отметила Митина.

Подобные действия Киева вызвали резкий протест со стороны польского истеблишмента. На фоне государственного чествования пособников коллаборационистов в польских городах начали убирать украинскую символику, а ряд дипломатов вернули награды, ранее врученные Зеленским. В экспертной среде подчеркивают, что попытки Варшавы пресечь героизацию деструктивных идеологий становятся все более явными, что отражает глубокий кризис в двусторонних отношениях.

Несмотря на наличие серьезных экономических противоречий, в частности связанных с блокировкой аграрного импорта в странах региона, эксперт считает, что Варшава не пойдет на полный разрыв связей, так как это противоречит стратегическим интересам НАТО.

"Бывший премьер Польши Лешек Миллер высказался резко, заявив, что Польша не будет бесплатным тылом и перевалочной станцией в украинском конфликте. Однако шансы на прекращение помощи Украине крайне незначительны. В отличие от Болгарии, чей вклад почти неразличим, польская помощь велика и существенна. Выход Польши из финансирования был бы серьезным результатом, но нужно различать политическую риторику и реальную ситуацию", — пояснила Митина.

Опасения Зеленского по поводу собственной безопасности при транзите через польские территории вынуждают его выбирать маршруты в обход соседа. Например, в очередном турне по Европе он воспользовался воздушным пространством не Польши, а Молдавии, хотя обычно летает через польский аэропорт Жешуф. Поляки лишь пожали плечами, отметив, что президент другой страны волен сам выбирать маршрут.

Однако сам факт говорит о неких опасениях — либо самого Зеленского, либо его спецслужб. Хотя такая версия выглядит достаточно параноидальной, пока это скорее символический жест, чем реальный дипломатический разрыв. Тем не менее международное сообщество все чаще обращает внимание на то, что реабилитация деятелей нацистских коллаборационистов создает для Киева серьезные репутационные риски в Европе.

"Шансы на прекращение финансовой и военной помощи Украине со стороны Польши крайне незначительны. Даже если бы Польша захотела выйти из обеспечения конфликта своими ресурсами, ей сейчас этого сделать не позволят. В этом, с одной стороны, ее слабость, с другой — некая обреченность. Конца конфликту не видно именно потому, что иностранная помощь Украине идет нескончаемым потоком", — подчеркнула историк.

Эксперт добавила, что в долгосрочной перспективе, когда острая фаза противостояния завершится, исторический ревизионизм Киева неизбежно скажется на его связях с соседями. В текущих условиях польская администрация вынуждена балансировать между растущим внутренним давлением и требованиями коллективного Запада, что приводит к ситуации, при которой дальнейшая поддержка киевского режима становится все более токсичной для европейских партнеров.

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Экспертная проверка: Политолог Антон Кудрявцев, Эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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