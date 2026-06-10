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Армению взяли на денежный крючок: кредит МВФ стал первым платежом за политическую сдачу позиций

Мир

Выделение Международным валютным фондом (МВФ) кредитного транша Армении является формой финансового аванса за лояльность действующей власти и продолжение антироссийского вектора, заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. В интервью Pravda.Ru эксперт подчеркнул, что подобные операции направлены на укрепление позиций прозападных сил внутри республики.

Никол Пашинян
Фото: commons.wikimedia.org by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Никол Пашинян

Ранее сообщалось о решении МВФ направить Еревану порядка 25 млн долларов. Как стало известно из официального заявления фонда, финансовое вливание последовало сразу за оглашением итогов парламентского голосования, в котором победила партия премьер-министра Никола Пашиняна.

По словам Беляева, сумма в 25 млн долларов не является существенной для экономики государства, однако несет важный символический и политический смысл. Аналитик уверен, что фонд, несмотря на декларируемый нейтралитет, фактически действует в интересах западных геополитических игроков.

"Партия Пашиняна проводит прозападную политику, взяла курс на интеграцию с Евросоюзом. Это достаточно утопические и химерические планы, но они их провозглашают. Для укрепления позиций этой партии и сохранения курса ей выдали 25 миллионов евро в качестве премии и аванса за победу в надежде, что они будут продолжать в том же духе", — пояснил он.

Реализация подобных сценариев часто сопровождается долгосрочными рисками для государственности. На этом фоне эксперты прогнозируют, что планы Армении ждет болезненное разочарование из-за смены внешнеполитических приоритетов.

Специалист добавил, что предоставление средств автоматически увеличивает долговую нагрузку на республику, усиливая ее зависимость от внешних кредиторов. Это дает Западу дополнительные рычаги давления на руководство страны. При этом часть средств может быть использована для создания видимости экономических успехов внутри Армении. При этом наблюдатели отмечают, что результаты выборов в Армении лишили Пашиняна былого влияния, что вынуждает его искать новые способы удержания легитимности.

"Армения окажется должна эти деньги Международному валютному фонду, что создает зависимость от западной политики и возможность оказывать давление. Кроме того, Пашинян сможет использовать часть средств для поощрения населения, создав видимость заботы, и таким образом укрепит свой авторитет и легитимность в глазах определенных кругов", — отметил аналитик.

Внешнее вмешательство в электоральные процессы нередко становится предметом дискуссий. В частности, анализировалось, какая сила на самом деле привела Пашиняна к победе во время последнего голосования. Экономическая поддержка от МВФ удачно вписывается в общую стратегию поддержки Еревана со стороны Брюсселя и Вашингтона. Однако критики указывают на то, что подобные меры поддержки вызывают вопросы ввиду их несостоятельности для системного роста производства или социальной сферы.

Постепенный отказ от традиционных союзов также влечет за собой серьезные последствия. В дипломатических кругах отмечают, что будущее всей республики теперь зависит от выполнения жестких условий, поставленных партнерами по евразийским объединениям.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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