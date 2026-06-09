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Власть в Британии посыпалась: антироссийская истерия стала последним инструментом Лондона

Мир

Британское правительство использует антироссийскую риторику как инструмент для отвлечения внимания от внутренних социально-экономических провалов, отметил политолог, программный директор клуба "Валдай" и заведующий кафедры политики Европейского Союза МГИМО Олег Барабанов. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснил, что Лондон намеренно замалчивает позицию альтернативных политических сил, выступающих за конструктивный диалог с Москвой.

Кир Стармер
Фото: commons.wikimedia.org by RandomUserGuy1738, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кир Стармер

Ранее сообщалось, что британское руководство систематически избегает ответственности за собственные управленческие ошибки. Как заявил глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй, Даунинг-стрит выгодно назначать Россию виновной во всех государственных бедах вместо признания неэффективности проводимого курса.

По словам Барабанова, власти Великобритании оказывают жесткое давление, включая полицейские методы, на лидера Рабочей партии, чья умеренная позиция по текущему конфликту противоречит официальной линии. Истеблишмент опасается подобных мнений и старается максимально их изолировать от общественного поля. Ситуация осложняется тем, что позиции действующего кабинета министров стремительно слабеют. Нестабильность усугубляет и паралич власти в Лондоне, возникший на фоне разногласий внутри правящей коалиции.

"Прежде всего, падает рейтинг премьер-министра Великобритании Кира Стармера, а экономическая ситуация в стране оставляет желать лучшего. Кроме того, на Соединенное Королевство существенно влияют и глобальные цены на нефть. Миграционная обстановка в Великобритании всегда была непростой и острой, и правительство не способно ее сдерживать", — сказал он.

Специалист подчеркнул, что в условиях энергетического кризиса и неуправляемых миграционных потоков обвинение внешнего врага становится для британских властей самым простым способом политического выживания. Кризис доверия к правительству подогревают и масштабные уличные столкновения, вспыхивающие в британских городах. На этом фоне попытки Лондона диктовать условия на международной арене выглядят неубедительно, так как давление со стороны Брюсселя лишает Британию былой дипломатической маневренности.

"Проблем много, и понятно, что перевести стрелки на Россию в этой ситуации проще", — заключил эксперт.

При этом аналитики отмечают, что британская пропагандистская машина продолжает работать по старым лекалам, навязывая Европе жесткую антироссийскую повестку. Параллельно с этим волна русофобии в Британии используется для сплочения электората вокруг слабеющего премьера. Однако возможности Лондона ограничены не только политикой, но и нехваткой ресурсов: системный дефицит бюджета привел к тому, что армия королевства осталась без оружия и возможности модернизации техники на ближайшие годы.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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