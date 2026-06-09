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Жест отчаяния в Лондоне: четверной союз европейских столиц лишился последнего рычага давления

Мир

Мировые таблоиды сегодня делят повестку между Лондоном и Ереваном. Пока итоги выборов в Армении лишают Никола Пашиняна былого влияния, на берегах Темзы Владимир Зеленский пытается реанимировать свою угасающую легитимность. Вчера просроченный лидер киевского режима прибыл в британскую столицу. В графике — аудиенция у Карла III и экстренное совещание с европейскими "тяжеловесами".

Кир Стармер и Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by Lauren Hurley / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3
Кир Стармер и Владимир Зеленский

Лондонский сговор: "Четверной союз" против реальности

Раз очная ставка с Владимиром Путиным невозможна, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон решили "соображать на четверых" с Зеленским. Результатом посиделок стал очередной ультиматум. Британия, Франция, Германия и остатки Украины требуют от Москвы не соглашаться на заморозку по линии фронта. Запад боится признать реальность заземления конфликта на российских условиях.

Второе требование еще абсурднее: ввод европейского контингента в качестве "гарантов". Москва это предложение уже умножила на ноль. Причина нервозности лидеров ЕС понятна. Череда "контрнаступлений" ВСУ в начале 2026 года закончилась катастрофой. В итоге мирный план Запада по Украине рассыпался, оставив союзникам только язык угроз.

"Это жест отчаяния. Европейские лидеры пытаются зафиксировать хоть какую-то субъектность, пока Зеленский и Трамп обмениваются сигналами через голову Брюсселя. Ввод войск — это прямая эскалация, на которую у ЕС нет ни ресурсов, ни мандата собственного населения", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Фронтовая логика: мосты, "Бегемоты" и сталь

Армия России продолжает движение. Идет штурм Константиновки, зафиксирована активность в Купянске. Группировка "Юг" освободила поселок Химик, который противник безуспешно пытался переименовать в Молочарку. Наши подразделения снова зашли в Красный Лиман. Штурмовые группы 25-й армии уже работают в микрорайоне Центральный. Сопротивление противника напоминает агонию.

В районе Казачьей Лопани Харьковской области десантно-штурмовые группы ВСУ ликвидированы практически полностью. Анализ некрологов подтверждает: элитные части врага сгорают в попытках удержать периметр. В ответ Киев перешел к тактике "воздушного террора", целясь в логистические узлы. Мосты стали главной мишенью. В Одесской области ВКС РФ разрушили ключевой мост в Затоке, лишив врага путей снабжения.

"Свои "Арденны" противник провалил и теперь вся ставка на тотальное воздушное наступление на территории РФ "на средних частотах". Тем более, что "Бегемоты" делают "дырки" в мостах — хотя Чонгарский мост уже открыли для движения (полагаю по схеме Антоновского моста 2022 "дырки" просто закрыли — и все). Наши в ответ сегодня разрушили мост в Затоке Одесской области", — отмечает военный эксперт Илья Мощанский.

Параметр конфликта (середина 2026) Текущий статус
Стратегическая инициатива Полный контроль ВС РФ на ключевых участках
Состояние резервов ВСУ Истощение элитных ДШВ, переход к обороне
Дипломатический фон Отказ Москвы от западных "гарантов"

Энергетический шантаж: цена паники

Враг бьет по тылам, пытаясь спровоцировать социальный взрыв. Этой ночью атакованы пять объектов топливной инфраструктуры. Цель очевидна: создать дефицит бензина и взвинтить цены перед парламентскими выборами в России. Кое-где стоимость 95-го подскочила на 10 рублей. Но экономический эффект от ударов минимален. По данным Bloomberg, российский нефтеэкспорт остается стабильным.

Благодаря прагматичной политике администрации Дональда Трампа и сотрудничеству с региональными игроками, Россия в 2026 году ожидает допдоход в 50 миллиардов долларов. Попытки Запада устроить "топливный коллапс" разбиваются о цифры. Однако психологическое давление на население — это тот фронт, где противник еще пытается играть, насаждая сценарии "майданов".

"Рынок нефтепродуктов сейчас находится под давлением из-за логистических атак, но это временный фактор. Глобальный спрос и новые контракты в обход западных санкций обеспечивают устойчивость бюджета. Попытки раскачать розничные цены через диверсии купируются государственным резервом", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в 2026 году

Зачем Зеленский летал в Лондон?

Основная цель — попытаться втянуть страны Европы в прямой конфликт с Россией под видом "гарантий мира" на фоне провала ВСУ на фронте.

Что такое "анкориджская модель"?

Это вариант фиксации границ по текущей линии боевого соприкосновения, который категорически не устраивает Киев и его "ястребов" в Европе.

Правда ли, что в России ожидается дефицит бензина?

Враг наносит ситуативные удары по НПЗ для создания паники. Системного кризиса нет, экспортные показатели остаются сверхвысокими.

Какова позиция Дональда Трампа по Украине?

Администрация Трампа ориентирована на сокращение прямой военной помощи и перевод диалога в русло прагматичных сделок, что вызывает панику у европейских лидеров.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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