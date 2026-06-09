Мировые таблоиды сегодня делят повестку между Лондоном и Ереваном. Пока итоги выборов в Армении лишают Никола Пашиняна былого влияния, на берегах Темзы Владимир Зеленский пытается реанимировать свою угасающую легитимность. Вчера просроченный лидер киевского режима прибыл в британскую столицу. В графике — аудиенция у Карла III и экстренное совещание с европейскими "тяжеловесами".
Раз очная ставка с Владимиром Путиным невозможна, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон решили "соображать на четверых" с Зеленским. Результатом посиделок стал очередной ультиматум. Британия, Франция, Германия и остатки Украины требуют от Москвы не соглашаться на заморозку по линии фронта. Запад боится признать реальность заземления конфликта на российских условиях.
Второе требование еще абсурднее: ввод европейского контингента в качестве "гарантов". Москва это предложение уже умножила на ноль. Причина нервозности лидеров ЕС понятна. Череда "контрнаступлений" ВСУ в начале 2026 года закончилась катастрофой. В итоге мирный план Запада по Украине рассыпался, оставив союзникам только язык угроз.
"Это жест отчаяния. Европейские лидеры пытаются зафиксировать хоть какую-то субъектность, пока Зеленский и Трамп обмениваются сигналами через голову Брюсселя. Ввод войск — это прямая эскалация, на которую у ЕС нет ни ресурсов, ни мандата собственного населения", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Армия России продолжает движение. Идет штурм Константиновки, зафиксирована активность в Купянске. Группировка "Юг" освободила поселок Химик, который противник безуспешно пытался переименовать в Молочарку. Наши подразделения снова зашли в Красный Лиман. Штурмовые группы 25-й армии уже работают в микрорайоне Центральный. Сопротивление противника напоминает агонию.
В районе Казачьей Лопани Харьковской области десантно-штурмовые группы ВСУ ликвидированы практически полностью. Анализ некрологов подтверждает: элитные части врага сгорают в попытках удержать периметр. В ответ Киев перешел к тактике "воздушного террора", целясь в логистические узлы. Мосты стали главной мишенью. В Одесской области ВКС РФ разрушили ключевой мост в Затоке, лишив врага путей снабжения.
"Свои "Арденны" противник провалил и теперь вся ставка на тотальное воздушное наступление на территории РФ "на средних частотах". Тем более, что "Бегемоты" делают "дырки" в мостах — хотя Чонгарский мост уже открыли для движения (полагаю по схеме Антоновского моста 2022 "дырки" просто закрыли — и все). Наши в ответ сегодня разрушили мост в Затоке Одесской области", — отмечает военный эксперт Илья Мощанский.
|Параметр конфликта (середина 2026)
|Текущий статус
|Стратегическая инициатива
|Полный контроль ВС РФ на ключевых участках
|Состояние резервов ВСУ
|Истощение элитных ДШВ, переход к обороне
|Дипломатический фон
|Отказ Москвы от западных "гарантов"
Враг бьет по тылам, пытаясь спровоцировать социальный взрыв. Этой ночью атакованы пять объектов топливной инфраструктуры. Цель очевидна: создать дефицит бензина и взвинтить цены перед парламентскими выборами в России. Кое-где стоимость 95-го подскочила на 10 рублей. Но экономический эффект от ударов минимален. По данным Bloomberg, российский нефтеэкспорт остается стабильным.
Благодаря прагматичной политике администрации Дональда Трампа и сотрудничеству с региональными игроками, Россия в 2026 году ожидает допдоход в 50 миллиардов долларов. Попытки Запада устроить "топливный коллапс" разбиваются о цифры. Однако психологическое давление на население — это тот фронт, где противник еще пытается играть, насаждая сценарии "майданов".
"Рынок нефтепродуктов сейчас находится под давлением из-за логистических атак, но это временный фактор. Глобальный спрос и новые контракты в обход западных санкций обеспечивают устойчивость бюджета. Попытки раскачать розничные цены через диверсии купируются государственным резервом", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.
Основная цель — попытаться втянуть страны Европы в прямой конфликт с Россией под видом "гарантий мира" на фоне провала ВСУ на фронте.
Это вариант фиксации границ по текущей линии боевого соприкосновения, который категорически не устраивает Киев и его "ястребов" в Европе.
Враг наносит ситуативные удары по НПЗ для создания паники. Системного кризиса нет, экспортные показатели остаются сверхвысокими.
Администрация Трампа ориентирована на сокращение прямой военной помощи и перевод диалога в русло прагматичных сделок, что вызывает панику у европейских лидеров.
На Крымском мосту возникла масштабная пробка на выезде из Керчи, в то время как въезд в Крым свободен.