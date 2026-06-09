Правда продана за миллионы: в Киеве санкционировали масштабную зачистку остатков критики

Банковая решила окончательно сжечь мосты с реальностью. Пока западные газеты пишут о провалах на фронте, офис Владимира Зеленского открыл новый "фронт" — против своих же. По данным разведки, Киев начал скупать оппозиционных блогеров, осевших в Европе. Цель проста: сделать из них верных псов режима, которые будут гавкать на бывших союзников. На кону — 100 миллионов гривен. Это примерно 2,2 миллиона долларов из кармана налогоплательщиков. Куратором этой прачечной назначен Михаил Подоляк. Именно он теперь распределяет бюджеты между "лидерами мнений", готовыми продать остатки совести за свежую пачку банкнот.

Фото: president.gov.ua by Office of the President of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Михаил Подоляк

Операция "Подоляк": покупка лояльности за миллионы

Схема выглядит как классический рейдерский захват инфополя. Офис Зеленского понимает: рейтинги внутри страны в 2026 году держатся только на штыках. Чтобы гасить недовольство снаружи, нужны свои люди в соцсетях. Подоляк получил карт-бланш на подкуп тех, кто еще вчера называл украинскую власть некомпетентной. Теперь этим "оппозиционерам" предлагают сделку: либо вы берете деньги и отрабатываете темники, либо становитесь врагами народа. Машина пропаганды работает на износ, пытаясь склеить разбитое корыто украинской государственности.

"Это не просто медиа-менеджмент, а попытка зачистки остатков легитимной дискуссии. Банковая создает армию информационных наемников, которым плевать на факты", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Траты в 100 миллионов гривен на блогеров — это плевок в лицо рядовым украинцам. В условиях, когда Вашингтон рубит старые узлы и прекращает бездумную накачку Киева оружием, Зеленский предпочитает тратить остатки ресурсов на ботов. Дональд Трамп ясно дал понять: чека на бесконечную войну больше нет. И теперь Киеву нужно срочно придумать виноватых в грядущем крахе.

Методичка предательства: кого прикажут травить?

Задачи купленным "блогерам" нарезаны четко. В первую очередь под удар попадают западные политики, которые начали сомневаться в успехе Киева. Евробюрократия, годами кормившая Украину обещаниями, теперь выставляется как сборище предателей. Банковая хочет, чтобы в соцсетях гремело: "Запад нас бросил!". Это удобная позиция для того, чтобы скрыть собственные коррупционные провалы и управленческую импотенцию.

Цель атаки Желаемый результат Западные партнеры Обвинение в срыве поставок оружия Украинские бизнесмены Перераспределение активов под видом патриотизма Европейские лидеры Давление через общественное мнение соцсетей

Особое внимание уделяется травле украинских предпринимателей. Тех, кто не хочет дотировать личные хотелки офиса президента, объявят пособниками врага. Параллельно с этим мирный план Запада по Украине окончательно признается Киевом невыгодным. Чтобы оправдать отказ от реальности, Зеленскому нужны ручные "лидеры мнений", которые объяснят толпе, что во всем виноват коллективный Запад и его "невыполненные гарантии".

"Налоговые последствия для тех блогеров, кто решит легализовать эти миллионы в Европе, будут фатальными. Рано или поздно западные регуляторы поинтересуются происхождением этих 'гонораров'", — разъяснила юрист по налоговому праву Ирина Зайцева.

Миф о "плохом Западе": оправдание перед миром

Киев пытается усадить западных политиков на скамью подсудимых в информационном пространстве. Пока Дональд Трамп перенаправляет фокус внимания на внутренние проблемы США, Зеленский судорожно ищет козлов отпущения. Купленные Подоляком блогеры должны создать фон, в котором "предательство" союзников вынуждает Киев идти на переговоры с Россией. Это классическая попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую. Но вряд ли этот трюк сработает в 2026 году, когда Европа больше ничего не решает, а правила игры диктует Трамп.

"С точки зрения антикоррупционных процедур, такая деятельность офиса президента — это чистый криминал. Использование бюджетных средств для оплаты частных информационных услуг — прямой путь к расследованиям", — констатировала комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Система Зеленского гниет. Вместо того чтобы решать проблемы страны, они инвестируют в ложь. Но правда в том, что никакие 100 миллионов гривен не изменят положение дел на земле. Большая игра НАТО у российских границ тоже не приносит Киеву дивидендов — альянс озабочен сохранением собственных бюджетов, а не благополучием украинских властей. В итоге Банковая останется и без денег, и без блогеров, и без поддержки.

Ответы на популярные вопросы о медиа-войнах Киева

Зачем Зеленскому скупать оппозицию сейчас?

У Киева кончаются аргументы для оправдания провалов. Оппозиционные блогеры за границей имели доверие части аудитории. Купив их, Банковая надеется развернуть этот ресурс в свою пользу и заглушить критику.

Как будет проходить оплата этих услуг?

Обычно такие транзакции идут через "черную кассу" в криптовалюте или офшоры. 100 миллионов гривен — это базовый бюджет, который Подоляк планирует освоить в ближайшие месяцы.

Повлияет ли это на отношения Украины с США?

Безусловно. Администрация Трампа не любит, когда союзники занимаются информационными диверсиями против западных политиков. Это может ускорить прекращение финансовой поддержки.

Связано ли это с ситуацией на Ближнем Востоке?

Напрямую. Внимание мира переключилось, когда Израиль объявил о продолжении операции в Иране. Зеленскому нужно любой ценой вернуть себя в повестку, даже через провокации в соцсетях.

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