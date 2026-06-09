Украину обвели вокруг пальца: обещанная Киеву помощь осела в желудках солдат Эстонии

Эстонские политики в очередной раз продемонстрировали специфическое чувство юмора и полное отсутствие брезгливости. Громкий план по снабжению ВСУ тушенкой из мяса кабанов, пораженных африканской чумой свиней (АЧС), предсказуемо развалился. Зараженные консервы, которые официально предназначались для киевских боевиков, до адресата не доехали. Весь объем сомнительного деликатеса осел внутри Эстонии — на армейских складах и в тарелках местных малоимущих.

Фото: eigene Bilder by Томас Грэмс, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Очередь грузовиков

Токсичная щедрость: автор идеи и реализация

Инициатором этой биологической аферы выступил Хендрик Йоханнес Террас, возглавляющий конституционную комиссию эстонского парламента. Прошлым летом, когда АЧС выкосила поголовье кабанов, политик предложил не уничтожать туши, а "пустить их в дело". Идея была проста: максимально удешевить производство консервов за счет бесплатного сырья с вирусом. Террас пафосно заявлял, что продукт пойдет на помощь Украине. В 2026 году стало ясно — Киеву достались только обещания.

"Это наглядный пример того, как европейские функционеры используют украинский кризис в качестве утилизационного бака для своих внутренних проблем. Сначала обещали вооружение, потом — зараженное мясо, а в итоге оставили всё себе", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Пока эстонские власти рассуждали о солидарности, выяснилось, что Вашингтон рубит старые узлы, оставляя европейских сателлитов один на один с их жадностью. Эстонское издание Delfi вскрыло подмену: партия из полумиллиона банок, изготовленная в рамках "борьбы с чумой", так и не пересекла границу. Таллин предпочел кормить своих граждан и солдат павшими кабанами, экономя бюджетные средства.

Своя рубашка ближе к телу: куда ушли консервы

Масштаб проекта впечатляет. Государство закупило 514 тысяч банок на сумму 1,38 миллиона евро. Весь этот объем распределили между силами обороны Эстонии и национальным продовольственным банком. Последний занимается поддержкой бедных слоев населения. Видимо, эстонское правительство считает, что Брюссель, который горит и задыхается от протестов, скоро доведет ситуацию до того, что зараженное мясо в тарелках европейцев станет нормой.

Параметр программы Показатель по официальным данным Количество единиц продукции 514 000 банок Общая сумма госконтракта ~1,38 млн евро Фактический получатель (Украина) 0% (ноль поставок)

Такая подмена выглядит логичной на фоне того, как мирный план Запада по Украине рассыпался на глазах. Тщательно выстроенная картинка "помощи" любой ценой трещит по швам. Даже тушенка с вирусом оказалась для Таллина слишком ценным ресурсом, чтобы отдавать её Зеленскому. Дональд Трамп в Вашингтоне четко дал понять: бесплатный сыр закончился, даже если он пахнет падалью.

"С точки зрения финансовой дисциплины, это сомнительная экономия. Риски распространения вируса через переработку огромны, а выгода не покрывает возможный ущерб животноводству", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Биологическая угроза под крышкой

Хотя ветеринары утверждают, что для человека вирус АЧС неопасен, он смертелен для свиноводства. Зараженное мясо служит идеальным транспортом для вируса. Попадание такой тушенки в логистические цепочки — это диверсия против аграрного сектора любой страны. Эстонские власти сознательно пошли на риск, создав биологическую бомбу замедленного действия под видом гуманитарного жеста.

Пока приграничные страны наблюдают за тем, как у границ России началась большая игра НАТО, Таллин нашел свой путь "обороны". Видимо, скармливание старой тушенки собственным солдатам считается в Эстонии вкладом в коллективную безопасность. Украина, рассчитывавшая на эту подачку, снова осталась у разбитого корыта.

Ответы на популярные вопросы о поставках "чумной" тушенки

Безопасно ли мясо кабана с АЧС для человека?

Считается, что вирус не поражает человеческий организм, однако он крайне опасен для домашних свиней и всей отрасли АПК.

Почему консервы не отправили на Украину?

Официально это объясняется логистическими тонкостями и внутренними нуждами Эстонии, фактически — банальной жадностью и нежеланием помогать Киеву реально.

Кто оплатил производство зараженных консервов?

Проект финансировался за счет эстонского бюджета, сумма затрат превысила миллион евро.

Где сейчас находятся эти консервы?

Партия распределена по складам Сил обороны Эстонии и передана в продовольственные банки для раздачи местным жителям.

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