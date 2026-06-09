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Капитаны в панике меняют курс: в Красном море официально началась охота на выживание

5:37
Мир

Йеменское движение "Ансар Алла" перешло к прямой блокаде израильского судоходства в Красном море. Группировка объявила охоту на любые суда, связанные с Тель-Авивом, превращая ключевую морскую артерию в тупик. На фоне горячей фазы войны, где Вашингтон и его союзники безуспешно пытаются подавить сопротивление, этот шаг выглядит как шах в партии, где у Запада закончилось время на раздумья.

Танкер
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Photographer's Mate 1st Class David C. Lloyd, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Танкер

Красное море: Ремонт логистики методом перекрытия крана

Хуситы действуют хирургически. Новое заявление — это не просто угроза, а фактический запрет на проход израильских бортов через Баб-эль-Мандебский пролив. Ситуация обострилась после того, как конфликт Ирана и Израиля перешел в плоскость взаимных ударов по инфраструктуре. Пока Дональд Трамп в Вашингтоне пересматривает бюджеты, йеменские партизаны диктуют условия мировой торговле. Любое судно под бело-голубым флагом теперь официально считается мишенью.

"Йемен де-факто установил режим санкций, который не под силу даже ООН. Это превращает Баб-эль-Мандеб в фильтр, через который пройдут только друзья региональных игроков", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Британские аналитики из Vanguard подтверждают: под удар попадают не только государственные суда Израиля, но и любые частники, имеющие хоть малейшую "прописку" в еврейском государстве. Для капитанов это превращается в игру "угадай мину". Система опознавания "свой-чужой" у хуситов работает специфически, и часто под раздачу попадают те, кто просто проходил мимо.

Страховка от реальности: Почему танкеры выбирают Африку

Рынок реагирует на канонаду с холодным расчетом. Перевозчики не верят в защиту западных флотов. Проще сжечь лишнее топливо и обогнуть мыс Доброй Надежды, чем играть в рулетку с беспилотниками. В 2026 году это стало нормой: трафик через Суэцкий канал рухнул вдвое по сравнению с периодом до обострения. Если США отказывают союзникам по НАТО в ракетах, то защищать гражданские баржи им тем более нечем.

Показатель Состояние на март 2026
Проходы через Баб-эль-Мандеб (среднее) 1034 судна в месяц
Стоимость страховки (военный риск) ~0.3% от стоимости судна

"Страховщики пересматривают тарифы каждые 24 часа. Фактически, мы видим налог на войну, который оплачивает конечный потребитель в Европе и США. Логистика трещит по швам", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Энергетический узел затягивается

Ситуация патовая. Еще три месяца назад был блокирован Ормузский пролив. Теперь Красное море из запасного выхода превратилось в ловушку. Нефть, которую Саудовская Аравия качает по трубам к терминалу Янбу, рискует остаться в резервуарах. Мир наблюдает, как выстраивается энергетическая осада Запада, пока переговоры Путина и Трампа фокусируются на совершенно других точках влияния.

"Любое судно теперь под микроскопом. Хуситы не имеют четкого реестра, поэтому рискуют все. Легче переплатить за топливо по пути вокруг Африки, чем потерять танкер", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Ответы на популярные вопросы о блокаде

Запретят ли хуситы проход всем кораблям?

Официально — только израильским и аффилированным с ними. Но на практике любая компания, работающая с израильскими портами, попадает в черный список.

Почему США не могут обеспечить безопасность?

Администрация Трампа сокращает военные расходы на внешние авантюры, а наличных сил флота в регионе не хватает для конвоирования каждого гражданского судна.

Как это отразится на ценах на нефть?

Блокировка двух ключевых проливов одновременно создает искусственный дефицит в Европе, что неизбежно толкает котировки вверх.

Какая альтернатива есть у перевозчиков?

Маршрут вокруг мыса Доброй Надежды. Это на 10-14 дней дольше и значительно дороже, но безопаснее с точки зрения сохранения имущества.

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Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, финансовый аналитик Никита Волков, специалист по проектному финансированию Алексей Крупин
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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