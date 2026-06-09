Тишина перед бурей: приказ из Белого дома вынудил Нетаньяху нажать на тормоза

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Мир

Тель-Авив снова огрызается, пытаясь диктовать условия Тегерану. На кону — попытка Ирана выстроить "красную линию" в Ливане. Суть проста: персы хотят связать любые мирные инициативы с Вашингтоном с обязательным прекращением огня в Бейруте. Но Израиль такие комбинации не переваривает. Как сообщает Bloomberg, израильские власти намерены и дальше утюжить ливанскую столицу в ответ на любые трансграничные выпады.

ЦАХАЛ
Фото: idf.il by IDF Spokesperson's Unit photographer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ЦАХАЛ

Иранские стратеги пытаются играть в "пакетные сделки". Логика понятна: использовать Ливан как рычаг в переговорах с администрацией Дональда Трампа. Тель-Авив, в свою очередь, этот рычаг пытается сломать об колено. Каждое движение Хезболлы теперь официально трактуется как прямая агрессия Ирана, за которую прилетит незамедлительно.

"Тегеран пытается навязать Израилю свои правила игры через посредников, но израильская армия наглядно демонстрирует, что любая связка Ливана и Ирана в атаках приведет к ударам по самому Ирану. Это классическая тактика сдерживания через прямое возмездие", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац высказался жестко. Любая попытка Тегерана прикрыться Ливаном получит "силовой ответ". Прошлые выходные это подтвердили: налет на Бейрут спроектировал ответный ракетный залп со стороны Ирана. Теперь израильтяне обещают, что "Дахия" — оплот Хезболлы в Бейруте — превратится в руины, если северные поселения Израиля снова окажутся под огнем.

Приказ Трампа: временное затишье в небе

К вечеру понедельника 2026 года пушки внезапно замолчали. Причина — прямой окрик из Вашингтона. Дональд Трамп потребовал немедленной сдержанности. Тель-Авиву пришлось нажать на тормоза, хотя конфликт Ирана и Израиля далек от завершения. Временная пауза выглядит скорее как дозаправка, чем как настоящий мир.

Сторона Текущая позиция
Израиль Остановка ударов по просьбе Трампа, но готовность бить по Дахии.
Иран Снятие полетных ограничений, угроза "жестких мер" при продолжении агрессии.

Беньямин Нетаньяху в свежем заявлении подтвердил: он лично распорядился бить по экономическим и военным объектам внутри Ирана.

"На данный момент огонь локализован. Мы ударили по режиму в Тегеране, и он перестал нас атаковать. Но если они ошибутся снова — наш ответ будет сокрушительным", — подчеркнул премьер.

По его версии, враги слабы как никогда, а Израиль на пике формы.

"Финансовые рынки реагируют на эту паузу нервно. Несмотря на прекращение огня, израильские военные подтверждают продолжение операций на юге Ливана. Это означает, что основные бюджетные траты на военную кампанию сохраняются в полном объеме", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ультиматум Каца: Дахия под прицелом

Пока Иран снимает ограничения на полеты в гражданском небе, израильские чиновники продолжают размахивать дубинкой. Согласно данным N12 News, атаки приостановлены исключительно ради Трампа. Однако это не касается южного Ливана. Там зачистка идет полным ходом, а угроза удара по пригородам Бейрута висит в воздухе дамокловым мечом.

"С юридической точки зрения, действия Израиля в Ливане продолжаются вне рамок соглашения о прекращении огня с Ираном. Это создает опасный прецедент, когда корпоративная ответственность Хезболлы переносится на всё ливанское государство", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист Роман Лаврентьев.

В Тегеране прекрасно понимают расклад. Представитель иранского МИД Эсмаил Бакаи прямо заявил: никто не верит в самостоятельность Тель-Авива. По его словам, любые действия "сионистского режима" — это прямое продолжение политики США. Попытки администрации Трампа изобразить нейтралитет в Иране называют плохой актерской игрой. Все геополитические маневры в регионе согласованы с Белым домом.

Ответы на популярные вопросы о конфликте Израиля и Ирана

Почему Израиль согласился на паузу именно сейчас?

Решающим фактором стало прямое требование Дональда Трампа. Новый президент США стремится стабилизировать рынок и продемонстрировать контроль над ключевыми союзниками до перехода конфликта в неконтролируемую стадию.

Продолжатся ли удары по Ливану?

Да. Израиль официально разделил "сделку" с Ираном и операцию против Хезболлы. Зачистка южного Ливана продолжается в полную силу с угрозой ударов по Бейруту.

Защищали ли США Израиль от последних ракетных атак?

Появились сообщения, что Трамп ограничил использование американских ПВО для защиты Израиля во время последних баллистических ударов, заставляя Тель-Авив быть более сговорчивым.

Как Иран аргументирует свои действия?

Тегеран настаивает на праве защищать союзников в регионе и предупреждает: если агрессия на юге Ливана не прекратится, последуют более масштабные меры, чем просто обстрелы военных баз.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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