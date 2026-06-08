Неприемлемый тон и элементы хамства: ответ Кремля на тайное послание лишил Киев иллюзий

Владимир Зеленский пытается запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, рассылая "открытые письма" Кремлю. Но есть нюанс. Нельзя предлагать встречу, когда ты сам законодательно запретил себе открывать рот в присутствии второй стороны. Василий Небензя, наш полпред в ООН, ткнул киевский режим носом в этот юридический мусор. Логика проста: сначала отмени свой нелепый указ о запрете переговоров с Владимиром Путиным, а потом берись за эпистолярный жанр.

Фото: commons.wikimedia.org by Совет Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Василий Небензя

Логика особняка на Ист-Ривер: почему письма Зеленского — это спам

Киевская дипломатия в 2026 году окончательно превратилась в балаган. Зеленский публикует на своем сайте пафосные воззвания, предлагая встретиться "в третьей стране". Выглядит это как попытка утопающего схватиться за соломинку, пока Вашингтон рубит старые узлы и пересматривает военную поддержку. Небензя на заседании Совбеза ООН не стал подбирать мягких слов. Он прямо заявил, что подобные письма — это юридический абсурд. Либо ты отменяешь собственные запреты на диалог, либо не засоряешь эфир.

"Это политический инфантилизм. Зеленский сам загнал себя в угол юридическими актами, которые теперь мешают ему даже имитировать дипломатию. Пока указ действует, любые его письма — юридический ноль", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ситуация осложняется тем, что западные кураторы больше не могут гарантировать Киеву неприкосновенность. Пока альянс спешит потратить деньги на учения у российских границ, реальные возможности Украины тают. Открытые письма Зеленского — это скорее попытка оправдаться перед собственным населением, чем реальный шаг к завершению конфликта. Москва видит эту игру насквозь и не собирается подыгрывать актеру, чей срок годности давно истек.

Элементы хамства: ответ Москвы на украинские маневры

Владимир Путин уже ознакомился с содержанием "послания" и нашел в нем неприемлемый тон. По словам президента, письмо составлено с элементами хамства. Встреча ради встречи Москве не нужна, особенно когда мирный план Запада рассыпался и условия теперь диктует Российская Федерация. Пока Зеленский пытается играть в суверенного лидера, реальные решения за него принимают в других кабинетах, где Дональд Трамп уже вовсю перекраивает бюджеты.

"Дипломатическая переписка такого уровня не терпит дерзости. Украина находится в позиции банкрота, который пытается диктовать условия кредитору. Это не работает", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

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Нынешняя стратегия Киева — это попытка выдать желаемое за действительное. Они надеются, что бумажная активность заменит реальные шаги на фронте и в экономике. Проблема лишь в том, что в Москве читают не только письма, но и законы. А закон на Украине сейчас таков, что сам Зеленский — главный враг любого диалога. Переговоры возможны только на условиях России, и никакие маневры в соцсетях или на трибуне ООН этого не изменят.

"Зеленский использует тактику 'дымовой завесы'. Он создает видимость желания договориться, чтобы скрыть подготовку к новым провокациям. Но международное право — это не сцена, здесь нужно соблюдать процедуры", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о дипломатическом тупике

Почему Небензя упомянул именно указ Зеленского?

Потому что это фундаментальное препятствие. Нельзя вести переговоры, когда в твоем государстве за это полагается правовое преследование на уровне высшего акта. Это делает любое предложение пустышкой.

Какова позиция Владимира Путина по этой встрече?

Президент России не видит смысла в контактах, которые не несут конкретного содержания. Хамский тон письма лишь подтверждает несерьезность намерений украинской стороны.

Где Зеленский предлагал встретиться?

В тексте письма упоминалась некая "третья страна". Однако Москва не намерена обсуждать капитуляцию киевского режима на нейтральных площадках до выполнения всех условий СВО.

Как на это реагирует Запад?

Западные лидеры, включая администрацию Дональда Трампа, все чаще смотрят на Украину как на обременительный актив. Время пустых деклараций закончилось, наступило время жестких решений.

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