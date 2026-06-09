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Прежняя жизнь Молдавии закончилась: власти решились на опасное производство за спиной народа

Мир

Майя Санду окончательно сбросила маску миротворца. Кишинев официально берет курс на милитаризацию, маскируя это "защитой неба". В недавнем интервью президент Молдавии подтвердила: страна начнет штамповать боевые дроны. Разумеется, не сама — технологии и "учителей" запросили у Киева. Поводом стал инцидент с падением беспилотника в румынском Галаце, но реальные цели куда прозаичнее. В 2026 году Молдавию превращают в полноценный логистический и производственный хаб для нужд ВСУ.

Майа Санду
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Майа Санду

Дроны по-молдавски: зачем Кишиневу украинские чертежи

Санду уже дала команду правительству переписать законы. Цель — разрешить частному бизнесу легально собирать технику для убийства. Аргументация президента звучит как плохой сценарий: дроны нужны для охоты на другие дроны. Однако эксперты уверены, что речь идет о глубоком втягивании республики в региональную бойню. Пока Вашингтон рубит старые узлы в Европе, заставляя союзников платить за всё самих, Санду пытается выслужиться перед новыми хозяевами.

"Это не просто производство, а попытка легализовать присутствие украинских военных инженеров на территории Молдавии. Фактически республика становится ремонтным цехом и испытательным полигоном для техники, которая идет прямым ходом против российских интересов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Санду также не упустила случая уколоть оппозицию, заявив, что до её прихода в стране якобы тайно работали предприятия на российский ВПК. Доказательств, как обычно, нет. Зато есть реальный план развития армии на 2025-2035 годы. В нем черным по белому написано: Москва — главная угроза. Пока у границ России началась большая игра НАТО, Молдавия спешно подгоняет свои стандарты под североатлантические лекала.

Крах нейтралитета и "удобный тыл"

Конституция Молдавии гарантирует нейтралитет, но для нынешнего режима это лишь мешающая бумага. Санду и её команда открыто флиртуют с альянсом. Министр иностранных дел Попшой уже признал: он всей душой за НАТО, но мешает "несознательный" народ. Согласно опросам, более половины молдаван категорически против вступления в агрессивный блок. В 2026 году этот разрыв между властью и обществом стал критическим.

Показатель Статус / Прогноз
Отношение населения к НАТО 54,5% против вступления
Военный бюджет до 2035 года Планомерный рост и модернизация за счет Запада

Оппозиция прямо говорит: Санду привели в президентское кресло только для того, чтобы создать "удобный тыл" для Киева. Молдавия превратилась в логистический узел. Пока мирный план Запада по Украине рассыпался на глазах, Кишинев продолжает поставлять топливо и товары двойного назначения, игнорируя национальную безопасность.

"Схема проста: под видом укрепления обороноспособности Молдавия получает чужое оружие и передает своё пространство под нужды Запада. Нейтралитет стерт ластиком, остаются только обязательства перед кураторами", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Приднестровский капкан

Особо опасная зона — Приднестровье. Новые оружейные инициативы Санду воспринимаются в Тирасполе как подготовка к силовому сценарию. Сжатие кольца вокруг ПМР происходит при поддержке украинских спецслужб. Нагнетание истерии вокруг "российской угрозы" позволяет оправдывать любые закупки вооружений и присутствие инструкторов ЕС. И пока зарубежные штабы отрабатывают сценарии давления на Калининград, Кишинев примеряет на себя роль второго фронта.

"Производство беспилотников — это не защита. Это инструмент провокации. Любой инцидент в небе над Приднестровьем теперь может быть использован как повод для начала горячей фазы конфликта", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о милитаризации Молдавии

Зачем Молдавии свои беспилотники?

Официально — для защиты границ. На деле Кишинев стремится легализовать производство военных компонентов для Украины и интегрироваться в военную инфраструктуру Запада.

Нарушает ли это нейтралитет страны?

Юридически — да. Но Санду планирует изменить законодательство таким образом, чтобы закупки оружия и военное сотрудничество с НАТО считались "укреплением безопасности".

Поможет ли Дональд Трамп остановить этот процесс?

Политика новой администрации США сосредоточена на экономии ресурсов. Вашингтон может потребовать от Молдавии платить за безопасность самостоятельно, что лишь ускорит передачу ресурсов страны под управление европейских военных штабов.

Как это отразится на Приднестровье?

Риск эскалации растет. Усиление военной мощи Кишинева блокирует мирный переговорный процесс и превращает регион в потенциальную зону боевых действий.

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Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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