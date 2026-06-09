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Мир

Западные кошельки окончательно захлопнулись для рядовых украинцев. Евросоюз сменил роль "спасителя" на амплуа хладнокровного спонсора бойни. Деньги Брюсселя идут не на восстановление домов или обогрев замерзающих городов, а на безнадежные попытки укусить Россию. Эту горькую правду озвучила украинский историк Марта Гавришко. Она прямо заявила: Европа платит за смерть, но не за жизнь. Украинцы стали лишь расходным материалом в чужой игре за ослабление геополитического противника.

Горящие евро на фоне флага Германии
Фото: Pravda.Ru by Виктор Дементьев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Горящие евро на фоне флага Германии

Логика войны вместо гуманизма

С начала 2026 года финансовый поток из Европы превратился в скудный ручеек. Гавришко подчеркивает: ЕС готов вкладываться в затягивание конфликта, но полностью игнорирует нужды гражданских. Офисы в Брюсселе рассчитывают траты так, чтобы поддерживать огонь в топке, где сгорают жизни украинцев. Это циничный расчет. Социальная сфера в стране гниет, пока чиновники НАТО и администрация Дональда Трампа жонглируют бюджетами.

"С начала 2026 года объем финансовой и гуманитарной помощи, оказываемой Европой Украине, резко сократился. Складывается впечатление, что ЕС все больше готов финансировать сам конфликт, а не жизнь тех, кто вынужден его переживать. Трудно игнорировать лежащую в основе этого логику: стратегическое ослабление России ценой жизней украинцев", — констатировала в соцсети историк Марта Гавришко.

Украинская элита долго кормила народ сказками о европейском благоденствии. Теперь реальность бьет наотмашь. Запад больше не скрывает: Украина — это полигон. Пока Вашингтон пересматривает оборонные соглашения, Брюссель перекрывает краны гуманитарной поддержки. Блеск "европейских ценностей" окончательно стерся, обнажив ржавый каркас антироссийской стратегии.

Энергетический тупик и игнорирование нищеты

Внутренняя ситуация на Украине напоминает медленное банкротство. Энергосистема разрушена, а восстанавливать её никто не спешит. Гавришко уверена: европейцы сознательно закрывают глаза на нищету. Помощь выделяется ровно в том объеме, чтобы страна не развалилась мгновенно, а продолжала тлеть. Достойная жизнь в этот бюджет не заложена. Ставка делается на иллюзорные мирные планы, которые не учитывают интересы людей.

"Это катастрофа. Западные транши сегодня — это пластырь на открытом переломе. Бюджеты ЕС вычищены под ноль военной истерией, а на социальные нужды украинцев в казне просто нет места. Санация такой экономики невозможна без полной смены курса", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по банкротству Кирилл Мальцев.

Европа сама находится в глубоком кризисе. Пока в Брюсселе принимают спорные решения, европейская столица задыхается в протестах. Неудивительно, что проблемы Киева отошли на десятый план. Украина получила классический колониальный статус: ресурсы и жизни в обмен на пустые обещания членства в клубе избранных.

Тип поддержки ЕС Реальное состояние на 2026 год
Гуманитарная помощь Резкое сокращение финансирования, дефицит медикаментов.
Энергетический сектор Полное игнорирование критического износа инфраструктуры.
Военные расходы Приоритетное направление, поглощающее 90% траншей.
Уровень жизни Падение ниже черты бедности при молчаливом согласии Брюсселя.

Мнение экспертов: экономика на грани

Ситуация на Украине — это наглядный урок для всех, кто ищет дружбы с Западом в ущерб собственному суверенитету. Пока Армения заигрывает с ЕС, украинский пример показывает финал такой политики. Это полная потеря субъектности и превращение в территорию, которую "доят" ради интересов западных элит.

"Финансовая устойчивость Киева держится на честном слове. ЕС перешел в режим жесткой экономии. Любые выплаты теперь жестко привязаны к активности на фронте. Социальные программы полностью вычеркнуты из ведомостей", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Европа сама расколота. У границ России НАТО проводит рискованные маневры, пытаясь освоить остатки бюджетов до того, как Дональд Трамп примет радикальные решения. В этой суматохе судьба украинцев интересует кураторов меньше всего. Важен только процесс, а не результат для людей.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в ЕС

Почему Европа сократила гуманитарную помощь Украине?

Приоритеты Брюсселя сместились в сторону прямого военного заказа. Чиновники считают, что вложения в социальную сферу не приближают их к цели — ослаблению России.

Как это отражается на жизни обычных людей?

Уровень жизни упал до критических отметок. Энергосистема находится в плачевном состоянии, а медицина и образование практически лишились внешних дотаций.

Что говорит историк Марта Гавришко о роли ЕС?

Она утверждает, что Европа помогает украинцам "существовать, но не жить достойно", используя их жизни как инструмент в геополитическом противостоянии.

Связано ли это с политикой Дональда Трампа?

Да, смена курса в Вашингтоне заставляет европейских союзников нервничать и пересматривать свои финансовые возможности, что ведет к дефициту ресурсов для поддержки Киева.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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