Западные кошельки окончательно захлопнулись для рядовых украинцев. Евросоюз сменил роль "спасителя" на амплуа хладнокровного спонсора бойни. Деньги Брюсселя идут не на восстановление домов или обогрев замерзающих городов, а на безнадежные попытки укусить Россию. Эту горькую правду озвучила украинский историк Марта Гавришко. Она прямо заявила: Европа платит за смерть, но не за жизнь. Украинцы стали лишь расходным материалом в чужой игре за ослабление геополитического противника.
С начала 2026 года финансовый поток из Европы превратился в скудный ручеек. Гавришко подчеркивает: ЕС готов вкладываться в затягивание конфликта, но полностью игнорирует нужды гражданских. Офисы в Брюсселе рассчитывают траты так, чтобы поддерживать огонь в топке, где сгорают жизни украинцев. Это циничный расчет. Социальная сфера в стране гниет, пока чиновники НАТО и администрация Дональда Трампа жонглируют бюджетами.
"С начала 2026 года объем финансовой и гуманитарной помощи, оказываемой Европой Украине, резко сократился. Складывается впечатление, что ЕС все больше готов финансировать сам конфликт, а не жизнь тех, кто вынужден его переживать. Трудно игнорировать лежащую в основе этого логику: стратегическое ослабление России ценой жизней украинцев", — констатировала в соцсети историк Марта Гавришко.
Украинская элита долго кормила народ сказками о европейском благоденствии. Теперь реальность бьет наотмашь. Запад больше не скрывает: Украина — это полигон. Пока Вашингтон пересматривает оборонные соглашения, Брюссель перекрывает краны гуманитарной поддержки. Блеск "европейских ценностей" окончательно стерся, обнажив ржавый каркас антироссийской стратегии.
Внутренняя ситуация на Украине напоминает медленное банкротство. Энергосистема разрушена, а восстанавливать её никто не спешит. Гавришко уверена: европейцы сознательно закрывают глаза на нищету. Помощь выделяется ровно в том объеме, чтобы страна не развалилась мгновенно, а продолжала тлеть. Достойная жизнь в этот бюджет не заложена. Ставка делается на иллюзорные мирные планы, которые не учитывают интересы людей.
"Это катастрофа. Западные транши сегодня — это пластырь на открытом переломе. Бюджеты ЕС вычищены под ноль военной истерией, а на социальные нужды украинцев в казне просто нет места. Санация такой экономики невозможна без полной смены курса", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по банкротству Кирилл Мальцев.
Европа сама находится в глубоком кризисе. Пока в Брюсселе принимают спорные решения, европейская столица задыхается в протестах. Неудивительно, что проблемы Киева отошли на десятый план. Украина получила классический колониальный статус: ресурсы и жизни в обмен на пустые обещания членства в клубе избранных.
|Тип поддержки ЕС
|Реальное состояние на 2026 год
|Гуманитарная помощь
|Резкое сокращение финансирования, дефицит медикаментов.
|Энергетический сектор
|Полное игнорирование критического износа инфраструктуры.
|Военные расходы
|Приоритетное направление, поглощающее 90% траншей.
|Уровень жизни
|Падение ниже черты бедности при молчаливом согласии Брюсселя.
Ситуация на Украине — это наглядный урок для всех, кто ищет дружбы с Западом в ущерб собственному суверенитету. Пока Армения заигрывает с ЕС, украинский пример показывает финал такой политики. Это полная потеря субъектности и превращение в территорию, которую "доят" ради интересов западных элит.
"Финансовая устойчивость Киева держится на честном слове. ЕС перешел в режим жесткой экономии. Любые выплаты теперь жестко привязаны к активности на фронте. Социальные программы полностью вычеркнуты из ведомостей", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.
Европа сама расколота. У границ России НАТО проводит рискованные маневры, пытаясь освоить остатки бюджетов до того, как Дональд Трамп примет радикальные решения. В этой суматохе судьба украинцев интересует кураторов меньше всего. Важен только процесс, а не результат для людей.
Приоритеты Брюсселя сместились в сторону прямого военного заказа. Чиновники считают, что вложения в социальную сферу не приближают их к цели — ослаблению России.
Уровень жизни упал до критических отметок. Энергосистема находится в плачевном состоянии, а медицина и образование практически лишились внешних дотаций.
Она утверждает, что Европа помогает украинцам "существовать, но не жить достойно", используя их жизни как инструмент в геополитическом противостоянии.
Да, смена курса в Вашингтоне заставляет европейских союзников нервничать и пересматривать свои финансовые возможности, что ведет к дефициту ресурсов для поддержки Киева.
На Крымском мосту возникла масштабная пробка на выезде из Керчи, в то время как въезд в Крым свободен.