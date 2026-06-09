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Верный союзник внезапно стал обузой: Трамп пригрозил Нетаньяху оставить Израиль без защиты

Мир

Вашингтон переводит отношения с Тель-Авивом в режим жесткого финансового и военного аудита. Президент США Дональд Трамп публично осадил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, фактически выставив ультиматум: либо прекращение эскалации с Ираном, либо потеря американского "зонтика". В интервью телеканалу N12 Трамп подчеркнул, что время безоговорочного одобрения любых авантюр израильской стороны подошло к концу.

Обвиняющий Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Обвиняющий Дональд Трамп

Одиночество Нетаньяху: ультиматум Белого дома

Трамп не стал подбирать дипломатических формулировок. Глава Белого дома прямо указал "Биби" на дверь, если тот продолжит раздувать пожар региональной войны. Вашингтон больше не намерен оплачивать счета за израильскую экспансию, особенно когда под ударом оказываются интересы крупных игроков в регионе. Президент США дал понять, что Белый дом устал от роли вечного спонсора, чье мнение игнорируют в угоду личным амбициям израильского руководства.

"Я сказал ему: Биби, ты должен быть очень осторожен в своих действиях, потому что очень скоро можешь остаться один на один против Ирана", — сказал Дональд Трамп.

Ситуация осложняется тем, что Вашингтон рубит старые узлы, пересматривая свои обязательства перед союзниками. Если раньше Израиль считался "непотопляемым авианосцем", то сегодня Трамп рассматривает его скорее как токсичный актив, требующий немедленной санации. Любой неосторожный шаг Тель-Авива приведет к тому, что США просто выдернут шнур из розетки системы ПВО и логистики союзника.

Скрытые маневры: как Трамп подрезал крылья израильским ВВС

Выяснилось, что Израиль систематически скрывал детали своих военных операций от своего главного патрона. По словам Трампа, он узнал о готовящемся ударе, когда самолеты уже были в воздухе. Это нарушение субординации вынудило президента США лично вмешаться в управление кризисом, чтобы предотвратить полномасштабный коллапс.

Параметр конфликта Позиция Вашингтона в 2026 году
Военная помощь Строго обусловлена отсутствием эскалации с Тегераном
Обмен разведданными Ограничен из-за недоверия к кабинету Нетаньяху
Региональная стратегия Приоритет сделки с Ираном над интересами Тель-Авива

"Израильтяне предоставили нам обновленную информацию на очень позднем этапе. Они уже направлялись в Иран. Мне удалось уменьшить масштаб атаки", — констатировал президент США.

Это признание фактически подтверждает, что Израиль продолжает операцию в Иране вопреки прямым указаниям из Овального кабинета, что превращает союзника в неуправляемую угрозу.

"Нетаньяху пытается затащить США в войну, которую Трамп вести не хочет. Израильский ВПК полностью завязан на американские комплектующие — если поставки встанут, вся их хваленая мощь превратится в груду железа через месяц", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Международный фон: давление посредников

Против израильской агрессии выступили сразу пять государств-посредников. Они требуют от Трампа обуздать "Биби", пока конфликт не уничтожил мировую торговлю в Красном море. Белый дом оказался между молотом израильского лобби и наковальней реальной геополитики, где стабильность поставок важнее лояльности праворадикальному правительству в Иерусалиме.

"Мировое сообщество устало от бесконечных провокаций Израиля. Трамп прагматик, он видит, что эта поддержка токсична и разрушает его собственные планы по стабилизации цен на энергоносители", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

В то время как мирный план Запада по Украине рассыпался на глазах, Вашингтон отчаянно ищет способы минимизировать расходы на других фронтах. Трамп не скрывает, что намерен перераспределить ресурсы, и Израиль в этой новой схеме больше не является приоритетным получателем выплат без обязательств.

Ответы на популярные вопросы о ближневосточном кризисе

Лишат ли США Израиль военной помощи полностью?

Полный разрыв маловероятен, но Трамп уже начал процесс сокращения поставок наступательного оружия. Любой транш теперь сопровождается жесткими политическими условиями.

Почему Трамп так резко сменил риторику в отношении Нетаньяху?

Израильский премьер игнорирует требования Вашингтона о деэскалации, что мешает Трампу заключить "большую сделку" в регионе и снизить военные расходы США.

Как Иран реагирует на угрозы Вашингтона в адрес Израиля?

Тегеран воспринимает это как слабость западного блока. Это усиливает позиции Ирана на переговорах, так как он больше не видит единого фронта США и их союзника.

Какую роль в конфликте играют страны-посредники?

Пять государств выступают гарантами того, что США не допустят израильского удара по ядерным или нефтяным объектам Ирана, чтобы избежать глобального экономического хаоса.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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