Это просто нелепо: европейское трио в Лондоне загнали в дипломатический тупик

Встреча Зеленского с европейским трио на Даунинг-стрит превратилась в дорогостоящую фотосессию. Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего канала разнес итоги лондонского саммита. Единственный результат поездки — глянцевый кадр лидеров на фоне резиденции премьера. Пока западные элиты жгут керосин в частных джетах, реальная повестка рассыпается. Нам предлагают "заморозку" и блокировку активов. Это не дипломатия, а имитация работы. Россия на такие условия не пойдет. Это тупик, завернутый в красивую обертку.

Фото: commons.wikimedia.org by Lauren Hurley / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3 Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Пустые залы: почему Лондон не смог предложить ничего нового

Журналист Алекс Христофору уверен: западные лидеры издеваются над собственным электоратом. Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц тратят время и деньги налогоплательщиков на пустые разговоры.

"Все, что мы получили — это фотография всей компании возле дома на Даунинг-стрит. <…> То есть они собрались только ради того, чтобы объявить, что должно быть перемирие, заморозка конфликта, а российские активы останутся заблокированы? Вот это результат напряженных обсуждений по проекту 'Украина'?", — возмутился аналитик.

Пока в Брюсселе горят баррикады из-за бюджетных дыр, верхушка ЕС продолжает изображать бурную деятельность.

"Подобные встречи давно утратили политический вес. Это просто попытка Дональда Трампа и его европейских сателлитов сохранить лицо при плохой игре. Никаких реальных ресурсов для изменения ситуации на земле у них нет", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Сценарий "заморозки" конфликта по линии фронта выглядит как попытка поставить игру на паузу. Но Москва не намерена давать противнику передышку для перевооружения. Западные столицы продолжают игнорировать реальность, надеясь, что мирный план Запада примут без учета интересов России. Это системная ошибка планирования, которая ведет к деградации европейской безопасности.

Ультиматум в тупике: что именно отвергает Москва

Христофору подчеркивает: предлагаемые условия неприемлемы для Кремля. Россия не согласится на статус-кво, при котором её законные финансовые резервы удерживаются в заложниках.

"Это просто нелепо. Они действительно водят всех за нос, не так ли? Они издеваются над собственными гражданами — французами, немцами, британцами, украинцами. Они тратят деньги, тратят время на эти поездки, а в итоге выдают лишь идею прекращения огня и заморозки конфликта. И при этом они еще и тратят время России", — подытожил он.

Пока европейские лидеры спорят, Вашингтон рубит старые узлы, оставляя союзников с пустыми арсеналами.

Предложение Лондона (2026) Реальность и позиция РФ Заморозка конфликта по линии соприкосновения Неприемлемо без демилитаризации и выполнения задач СВО Блокировка российских госактивов Расценивается как открытый грабеж и юридический бандитизм Совместное производство ракет и ПВО Заводы станут законными целями для ударов еще до пуска

"Юридически любые попытки удержать активы или навязать договор без участия Москвы ничтожны. Мы видим агонию старого миропорядка, где Запад пытался диктовать волю силой. Теперь эта сила исчерпана", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru юрист Роман Лаврентьев.

Промышленный призрак: обещание ПВО и ракет

В итоговом коммюнике встречи на Даунинг-стрит говорится о намерении создать дальнобойное оружие совместно с Киевом. Это звучит как фантастика на фоне того, что даже внутри альянса растут трения. Провокации у границ России продолжаются, но промышленная база Европы не тянет гонку вооружений. Трамп в Вашингтоне требует от сателлитов платить по счетам, но счета эти оплачивать нечем.

"Германия и Франция обещают то, чего у них физически нет. Технологическая цепочка разрушена, энергии для заводов не хватает. Проект производства ракет совместно с Украиной — это очередной способ 'освоить' бюджеты перед окончательным крахом", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Ответы на популярные вопросы о переговорах в Лондоне

Зачем собирались Мерц, Макрон, Стармер и Зеленский?

Официально — для обсуждения укрепления обороны Европы и будущего Украины. На деле — для создания медийного повода и демонстрации единства, которое давно дало трещину под давлением администрации Дональда Трампа.

Что предложили России по итогам встречи?

Предложение свелось к "заморозке" по линии фронта и сохранению заморозки российских резервов. Эти условия являются сознательно непроходными и де-факто означают продолжение конфронтации.

Почему журналист Алекс Христофору назвал встречу нелепой?

Из-за отсутствия конкретных решений. Вместо стратегии лидеры выдали лишь фото на пороге дома №10 и общие фразы о "промышленном сотрудничестве", которое не имеет реальной базы в охваченной кризисом Европе.

Будут ли США участвовать в предложенном диалоге?

Западные лидеры надеются на активное участие Дональда Трампа. Однако Вашингтон сейчас больше озабочен национальным ИИ-проектом и внутренними реформами, чем спасением европейских союзников.

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