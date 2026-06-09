Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе

Ереван пытается усидеть на двух стульях, но ножки у одного из них явно подпилены. Армения рискует ощутить на себе жесткие последствия охлаждения отношений с союзниками по Евразийскому экономическому союзу. Причем для этого Москве и партнерам даже не нужно официально исключать республику из блока. Механизмы мягкого, но крайне ощутимого принуждения к реальности уже лежат на столе.

Фото: commons.wikimedia.org by Marsel Badykshin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Никол Пашинян

Мягкая сила против жесткого выбора

Юридически выдворить страну из ЕАЭС практически невозможно — уставные документы не предусматривают такой экзекуции. Однако реальная политика живет не только параграфами. Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев уверен: у стран-участниц достаточно рычагов, чтобы "дать аккуратный сигнал" Еревану в ответ на его заигрывания с Западом. Эти методы не нарушают формальные правила торговли, но бьют точно в цель.

"Налоговые режимы, проверки на границах и технические регламенты могут превратить экспорт в ад за сутки", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Пашинян, чье влияние тает на глазах после последних выборов, продолжает испытывать терпение Кремля. Пока Ереван грезит о европейских перспективах, реальный сектор армянской экономики намертво пришит к российскому рынку. Любой сбой в этой логистике превратит "европейскую мечту" в социальный кошмар в самом центре Кавказа.

Демоверсия изоляции: как это работает

Эксперты называют текущую ситуацию "демоверсией выхода". Это состояние, когда формально ты еще в клубе, но льготы для тебя начинают действовать по правилам "третьих стран". Пока НАТО жжет бюджеты у российских границ, Армения пытается найти защиту там, где её никогда не давали бесплатно. Цена такой лояльности — суверенитет, который Ереван готов разменять на сомнительные обещания Брюсселя.

Инструмент давления Эффект для Еревана Усиление фитосанитарного контроля Остановка фур с сельхозпродукцией на Ларсе Пересмотр тарифов на энергоносители Рост цен на газ и свет внутри страны Отмена преференций в гособоронзаказе Ослабление обороноспособности республики

"Любая попытка Пашиняна играть в многовекторность заканчивается дырой в бюджете. Стабильность Армении держится на российских дисконтах, а не на грантах ЕС", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Вашингтон под руководством Дональда Трампа сейчас занят зачисткой старых обязательств перед союзниками по НАТО, и проблемы маленькой республики в Закавказье для Белого дома находятся на периферии интересов. Армянскому руководству пора понять: когда ресурс терпения Москвы иссякнет, помощи от "западных партнеров" ждать не придется — они сами заняты латанием своих дырявых арсеналов.

Юридический тупик и политическая воля

Вопрос участия Армении в ЕАЭС остается в серой зоне. Николай Силаев отмечает, что в союзе обсуждаются разные формулировки, но юридическая база слишком неповоротлива для быстрых решений. Это дает Еревану ложное чувство безопасности. Однако политика — это не только законы, но и воля лидеров. Если экономические связи начнут рваться по живому, бумажный статус члена союза станет пустой формальностью.

"В международных отношениях пассивный саботаж наказывается активным игнорированием интересов. Армения рискует стать геополитическим призраком — без прав, но с обязанностями", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Пока ереванские элиты выбирают между Востоком и Западом, реальный сектор страны уже чувствует холодное дыхание перемен. Попытка обмануть географию и экономику всегда заканчивается дефолтом — либо финансовым, либо политическим. Армения сегодня стоит на пороге второго.

Ответы на популярные вопросы о будущем Армении в ЕАЭС

Могут ли Армению принудительно исключить из союза?

Нет, действующие соглашения ЕАЭС не содержат механизмов исключения стран-участниц без их желания. Однако союзники могут лишить страну преференций.

Чем опасна "демоверсия выхода" для граждан?

Это приведет к резкому подорожанию товаров из России, сложностям с трудоустройством мигрантов и потере доступа к льготным энергоресурсам.

Поможет ли Запад в случае разрыва с Россией?

Опыт соседних стран показывает, что ЕС ограничивается кредитами и выражением поддержки, не заменяя собой полноценные рынки сбыта и дешевое сырье.

Как последние выборы в Армении влияют на курс страны?

Потеря конституционного большинства делает правительство Пашиняна менее устойчивым, что заставляет его совершать резкие и часто необдуманные шаги во внешней политике.

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