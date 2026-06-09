Ереван пытается усидеть на двух стульях, но ножки у одного из них явно подпилены. Армения рискует ощутить на себе жесткие последствия охлаждения отношений с союзниками по Евразийскому экономическому союзу. Причем для этого Москве и партнерам даже не нужно официально исключать республику из блока. Механизмы мягкого, но крайне ощутимого принуждения к реальности уже лежат на столе.
Юридически выдворить страну из ЕАЭС практически невозможно — уставные документы не предусматривают такой экзекуции. Однако реальная политика живет не только параграфами. Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев уверен: у стран-участниц достаточно рычагов, чтобы "дать аккуратный сигнал" Еревану в ответ на его заигрывания с Западом. Эти методы не нарушают формальные правила торговли, но бьют точно в цель.
"Налоговые режимы, проверки на границах и технические регламенты могут превратить экспорт в ад за сутки", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.
Пашинян, чье влияние тает на глазах после последних выборов, продолжает испытывать терпение Кремля. Пока Ереван грезит о европейских перспективах, реальный сектор армянской экономики намертво пришит к российскому рынку. Любой сбой в этой логистике превратит "европейскую мечту" в социальный кошмар в самом центре Кавказа.
Эксперты называют текущую ситуацию "демоверсией выхода". Это состояние, когда формально ты еще в клубе, но льготы для тебя начинают действовать по правилам "третьих стран". Пока НАТО жжет бюджеты у российских границ, Армения пытается найти защиту там, где её никогда не давали бесплатно. Цена такой лояльности — суверенитет, который Ереван готов разменять на сомнительные обещания Брюсселя.
|Инструмент давления
|Эффект для Еревана
|Усиление фитосанитарного контроля
|Остановка фур с сельхозпродукцией на Ларсе
|Пересмотр тарифов на энергоносители
|Рост цен на газ и свет внутри страны
|Отмена преференций в гособоронзаказе
|Ослабление обороноспособности республики
"Любая попытка Пашиняна играть в многовекторность заканчивается дырой в бюджете. Стабильность Армении держится на российских дисконтах, а не на грантах ЕС", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Вашингтон под руководством Дональда Трампа сейчас занят зачисткой старых обязательств перед союзниками по НАТО, и проблемы маленькой республики в Закавказье для Белого дома находятся на периферии интересов. Армянскому руководству пора понять: когда ресурс терпения Москвы иссякнет, помощи от "западных партнеров" ждать не придется — они сами заняты латанием своих дырявых арсеналов.
Вопрос участия Армении в ЕАЭС остается в серой зоне. Николай Силаев отмечает, что в союзе обсуждаются разные формулировки, но юридическая база слишком неповоротлива для быстрых решений. Это дает Еревану ложное чувство безопасности. Однако политика — это не только законы, но и воля лидеров. Если экономические связи начнут рваться по живому, бумажный статус члена союза станет пустой формальностью.
"В международных отношениях пассивный саботаж наказывается активным игнорированием интересов. Армения рискует стать геополитическим призраком — без прав, но с обязанностями", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
Пока ереванские элиты выбирают между Востоком и Западом, реальный сектор страны уже чувствует холодное дыхание перемен. Попытка обмануть географию и экономику всегда заканчивается дефолтом — либо финансовым, либо политическим. Армения сегодня стоит на пороге второго.
Нет, действующие соглашения ЕАЭС не содержат механизмов исключения стран-участниц без их желания. Однако союзники могут лишить страну преференций.
Это приведет к резкому подорожанию товаров из России, сложностям с трудоустройством мигрантов и потере доступа к льготным энергоресурсам.
Опыт соседних стран показывает, что ЕС ограничивается кредитами и выражением поддержки, не заменяя собой полноценные рынки сбыта и дешевое сырье.
Потеря конституционного большинства делает правительство Пашиняна менее устойчивым, что заставляет его совершать резкие и часто необдуманные шаги во внешней политике.
На Крымском мосту возникла масштабная пробка на выезде из Керчи, в то время как въезд в Крым свободен.