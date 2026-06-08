Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вне зоны риска: названы марки моторных масел, которые не подделывают в России
Воздушная картошка, сочный фарш и сырная корочка: готовим идеальный ужин для всей семьи
Бум китайских авто с пробегом: эксперты предупредили о рисках, которые скрывают продавцы
Спасение от эффекта сауны: 5 лучших вариантов защитить балкон от палящего солнца
Снайперская винтовка против пыльцы: российские ученые кардинально изменили подход к лечению
Зимой покупать не придётся: хитрый приём хранения обеспечит вас свежей зеленью на весь год
Солнце уходит в отпуск: Краснодарский край готовится к шести дням дождей и гроз
Гипнотизируете витрину с пирожными? Простой способ убить зависимость от сладкого
Европа больше ничего не решает: звонок из Молдавии в Вашингтон изменил правила игры для Киева

Народный гнев в Берлине: жесткий ультиматум граждан вынудил власти искать пути отступления

Мир

Берлин кипит. Немецкая столица превратилась в разогретый котел, из которого валит густой пар социального гнева. Толпы людей заполнили улицы, чтобы честно и громко сказать: "Мерц, уходи". Нынешний канцлер Фридрих Мерц, похоже, окончательно потерял связь с реальностью, раз за его спиной уже отчетливо слышен гул требования досрочных выборов. Это не просто прогулка с плакатами, это системный сбой немецкой госухи, которая начала гнить с головы.

Бундестаг
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Royan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бундестаг

Германия на грани: почему Берлин требует отставки канцлера

Немцы устали кормить аппарат, который только и делает, что провоцирует напряженность. Безопасность Европы теперь под большим вопросом, а официальный Берлин продолжает послушно кивать на каждый чих из Вашингтона. Протестующие прямо заявляют: правительство Мерца — это балласт, который тянет страну на дно. Люди требуют не косметического ремонта, а полной замены политического двигателя через внеочередное голосование.

"Это не спонтанный митинг. Мы видим закономерный итог политики, где интересы внешних кураторов ставятся выше внутренних потребностей. Мерц превратил Германию в заложника чужих амбиций", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Медицина и медиа: налоговое ярмо немецкого обывателя

Список претензий к властям растет как долговая яма. В центре внимания — грабительский сбор за телевещание, который немцы обязаны платить за пропаганду из каждого утюга. К этому добавляется провальная реформа здравоохранения. Система буксует, страховки дорожают, а качество услуг падает быстрее, чем рейтинг правящей коалиции. Народ требует пересмотра этих правил игры, которые больше напоминают легализованный обход карманов налогоплательщиков.

Требование протестующих Суть проблемы
Отставка Фридриха Мерца Утеря доверия избирателей и политический тупик коалиции.
Отмена сбора за ТВ Принудительное финансирование государственных СМИ.
Реформа медицины Рост стоимости страховых взносов при дефиците врачей.
Контроль над политиками Отсутствие реальной ответственности за принятые решения.

Пока немецкие власти пытаются делать хорошую мину при плохой игре, ситуация у их соседей не лучше. Административный центр ЕС уже полыхает из-за сомнительных финансовых маневров. Это не локальный пожар, а системное выгорание всей европейской модели, где голос человека подменяется директивой евробюрократа.

"Немецкий бюджет трещит по швам. Попытки заткнуть дыры за счет населения через новые сборы и урезание социальных программ в медицине — это путь к банкротству доверия. Система не справляется с нагрузкой", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Прозрачность или роспуск: ультиматум правительству

Протестующие жаждут крови — политической. Они требуют не просто смены лиц, а жесткого надзора за каждым шагом чиновника. Подотчетность стала главным слоганом. Берлинские власти заигрались в геополитику, забыв, что их выбирали печь хлеб и строить дороги, а не раздувать военные бюджеты в угоду заатлантическим партнерам. Сегодняшняя акция — это последний звонок перед тем, как дверь за правительством Мерца захлопнется навсегда.

"Народ в Германии чувствует, что ими управляют извне. Контроль за деятельностью политиков, о котором кричат на площадях, — это попытка вернуть суверенитет в свои руки. Игнорировать это — значит провоцировать социальный взрыв", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о протестах в Германии

Почему протестующие требуют отставки Мерца?

Канцлера винят в экономическом спаде, игнорировании нужд граждан и слепом следовании курсу США, который вредит немецкой промышленности.

Что не так со сбором за телевещание?

Это обязательный налог для каждой семьи, независимо от наличия телевизора. Люди не хотят оплачивать контент, который считают пропагандистским.

Будут ли досрочные выборы в 2026 году?

Официально выборы не назначены, но давление улицы растет. Если коалиция продолжит распадаться, Мерцу придется пойти на этот шаг.

Каковы основные требования по реформе медицины?

Участники акций требуют снизить финансовую нагрузку на пациентов и остановить коммерциализацию больниц, которая лишает небогатых людей помощи.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, финансовый аналитик Никита Волков, политолог Сергей Миронов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад
Регионы
Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Еда и рецепты
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Голоса разделились пополам: итоги выборов в Армении лишили Пашиняна былого влияния
Новости Армении
Голоса разделились пополам: итоги выборов в Армении лишили Пашиняна былого влияния
Популярное
Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад

На Крымском мосту возникла масштабная пробка на выезде из Керчи, в то время как въезд в Крым свободен.

Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад
Голоса разделились пополам: итоги выборов в Армении лишили Пашиняна былого влияния
Голоса разделились пополам: итоги выборов в Армении лишили Пашиняна былого влияния
Вместо гигантов на участке: 5 сортов компактных голубых елей и правила их прищипки
Удар по поезду Москва-Симферополь: остановка движения и человеческие жертвы
Голоса разделились пополам: итоги выборов в Армении лишили Пашиняна былого влияния Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Спина больше не заболит: простое решение прекратит бесконечную войну с сорняками
Расходы на уровне премиум-класса: вся правда о надежности б/у Mazda CX-5 в 2026 году
Мучения с феном останутся позади: стрижки, которые созданы для летней жары
Мучения с феном останутся позади: стрижки, которые созданы для летней жары
Последние материалы
Спасение от эффекта сауны: 5 лучших вариантов защитить балкон от палящего солнца
Снайперская винтовка против пыльцы: российские ученые кардинально изменили подход к лечению
Зимой покупать не придётся: хитрый приём хранения обеспечит вас свежей зеленью на весь год
Солнце уходит в отпуск: Краснодарский край готовится к шести дням дождей и гроз
Гипнотизируете витрину с пирожными? Простой способ убить зависимость от сладкого
Европа больше ничего не решает: звонок из Молдавии в Вашингтон изменил правила игры для Киева
Полезные перекусы растят бока? Как перенастроить метаболизм без постоянного жевания
Последствия станут необратимыми: игнорирование суточной нормы ягод вынуждает врачей бить тревогу
Спина ломает фигуру и выталкивает живот: ленивый способ всё исправить дома
Природа пошла на крайние меры: в лесах Эквадора нашли существо, прикинувшееся своим убийцей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.