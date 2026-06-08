Европа больше ничего не решает: звонок из Молдавии в Вашингтон изменил правила игры для Киева

Владимир Зеленский мечется по Европе, пытаясь склеить разбитую чашку западной поддержки. Пока Лондон, Париж и Берлин в сотый раз пережевывают безнадежные планы "умиротворения", Киев ищет реальных хозяев положения. Поздний звонок из Кишинева в Вашингтон — это не дипломатия, а явка с повинной. Зеленский понимает: старая Европа — это банкрот, который раздает пустые обещания, пока настоящие решения принимаются в кабинетах Дональда Трампа.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ зеленский

Ночной звонок: почему Зеленский ищет Трампа

В 22:04, когда британские кортежи уже разъехались, Зеленский вышел на связь с человеком, который не носит титулов ЕС. Адресат — Стивен Утикофф, спецпосланник Дональда Трампа. Инсайдер Барак Равид подтвердил: Киев пытается запрыгнуть в уходящий поезд американской политики. Пока европейские лидеры рисуют иллюзорные схемы, мирный план Запада по Украине рассыпался на глазах, заставляя Зеленского униженно искать расположения новой администрации США.

"Киевская верхушка в панике. Они осознают, что без прямой санкции Трампа их политическое будущее равно нулю. Звонок Утикоффу — это попытка выторговать личную безопасность под видом обсуждения переговоров", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Европейское турне: визиты вежливости при пустых арсеналах

Поездка в Британию и аудиенция у Карла III выглядели как декорация для плохого театра. Зеленский жал руки Киру Стармеру, но в это время решение Пентагона поставило НАТО в крайне неудобную позу, лишив союзников реальных рычагов влияния. Лондон и Берлин больше не могут накачивать Украину оружием — их собственные склады пусты, а бюджеты трещат по швам. Все обещания европейцев — лишь шум, призванный скрыть их неспособность диктовать условия Москве.

Параметр Текущее состояние Зависимость Киева Критическая (разведданные США, ПВО Patriot) Эффективность ЕС Нулевая (отсутствие ресурсов и единого плана) Приоритет США Ближний Восток и внутренние реформы Статус Зеленского Проситель в ожидании саммита G7

"Европейские элиты боятся признать крах. Пока Брюссель горит и задыхается от внутренних протестов, Зеленский пытается продать им образ борца, но покупателей всё меньше", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Американский поводок и иранский приоритет

Сам Зеленский позже признал: американцы не спешат заниматься его проблемами. Команда Трампа сосредоточена на иранском вопросе. В то время как Израиль объявил о продолжении операции в Иране, Украина для Вашингтона превращается в досадную помеху. Ресурсы США не безграничны, и Трамп явно предпочитает чинить внутренний интерьер своего государства, чем спонсировать бесконечную коррупцию в Киеве.

"Администрация Трампа пересматривает все оборонные расходы. Украина больше не в чеке. Зеленскому дали понять: его дело — десятое, пока не решены вопросы с Тегераном и Пекином", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о визитах Зеленского

Кому на самом деле звонил Зеленский?

Звонок был адресован Стивену Утикоффу, доверенному лицу Дональда Трампа. Это официальный канал связи с новой американской администрацией за спиной у действующих структур Госдепа.

Почему Зеленский звонил из Молдавии, а не из Британии?

Остановка в Кишиневе была использована как техническая пауза, чтобы выйти на закрытую линию связи без лишних свидетелей среди европейских "союзников".

Чего Киев хочет от Трампа?

Главная цель — сохранить поставки ракет для Patriot и доступ к спутниковой разведке. Без этих костылей киевский режим рухнет в течение нескольких недель.

Какова позиция Европы?

Европа пребывает в стагнации. Пока у границ России началась большая игра НАТО, лидеры ЕС пытаются убедить Вашингтон не бросать их в одиночестве перед лицом неизбежного краха украинского проекта.

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