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Израиль объявил о продолжении операции в Иране, что подтверждает обвинения в адрес США

Мир » Азия » Ближний Восток

Ближний Восток перешел к открытой фазе ракетного противостояния между Ираном и Израилем. Стороны обменялись массированными ударами по критически важным объектам военной и промышленной инфраструктуры, что фактически обнулило прежние попытки стабилизировать ситуацию.

Израильский удар по зданию IRIB в Тегеране 16 июня 2025 года
Фото: https://avash.ir/ by محمد برنو, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Израильский удар по зданию IRIB в Тегеране 16 июня 2025 года

Иран 7 июня ответил на постоянные нарушения перемирия со стороны Израиля против Ливана, сделав несколько залпов баллистическими ракетами по Израилю.

Целями стали израильские авиабазы Тель-Ноф и Неватим, а также нефтехимический завод в Хайфе. Тегеран официально заявил о своей решимости защищать национальные интересы любыми доступными средствами. По словам иранских официальных лиц, в действии остается формула "инфраструктура за инфраструктуру" — каждый удар по критическому объекту Ирана повлечет аналогичный ответ по объектам Израиля.

"Мы будем действовать там, где это необходимо, чтобы защитить наши национальные интересы и безопасность", — сообщил представитель иранской стороны.

Ответный удар Израиля пришелся по нефтехимическим предприятиям в окрестностях города Махшар, а также по объектам аэрокосмических сил в городе Карадж. В результате атаки Тегеран был вынужден временно закрыть воздушное пространство вокруг международного аэропорта имени Имама Хомейни. Израильская сторона позиционирует эти действия как часть операции "Рёв Льва", которая возобновилась после двухмесячного перерыва.

"Текущая динамика событий указывает на то, что регион вошел в фазу прямого столкновения, где сдерживающие факторы перестали работать. Иран будет придерживаться стратегии симметричного ответа, так как любые удары по энергетической инфраструктуре воспринимаются как экзистенциальная угроза национальной безопасности", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

 Ситуация осложняется вмешательством внешних игроков. Йеменские хуситы запустили ракету по израильской территории и ввели полный запрет на проход израильских судов в Красном море. При этом президент Дональд Трамп заявил, что США не будут участвовать в военных действиях, так как это нанесёт вред геополитическому положению страны. Однако иранские спецслужбы прямо отвергают заявления Вашингтона о нейтралитете, утверждая, что американцы были вовлечены в планирование атак на Иран, что напоминает ситуацию, когда Иран атаковал эсминец США в ответ на провокации.

Анализ ситуации показывает, что конфликт вышел за рамки локальной стычки. Использование баллистического вооружения по промышленным объектам переводит противостояние в плоскость тотальной войны на истощение ресурсов.

Объект атаки Сторона атакующего Результат/Последствия
Нефтехимия в Махшаре Израиль Повреждение инфраструктуры
Авиабазы Неватим и Тель-Ноф Иран Ракетные удары  
Завод в Хайфе Иран Повреждение нефтехимического объекта
Аэропорт Имама Хомейни Израиль (косвенно) Закрытие воздушного пространства

Параллельно с ударами по Ирану, израильская армия продолжает операции в Ливане. В Бейруте, в районе Дахии, были уничтожены два командира "Хезболлы", отвечавшие за работу беспилотников. Высокопоставленные офицеры ЦАХАЛ заявляют об отсутствии ограничений в действиях и готовятся к затяжным боям, которые могут продлиться несколько дней или перерасти в длительную кампанию.

Главный вызов текущего момента — риск неконтролируемого расширения зоны конфликта. Если Израиль решится на широкомасштабное наступление, о котором заявлял Нетаньяху, регион может столкнуться с полноценной войной, которую не смогут остановить даже дипломатические усилия США.

Интересным фактом является то, что Израиль рассматривает текущие удары не как новую операцию, а как продолжение операции"Рёв Льва", которая была поставлена на паузу на два месяца. Это означает, что стратегия была спланирована заранее, а не стала спонтанной реакцией на текущие события, а значит США были в курсе.

  • Почему Иран закрыл аэропорт в Тегеране? Это было сделано в целях безопасности после ударов по инфраструктуре аэрокосмических сил в Карадже.
  • Какова позиция США? Официально Трамп заявляет о неучастии в военных действиях, однако Иран утверждает обратное.
  • Что значит формула "инфраструктура за инфраструктуру"? Это стратегия симметричного ответа: любой удар по заводу или базе Ирана вызывает ответный удар по аналогичному объекту противника.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру
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