Двойное дно предвыборной кампании: какая сила на самом деле привела Пашиняна к победе

Вопрос о честности прошедших в Армении парламентских выборов требует тщательного изучения работы международных наблюдателей, однако убедительный отрыв победителя свидетельствует в пользу выбора большинства граждан. Директор Центра европейской информации Николай Топорнин в комментарии для Pravda.Ru оценил влияние политических технологий и внешних факторов на итоги голосования.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Никол Пашинян (28-12-2021)

Ранее сообщалось, что 7 июня в Армении состоялись выборы в Национальное собрание. После обработки всех бюллетеней партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна получила 49,81% голосов. Сам политик поспешил объявить о своей победе, однако бывший президент страны Роберт Кочарян расценил эти действия как попытку нелегитимного удержания власти. Аналитики подчеркивают, что итоги голосования лишили премьера возможности проводить радикальные реформы, так как партия не получила абсолютного большинства.

Топорнин отметил, что в стране присутствовали наблюдатели от России, Европы и Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Именно их профессиональные отчеты должны стать основой для комплексной оценки электорального процесса. Эксперт также обратил внимание на влияние современных коммуникаций на мнение избирателей.

"Армения — молодая демократия, поэтому нельзя исключать, что какие-то мелкие нарушения в ходе выборов могли иметь место. В стране находятся международные наблюдатели от различных стран и организаций — в том числе от России, от европейских государств, от ПАСЕ. Они присутствовали на месте и, на мой взгляд, смогут дать более обстоятельную и объективную оценку произошедшему. Мы же, наблюдая со стороны, можем лишь констатировать, что определенные нарушения действительно были", — пояснил политолог.

Специалист добавил, что при текущем разрыве между кандидатами нет оснований сомневаться в выборе населения. По мнению эксперта, даже если отдельные инциденты и имели место, они не смогли повлиять на окончательный результат выборов. Недавние ограничения на импорт продукции в Россию могли быть восприняты как сигнал, влияющий на электоральные настроения граждан.

Стоит отметить, что экономическая стабильность республики стала одной из ключевых тем предвыборной повестки, так как многие избиратели опасаются последствий смены вектора развития. Кроме того, эксперты неоднократно указывали на риски, которые ставит перед суверенитетом страны ставка на ускоренную евроинтеграцию, а также предупреждали, что партнеры по евразийскому содружеству требуют от Еревана четкого определения своих геополитических приоритетов.

"Сейчас мир высоких технологий и социальных сетей, и этот фактор тоже имеет значение. Для выводов нужны не отдельные заявления, а масштабные расследования. Как в Румынии, где были нарушения и отменили выборы. Насколько масштабно это было в Армении — пока сложно сказать. У стран были разные интересы: кто-то был заинтересован в победе Пашиняна, кто-то нет", — отметил Топорнин.

Политолог добавил, что в современных условиях, с учетом высоких технологий и глобальных коммуникаций, абсолютно чистые выборы вряд ли возможны ни в одной стране. Однако ключевой вопрос — насколько существенно внешнее влияние на избирателей. По его словам, победа Пашиняна была убедительной: разрыв составил не 1–2%, а двукратный. Поэтому оснований утверждать, что он победил только за счет нарушений, нет. Большинство армян поддержали его курс, и он, скорее всего, останется премьер-министром.

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