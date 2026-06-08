Мирный план Запада по Украине рассыпался на глазах: в России объяснили, почему компромисса не будет

Россия не станет рассматривать требования западных стран по прекращению боевых действий на Украине, поскольку они ставят под угрозу безопасность страны, считает профессор Российского государственного гуманитарного университета, доктор политических наук Людмила Адилова. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснила, что любые формы промежуточных соглашений будут использованы противником для восстановления военного потенциала.

Фото: commons.wikimedia.org by Lauren Hurley / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3 Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц сформулировали перечень условий для завершения конфликта. В совместном заявлении европейские лидеры настаивают на немедленном прекращении огня по текущей линии соприкосновения, предоставлении Киеву гарантий безопасности и сохранении заморозки российских активов до выплаты компенсаций. По мнению западных политиков, затянувшаяся дипломатическая пауза мешает стабилизации ситуации в регионе.

Адилова подчеркивает, что выдвигаемые Европой инициативы являются заведомо невыполнимыми и неприемлемыми для руководства России. Политолог отмечает, что Москва нацелена исключительно на долгосрочное решение вопроса, исключающее возможность новых ударов со стороны Киева.

"Эти требования не будут выполнены ни при каких обстоятельствах. Противник выдвигает их уже давно, но они абсолютно нереалистичны. Если мы сейчас прекратим боевые действия, противник перегруппируется и нанесет удары. Для нашего президента такой сценарий неприемлем. Тогда какой смысл был в проведении специальной военной операции, если сейчас идти на это? Это не просто уступки, а сдача собственных позиций", — отметил он.

Специалист обратила внимание, что нынешнее руководство Украины утратило легитимность, что делает любые подписанные с ним бумаги юридически ничтожными. Эксперт характеризует поведение Владимира Зеленского как попытку эпатажа и привлечения внимания, не имеющую отношения к реальной дипломатии. На этом фоне в экспертной среде все чаще обсуждается возможная капитуляция киевского режима как единственный способ прекращения противостояния.

"Ситуация развивается таким образом, что результатом станет капитуляция Украины. Не перемирие, а именно капитуляция. При капитуляции противник не выдвигает своих условий — он принимает те условия, которые выработаны другой стороной. Ни при каких обстоятельствах президент России не пойдет навстречу Зеленскому. Это исключено. Что касается постоянных требований со стороны Киева — это всего лишь эпатаж, рассчитанный на публичный эффект. Оскорбительное письмо Зеленского в адрес российского лидера Владимира Путина не будет забыто. Как и демонстративные действия в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко. Наш президент все это помнит и видел", — пояснила политолог.

Одной из ключевых преград для конструктивного диалога Адилова называет кадровый голод в украинских властных структурах и отсутствие профессиональных дипломатов-международников. Ситуацию осложняют и внутренние проблемы государства — очередной коррупционный скандал еще сильнее расшатывает устойчивость системы управления.

По мнению профессора, неспособность Киева к переговорам превращает любые мирные инициативы Запада в политический спектакль. Несмотря на это, диалог с российским лидером продолжает оставаться темой для спекуляций в зарубежной прессе. Тем временем аналитики полагают, что нарастающий политический крах вынудит украинские элиты пересмотреть свою позицию в ближайшем будущем.

Процесс мирного урегулирования требует глубокой юридической проработки, к которой Киев не готов. Адилова добавила, что отсутствие образованных специалистов и понимания происходящих процессов ведет страну к катастрофе, избежать которой через простые косметические соглашения уже невозможно.

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