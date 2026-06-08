У границ России началась большая игра НАТО: альянс спешит потратить деньги до решения США

Активные маневры Североатлантического альянса непосредственно у российских рубежей продиктованы необходимостью освоения утвержденных бюджетов и поиском политических оправданий для их сохранения, заявил политолог, член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России" Максим Бардин. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснил, что западный генералитет стремится максимально реализовать имеющиеся средства на фоне неопределенности в будущих взносах США.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Felce (Airwolfhound), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Polish Air Force MiG-29 at the 2013 Royal International Air Tattoo (9364520607)

Ранее сообщалось, что 8 июня Североатлантический альянс начинает у границ России масштабные учения военно-воздушных сил Ramstein Flag 2026 (RAFL26). По данным РИА Новости, маневры проводятся в третий раз, в текущем году в них задействованы подразделения 19 государств. Ramstein Flag 2026 продлятся 12 дней, при этом основные этапы тренировок затронут территории Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании.

По словам Бардина, интенсивность тренировок напрямую зависит от финансового планирования, принятого в блоке несколько лет назад. Отказ от проведения маневров может привести к сокращению финансирования в следующих периодах. Ситуация осложняется позицией Вашингтона, где звучат призывы к пересмотру обязательств перед союзниками. При этом на восточном фланге фиксируются провокации у российских рубежей, требующие повышенного внимания профильных ведомств.

"У НАТО есть бюджет, который был утверждён еще два года назад. Если военнослужащие альянса не будут проводить учения, то на следующий год их могут просто лишить финансирования. Логика проста: если вы не осваиваете бюджет, зачем он вам вообще нужен?", — отметил он.

Специалист подчеркнул, что военные используют текущий момент, пока финансирование доступно. При этом выбор локаций для маневров обусловлен официальными доктринами НАТО, где Москва прямо названа ключевой угрозой. Одновременно с этим западные штабы прорабатывают сценарии давления в Прибалтике, фокусируясь на критических для обороны точках. Эксперт указывает, что конфигурация границ заставляет альянс концентрировать силы в конкретных географических зонах.

"В декларациях Евросоюза и НАТО Россия рассматривается как одна из главных угроз. В документах она фигурирует как минимум в качестве конкурента и соперника, а для некоторых стран — как политический оппонент. Отдельные представители НАТО уже прямо говорят о военном противостоянии. Именно поэтому учения проводятся именно в таких координатах", — пояснил политолог.

Бардин добавил, что масштабная граница России естественным образом превращает многие точки активности НАТО в приграничные инциденты. Подобная демонстрация силы позволяет оправдывать огромные расходы перед налогоплательщиками. На этом фоне Белый дом продолжает планомерно менять архитектуру безопасности в Старом Свете, усиливая напряженность в регионе.

В то же время внутри альянса растут опасения, что Вашингтон может внезапно пересмотреть оборонные соглашения и сократить технологическую поддержку союзников. Существует также вероятность смены руководства дипломатических ведомств в ряде стран Балтии, однако такие отставки не способы разрядить обстановку до тех пор, пока продолжается милитаризация границ.

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