Народ станет совладельцем ИИ: радикальный маневр в США лишил техгигантов последнего рычага

Дональд Трамп де-факто признал за искусственным интеллектом статус новой нефти. Избранный президент поддержал радикальный план OpenAI: компания передаст часть своего капитала американскому народу. Это не благотворительность, а попытка сбить градус социальной тревоги. Люди боятся, что алгоритмы съедят их рабочие места, поэтому Кремниевая долина решила откупиться долей в бизнесе.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Дональд Трамп

Социалистический капитализм OpenAI

Идея, которая еще вчера казалась бредом левых радикалов, превратилась в повестку Белого дома. OpenAI предложила схему распределения прибыли, где каждый гражданин США становится микро-акционером технологического гиганта. Сэм Альтман понимает: если не поделиться сейчас, завтра разгневанная толпа заставит Вашингтон просто национализировать код. Пока вашингтонская администрация готовит перечни ограничений для внешних врагов, внутри страны назревает бунт против "цифровых богов".

"Идея раздачи акций народу — это чистый маркетинг лояльности. OpenAI пытается купить страховку от антимонопольных расследований и гнева профсоюзов. Экономически это размытие капитала, которое оплатят инвесторы", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Налог Сандерса и правый популизм

Давление на ИИ-лаборатории началось с Берни Сандерса. Главный социалист Америки со свойственной ему прямотой потребовал ввести 50-процентный налог на прибыль ИИ-компаний. Удивительно, но инициативу подхватили и правые. Популисты видят в этом шанс усмирить "проснувшуюся" Big Tech. Пока натовские элиты заняты распределением дефицитного вооружения, Трамп перехватывает повестку экономической справедливости внутри Штатов.

Предложение Суть инициативы План Берни Сандерса 50% налог на лаборатории ИИ для компенсации безработицы. Фонд OpenAI Передача доли в капитале напрямую гражданам США.

Трамп видит в этом не просто экономический маневр, а способ укрепить национальное лидерство. Пока системные ошибки Берлина перечеркивают годы лоббирования в Европе, США пытаются построить новую экономическую модель, где технологии кормят избирателя напрямую.

"С точки зрения корпоративного права, передача долей неопределенному кругу лиц — это юридический кошмар. Как оформлять реестр на 330 миллионов человек? Без создания специального государственного траста это работать не будет", — объяснил юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Фонд общественного благосостояния

Министр финансов Скотт Бессент уже взял проект в проработку. Логика проста: ИИ ускоряет рост ВВП, но этот профит оседает в карманах единиц. Фонд должен стать механизмом, который "приземлит" виртуальные миллиарды. Это классическая попытка Трампа сочетать интересы бизнеса с ожиданиями рабочего класса.

"Если OpenAI отдаст долю народу, это создаст прецедент для всех остальных. Завтра придут к Google и Apple. Мы видим рождение новой системы распределения национального дохода, где критерием становится доступ к вычислениям", — резюмировал макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы об ИИ-капитале

Зачем компаниям отдавать свои акции бесплатно?

Это превентивный удар, чтобы избежать разрушительных налогов и жесткого госрегулирования, которое может парализовать развитие ИИ.

Как обычный человек получит эти деньги?

Предполагается создание фонда, выплаты из которого будут поступать гражданам в виде дивидендов или прямых зачислений на счета.

Почему Трамп поддержал эту идею?

Он стремится сохранить лояльность своего электората, обеспокоенного потерей работы из-за автоматизации, и одновременно поддержать американское лидерство в технологиях.

Кто пострадает от этой схемы?

Первоначальные инвесторы ИИ-лабораторий, чьи доли будут размыты, и компании-конкуренты, которые не смогут предложить народу аналогичные "бонусы".

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