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Южная Корея нашла способ обмануть свалки: масштабные перемены потрясли мировую индустрию отходов

Мир

Южная Корея превращает горы мусора в стратегический ресурс. Сеул запустил проект химической утилизации упаковки от фастфуда, которая десятилетиями считалась "неизлечимым" пластиком. Стаканчики из-под лапши теперь не тлеют на свалках, а возвращаются на заводы в виде сырья для нефтехимии. Корейцы применили инженерный подход там, где пасовала экологическая пропаганда.

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Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Завод

Термический демонтаж пластика

Жирные пятна и специи делают стаканчики для лапши непригодными для стандартной плавки. Грязь портит оборудование и снижает качество конечного продукта. Механическая технология восстановления материалов здесь бессильна — она просто переплавляет полимер, превращая его в хрупкий суррогат. Южная Корея сменила тактику: вместо попыток "отмыть" мусор, его начали разбирать на молекулы.

"Механическая переработка — это всегда шаг вниз по качеству. Пластик стареет. Химический пиролиз полностью обнуляет состояние материала, возвращая его к исходному углеводородному состоянию", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

В основу лег пиролиз — нагрев в бескислородной камере до критических температур. Вспененный полистирол распадается, выделяя пиролизное масло. На следующем этапе из него получают нафту — фундамент всей полимерной индустрии.

Это сопоставимо с тем, как резиновое покрытие служит годами, не теряя свойств, так и этот метод позволяет гонять углерод по кругу бесконечно. В 2023 году пилотные заводы переварили 15,8 тонны отходов, доказав жизнеспособность схемы.

Метод Результат для грязного пластика
Механический Брак, деградация волокон, выброс на свалку
Химический (Пиролиз) Чистое сырье (нафта), полное удаление загрязнений

Экономика замкнутого контура

Государство не просто внедрило технологию, оно создало принудительную экосистему. Работает механизм EPR — расширенная ответственность производителя. Корпорации теперь отвечают за упаковку до момента ее превращения в масло. Как магнит на молоток удерживает детали, так и южнокорейское право удерживает капитал внутри экологической повестки. Логистические компании получают субсидии за каждый килограмм собранного вспененного полистирола.

"Без финансового плеча от правительства такие проекты мертвы. Налоговые льготы и прямая поддержка сбора — единственный способ заставить бизнес заниматься мусором всерьез", — объяснил Pravda.Ru юрист по налоговому праву Денис Прохоров.

Для Кореи, где военная мощь и промышленная независимость стоят на первом месте, переработка мусора — это вопрос ресурсной безопасности. Химическая регенерация превращает импортную нефть в возобновляемый актив. Сеул фактически создает шахты в своих мусорных контейнерах. Мировая торговля оружием и ресурсами показывает: выигрывает тот, кто меньше зависит от внешних поставок.

"Мы видим переход от утилизации к глубокой переработке. Это чистая геология наоборот: вместо добычи нефти из недр, мы извлекаем ее из продуктов потребления", — подчеркнул геолог Михаил Егоров.

Ответы на популярные вопросы о переработке полистирола

Почему нельзя просто сжигать эти стаканчики?

Сжигание уничтожает ценный полимер и выбрасывает токсичные соединения в атмосферу. Химическая переработка сохраняет молекулярную структуру для повторного использования.

Станет ли лапша дороже из-за внедрения этой программы?

Система субсидий и механизм расширенной ответственности перекладывают расходы на производителей упаковки и переработчиков, минимизируя влияние на розничный ценник за счет создания рынка вторичной нафты.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист по налоговому праву Денис Прохоров, геолог Михаил Егоров
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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