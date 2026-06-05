В Госдуме высказались по поводу отставки главы МИД Литвы после слов о Калининграде

Вероятная отставка главы МИД Литвы не изменит агрессивный курс прибалтийских республик, считает депутат Госдумы от Калининграда, член комитета по обороне Андрей Колесник. В беседе с Pravda.Ru депутат отметил, что подобные кадровые перестановки в странах НАТО стали рутинным событием, не влияющим на общую геополитическую повестку.

Фото: flickr.com by Saeima, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сейм Литвы

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис рискует в ближайшее время покинуть свой пост. Об этом новостному порталу Lrytas заявил лидер партии Союз Отечества Лауринас Кащюнас. Положение министра заметно осложнилось после ряда его резонансных заявлений. Наиболее жесткую реакцию вызвали высказывания политика, касавшиеся возможной атаки на Калининградскую область, а также его позиция по Беларуси.

Подобные кулуарные игры происходят на фоне общей милитаризации региона. Например, иностранные штабы уже прорабатывают сценарий войны в Европе, который затрагивает интересы всех соседей по Балтике.

По словам Колесника, воинственная риторика официального Вильнюса давно превратилась в норму, а личности конкретных исполнителей не имеют значения для Москвы. Парламентарий подчеркнул, что в руководстве европейских стран сейчас преобладают политики, чьи полномочия истекают в ближайший год, что делает их заявления еще менее весомыми.

"Не факт, что он уйдет. Такие агрессивные заявления в странах НАТО по отношению к России, особенно в Прибалтике, уже стали рядовым событием — громкий воинственный крик, который ни на что не влияет. Это уже не первый раз, и такие выкрики — норма жизни в странах НАТО и Евросоюза. Я думаю, нам не стоит обращать на это внимание. Ничего особенного в этом нет", — отметил Колесник.

Между тем эксперты фиксируют рост оперативной активности альянса у западных рубежей России. В частности, участились провокации, принимающие характер прямой подготовки к конфликту. Депутат напомнил, что реальную угрозу представляют не слова дипломатов, а военные маневры, в ходе которых отрабатывается нападение на российский эксклав с участием стратегической авиации.

Особое внимание уделяется попыткам блокады региона. Ранее стало известно, что западные стратеги прорабатывают безопасность Калининградской области через призму создания искусственной изоляции. Колесник уверен, что любые попытки силового давления встретят жесткий отпор.

"В Калининградской области достаточно собственных возможностей, чтобы нанести серьезнейший урон противнику и отбить у него всякое желание атаковать. Все необходимые средства для этого имеются. Конечно, порох нужно держать сухим, но я думаю, что вряд ли они решатся", — сказал депутат.

Он добавил, что согласно военной доктрине РФ, нападение на любой субъект федерации влечет за собой ответ всей мощи государства. При этом даже автономных ресурсов группировки в Калининграде достаточно для уничтожения любого агрессора. На этом фоне внутренние политические кризисы в ЕС выглядят вторичными.

В завершение парламентарий посоветовал оппонентам даже не смотреть в сторону российского региона. Любые попытки проверить оборону на прочность обернутся для нападающих катастрофой. В то же время аналитики указывают на кризис Евросоюза, который сталкивается с критическими изъянами в собственной системе безопасности.

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