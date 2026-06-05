Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кабачки в новом амплуа: нежнейший спред без майонеза, который съедят за минуту
Для россиян может появиться новый безвизовый маршрут: поехать туда решатся только самые смелые
Отдых в Танзании оказался не для слабонервных: туристы столкнулись с тем, о чем молчат путеводители
Окрошка спасена: копеечный трюк, с которым редис вырастет крупным и сочным за 3 недели
Самый страшный миф о психиатрах рушится на глазах: тысячи людей из-за него не обращаются за помощью
Вашингтон рубит старые узлы: решение Пентагона поставило НАТО в крайне неудобную позу
Рахмановские щи: когда обычные супы надоели, а хочется чего-то по-настоящему особенного
Опасная ставка Еревана на ЕС: планы Армении ждет болезненное разочарование
Ртуть ожила и кусается как оса: в водоёмах Заполярья объявился жуткий пришелец

В Госдуме высказались по поводу отставки главы МИД Литвы после слов о Калининграде

Мир

Вероятная отставка главы МИД Литвы не изменит агрессивный курс прибалтийских республик, считает депутат Госдумы от Калининграда, член комитета по обороне Андрей Колесник. В беседе с Pravda.Ru депутат отметил, что подобные кадровые перестановки в странах НАТО стали рутинным событием, не влияющим на общую геополитическую повестку.

Сейм Литвы
Фото: flickr.com by Saeima, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сейм Литвы

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис рискует в ближайшее время покинуть свой пост. Об этом новостному порталу Lrytas заявил лидер партии Союз Отечества Лауринас Кащюнас. Положение министра заметно осложнилось после ряда его резонансных заявлений. Наиболее жесткую реакцию вызвали высказывания политика, касавшиеся возможной атаки на Калининградскую область, а также его позиция по Беларуси.

Подобные кулуарные игры происходят на фоне общей милитаризации региона. Например, иностранные штабы уже прорабатывают сценарий войны в Европе, который затрагивает интересы всех соседей по Балтике.

По словам Колесника, воинственная риторика официального Вильнюса давно превратилась в норму, а личности конкретных исполнителей не имеют значения для Москвы. Парламентарий подчеркнул, что в руководстве европейских стран сейчас преобладают политики, чьи полномочия истекают в ближайший год, что делает их заявления еще менее весомыми.

"Не факт, что он уйдет. Такие агрессивные заявления в странах НАТО по отношению к России, особенно в Прибалтике, уже стали рядовым событием — громкий воинственный крик, который ни на что не влияет. Это уже не первый раз, и такие выкрики — норма жизни в странах НАТО и Евросоюза. Я думаю, нам не стоит обращать на это внимание. Ничего особенного в этом нет", — отметил Колесник.

Между тем эксперты фиксируют рост оперативной активности альянса у западных рубежей России. В частности, участились провокации, принимающие характер прямой подготовки к конфликту. Депутат напомнил, что реальную угрозу представляют не слова дипломатов, а военные маневры, в ходе которых отрабатывается нападение на российский эксклав с участием стратегической авиации.

Особое внимание уделяется попыткам блокады региона. Ранее стало известно, что западные стратеги прорабатывают безопасность Калининградской области через призму создания искусственной изоляции. Колесник уверен, что любые попытки силового давления встретят жесткий отпор.

"В Калининградской области достаточно собственных возможностей, чтобы нанести серьезнейший урон противнику и отбить у него всякое желание атаковать. Все необходимые средства для этого имеются. Конечно, порох нужно держать сухим, но я думаю, что вряд ли они решатся", — сказал депутат.

Он добавил, что согласно военной доктрине РФ, нападение на любой субъект федерации влечет за собой ответ всей мощи государства. При этом даже автономных ресурсов группировки в Калининграде достаточно для уничтожения любого агрессора. На этом фоне внутренние политические кризисы в ЕС выглядят вторичными.

В завершение парламентарий посоветовал оппонентам даже не смотреть в сторону российского региона. Любые попытки проверить оборону на прочность обернутся для нападающих катастрофой. В то же время аналитики указывают на кризис Евросоюза, который сталкивается с критическими изъянами в собственной системе безопасности.

Читайте также

Экспертная проверка: Политолог Антон Кудрявцев, Эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Сдать за один день: какое жилье сегодня пользуется самым высоким спросом у арендаторов
Недвижимость
Сдать за один день: какое жилье сегодня пользуется самым высоким спросом у арендаторов
Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех
Мир. Новости мира
Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех
Как правильно засолить скумбрию в домашних условиях: простой рецепт эталонной малосольной рыбки
Еда и рецепты
Как правильно засолить скумбрию в домашних условиях: простой рецепт эталонной малосольной рыбки
Популярное
Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех

Лидеры стран евразийского содружества в Астане обозначили критические риски и поставили перед Ереваном жесткое условие, которое определит будущее всей республики.

Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Из фарша теперь делаю только так: нашёл 2 обалденных рецепта на скорую руку: бюджетно, а вкус — слов нет
Котлеты исчезнут раньше гарнира: одна деталь в фарше подарит им идеальную сочность
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Этого в небе не ждали: в зону СВО запускают неуязвимый флот для ударов по глубоким тылам
Желтеют листья у томатов и огурцов: 3 верных способа вернуть кустам сочную зелень
Украина покорно сдалась: ради призрачной цели в ЕС пришлось отдать контроль над целым краем
Украина покорно сдалась: ради призрачной цели в ЕС пришлось отдать контроль над целым краем
Последние материалы
Пять ошибок абитуриентов, из-за которых можно лишиться преимуществ при поступлении
Опасная ставка Еревана на ЕС: планы Армении ждет болезненное разочарование
Ртуть ожила и кусается как оса: в водоёмах Заполярья объявился жуткий пришелец
Старый колониальный подход изжил себя: Путин определил условия возврата к диалогу с Европой
Переговоры по Украине могут доверить не Германии: кто в Европе еще способен говорить с Москвой
Горькое осознание накрыло Киев: неминуемый распад ключевых структур вынуждает к переговорам
Учебники по геологии много лет лгали: события в Юте перевернули представление о строении недр
Хватит травить грядки химией: один цветок заставит вредителей покинуть ваш огород навсегда
Ужасающее дно Амстердама: массовое избавление от улик поставило город в тупик
Совкомбанк и VK Tech договорились о сотрудничестве в области облачных технологий и поддержки некоммерческого сектора
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.