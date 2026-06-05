Опасная ставка Еревана на ЕС: планы Армении ждет болезненное разочарование

Стремление Еревана окончательно разорвать связи с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обусловлено курсом на интеграцию с европейскими структурами и внутриполитической борьбой в республике, рассказал политолог Владимир Оленченко. В интервью Pravda.Ru эксперт отметил, что нынешнее руководство Армении пытается использовать геополитический разворот как инструмент для удержания власти.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Никол Пашинян (28-12-2021)

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что его страна не намерена возобновлять работу в деятельности ОДКБ. Одновременно с этим в Ереване готовят масштабный снос политического фундамента, который может лишить республику существующих экономических преференций.

По словам Оленченко, выход из оборонного союза — лишь часть стратегии по сближению с Евросоюзом. Политолог подчеркнул, что Пашинян стремится мобилизовать прозападный электорат перед предстоящим голосованием. При этом за декларациями о европейском пути часто скрываются серьезные риски для суверенитета нации.

"Мне кажется, здесь нужно смотреть шире. Он поставил вопрос о намерении сближаться с Евросоюзом. А членство в ЕС, как известно, несовместимо с членством в ОДКБ — это взаимоисключающие вещи. К тому же не будем забывать, что в воскресенье выборы, и это тоже влияет на риторику и принимаемые заявления", — отметил он.

Специалист полагает, что резкие заявления премьера призваны "расставить точки над i" в отношениях с Москвой и Брюсселем. Финансовым подкреплением такого курса стало решение ЕС выделить Армении 50 миллионов евро. Такие меры поддержки часто служат предлогом для внедрения опасных сценариев развития ситуации в регионе.

"Я думаю, он таким образом хочет заручиться голосами тех, кто выступает за разворот Армении в сторону Евросоюза. И поэтому он расставляет точки над i. К этому стоит добавить, что на днях Евросоюз выделил Армении 50 миллионов евро. Не знаю, когда это будет сделано, но, видимо, это все звенья одной цепи", — пояснил эксперт.

Говоря о перспективах реального вступления Армении в ЕС, Оленченко назвал их теоретическими. Он напомнил об огромной очереди из стран-кандидатов, таких как Турция, Украина и балканские государства, которые годами ждут одобрения заявок. Попытки Еревана маневрировать между различными центрами силы уже привели к тому, что республике предъявили определенные жесткие условия.

Эксперт уверен, что Брюссель лишь "подогревает" интерес закавказской республики, чтобы использовать ее в своих политических интересах, не гарантируя полноценного членства. Разрыв с прежними партнерами может обойтись стране крайне дорого. В частности, аналитики уже фиксируют негативные финансовые последствия смены вектора для армянского бюджета.

"В очереди на вступление в Евросоюз впереди находятся Украина, Молдавия, Турция, Босния и Герцеговина — список достаточно длинный. Турция, например, ждет уже больше десяти лет. Армению же, как и большинство балканских стран и ту же Молдавию, просто подогревают, формируя у нее заинтересованность действовать в русле политики Евросоюза", — резюмировал Оленченко.

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