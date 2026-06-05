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Переговоры по Украине могут доверить не Германии: кто в Европе еще способен говорить с Москвой

Мир

Вероятность того, что федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц выступит в роли переговорщика от Евросоюза в процессе урегулирования конфликта на Украине, стремится к нулю. Такое мнение в интервью изданию Pravda.Ru выразил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Фридрих Мерц
Фото: Веб-сайт парламента Германии
Фридрих Мерц

Ранее обсуждалась идея о том, что именно Мерц должен представлять ЕС на потенциальных консультациях между Москвой и Киевом. Этот тезис, в частности, транслировал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, чью позицию публиковало издание Ceske Noviny. Тем временем эксперты продолжают анализировать, как меняется подход Берлина к диалогу с Россией на фоне текущего кризиса.

"Вероятность того, что Фридрих Мерц может стать переговорщиком, практически нулевая. Как Россия неоднократно подчеркивала, Мерц и большинство других представителей стран Евросоюза не являются просто наблюдателями или посредниками — они реально участвуют в конфликте на стороне Украины. Более того, Мерц наделал в этом направлении больше других. Поэтому он никак не может быть переговорщиком", — отметил Данилин.

По словам политолога, европейские дипломатические площадки сейчас сталкиваются с дефицитом доверия со стороны Москвы. Вместе с тем Кремль последовательно транслирует требования к поиску вменяемых посредников для обсуждения архитектуры безопасности. Если рассматривать кандидатов, способных теоретически выполнить миротворческую миссию, Данилин выделил Венгрию, Словакию, в крайнем случае — Испанию. В отношении Италии эксперт выразился скептично, предположив, что такой диалог возможен лишь "с очень большой натяжкой".

Говоря о роли США, спикер подчеркнул, что участие Вашингтона в будущем урегулировании неизбежно, так как для президента США Дональда Трампа завершение военного цикла является важным политическим проектом. В текущих условиях политики Запада пытаются найти способы сохранить лицо при попытках возобновления диалога в ситуации тупика. Для американской стороны выход из конфликта имеет прикладное значение, учитывая обещанную избирателям смену внешнеполитического курса.

"Если процесс урегулирования все же начнется — чего мы пока не наблюдаем, — роль США в нем будет важной и значимой. Для Трампа очень важно завершить очередную войну: это выгодно с точки зрения пиара и политически значимо. Кроме того, он обещал своим избирателям не втягиваться в этот конфликт, а наоборот — выводить из него США. Так что для него это политически позитивный проект", — добавил Данилин.

На экспертном уровне обсуждается и то, что именно мешает Вашингтону стать полноценным миротворцем в нынешней архитектуре отношений. Пока же инициативу в зондировании почвы берут на себя европейские лидеры, чьи действия нередко вызывают скепсис у сторонников жестких сценариев, в том числе и в Братиславе, которая открыто критикует текущие дипломатические подходы к Киеву.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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