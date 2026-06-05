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Мир

За внезапной готовностью Киева к диалогу стоит страх потерять власть и критическое состояние украинской энергетики. Военный аналитик и эксперт по безопасности Игорь Герасимов считает, что президент Украины решился на прямое обращение к Кремлю из-за угрозы внутреннего социального взрыва и давления со стороны западных кураторов. Своим мнением специалист поделился с Pravda.Ru.

Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Зеленский

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал на своем официальном ресурсе открытое письмо к президенту России Владимиру Путину. В тексте предлагается организовать личную встречу для обсуждения условий завершения конфликта. Согласно заявлению Зеленского, Киев якобы готов объявить о полном прекращении огня на время переговорного процесса и провести обмен пленными по схеме "всех на всех". 

По мнению Герасимова, за демонстративным миролюбием скрывается понимание катастрофы, которая ждет Украину в ближайший зимний период. Последовательное разрушение энергетической инфраструктуры ставит страну на грань выживания, что может спровоцировать массовые протесты и неповиновение в рядах вооруженных сил. Однако главным фактором эксперт называет дефицит человеческого ресурса и усталость общества от затянувшихся боевых действий.

"Зеленскому не хватает личного состава — это оправданно. Люди не хотят воевать, устали от войны, мотивация упала. Прошел тот угарно-бандеровский пыл, который охватил страну в начале конфликта, когда массы населения с удовольствием включились в войну с Россией. Сейчас время идет, энтузиазм иссяк, и ситуация кардинально меняется", — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что сегодня власти в Киеве сталкиваются с системным кризисом. Многие аналитики указывают на дефицит добровольцев и неизбежность жесткого призыва, который только усиливает социальное напряжение. На этом фоне даже соратники президента начинают рассматривать сценарий визита Зеленского в Москву как единственно возможный вариант сохранения государственности.

Особую роль в изменении риторики Киева играют США. По словам Герасимова, Вашингтон использует украинский кейс как рычаг в большой геополитической игре, включая решение вопросов с Ираном. Поскольку Тегеран относится к Москве с большим доверием, Белый дом заинтересован в подвижках на украинском треке ради уступок в ближневосточном регионе. При этом любые попытки установить временную "тишину" на фронте часто срываются, как показало недавнее перемирие, закончившееся нарушением режима огня.

Герасимов уверен, что Зеленский руководствуется исключительно инстинктом самосохранения, опасаясь потерять пост в результате переворота. Тем временем кризис систем противовоздушной обороны лишает Киев последних инструментов защиты тыла, делая его позицию еще более уязвимой.

"Я не считаю, что президенту России нужно идти на уступки или сворачивать боевые действия. Напротив, я считаю, что необходимо довести этот конфликт до логического завершения, покончить с киевским режимом и освободить народ Украины. Это мое личное мнение", — заключил Герасимов.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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