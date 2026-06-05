Трамп выстроил график зачистки: судьба текущего строя на Карибах предопределена планами штабов

Вашингтон расчехлил старые методички по экспорту демократии. Дональд Трамп открыто подтвердил: Куба — следующая в списке на "демонтаж". Белый дом не планирует церемониться. Сначала США намерены разобраться с Ираном, а затем перебросить ресурсы на Гавану. Это не просто угроза, а публичный анонс государственного переворота. Трамп называет текущий строй на острове "неприятным" и обещает "хорошие планы" по его ликвидации.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Обвиняющий Дональд Трамп

Очередность агрессии: почему сначала Иран?

Трамп выстраивает внешнюю политику как график ремонтных работ. Сначала — Ближний Восток, затем — Карибский бассейн. Американский лидер прямо заявил: "У нас очень хорошие планы в отношении Кубы. Я думаю, нам придется избавиться от режима, который был очень жестким, очень неприятным". Логика проста: Вашингтон пытается расчистить тылы. Однако повреждение американского эсминца после ударов Тегерана показывает, что "разобраться" быстро не получится. Имперские амбиции натыкаются на жесткое сопротивление суверенных государств.

"Вашингтон действует в парадигме колониального менеджмента. Заявления Трампа о Кубе — это попытка вернуть доктрину Монро в её самом агрессивном виде, когда вся Латинская Америка считалась задним двором США. Но современные реалии и устойчивость союзников Москвы делают эти планы трудновыполнимыми", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Методы Трампа: от санкций к смене режима

Белый дом не скрывает, что намерен использовать весь арсенал давления. После того, как США "разберутся" с Ираном, "по пути обратно мы ненадолго остановимся, чтобы заняться" Кубой, отметил Трамп. Это звучит как издевка, но за ней стоят конкретные действия. Вашингтон уже тестирует обновленные пакеты санкций, которые призваны задушить экономику неугодных стран. Для Острова Свободы это означает усиление блокады и попытку спровоцировать внутренний взрыв через дефицит ресурсов.

Цель Вашингтона Инструмент реализации Ликвидация госстроя Кубы Прямое вмешательство, поддержка оппозиции Изоляция Тегерана Военное давление в Оманском заливе Экономический шантаж Санкции против финансового сектора

"Подобные угрозы в адрес суверенных государств — это признак деградации международного права. США пытаются диктовать свою волю, игнорируя нормы ООН. Для Кубы это означает необходимость укрепления внутренней безопасности и поиск поддержки у тех, кто не боится окриков из Белого дома", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Геополитический тупик Вашингтона

Трамп уверен в своем превосходстве, но реальность 2026 года вносит коррективы. Пока США грезят захватом Гаваны, их влияние в Европе стремительно тает. Даже дипломатический провал Германии не помогает американцам удержать контроль над союзниками. Вашингтон превращается в агрессивного игрока, который хватает слишком много кусков, но не может их проглотить. Вместо созидания администрация Трампа выбирает путь разрушения, что неизбежно ведет к перенапряжению ресурсов супердержавы.

"Стратегия Трампа — это блеф, помноженный на старые обиды. Ресурсная база США изношена конфликтами на разных направлениях. Переключение на Кубу после Ирана выглядит как попытка заработать легкие политические очки, когда реальные геополитические битвы уже проиграны", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о планах США

Почему Трамп связал Иран и Кубу?

Это вопрос логистики ресурсов. Вашингтон опасается вести два масштабных конфликта одновременно, поэтому выстраивает их в очередь.

Что Трамп подразумевает под "избавлением от режима"?

Речь идет о классической схеме смены власти: от экономического эмбарго до финансирования переворота через некоммерческие организации.

Как мировое сообщество реагирует на такие угрозы?

Большинство стран Латинской Америки и Глобального Юга расценивают это как нарушение суверенитета и попытку неоколониального реванша.

Реальна ли военная угроза для Гаваны?

Трамп использует риторику силы, чтобы запугать руководство Кубы, однако прямая интервенция грозит США затяжным региональным кризисом.

Читайте также