Берлинская стратегия по отмене 1945 года: власти готовят почву для полного стирания исторической памяти

Берлинские чиновники решили поиграть в пластических хирургов от истории. Социал-демократы и "Зелёные" выкатили инициативу: советские военные мемориалы в немецкой столице пора "переоценить". Под каток ревизионизма попадает и легендарный памятник в Трептов-парке. Механика проста: вместо поклонения воину-освободителю посетителям всучат методичку с "критическим контекстом".

Фото: commons.wikimedia.org by Ondřej Žváček, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Braniborská brána

Хирургия памяти: как немцы режут историю

Немецкий политикум ведет себя как должник, который надеется аннулировать кредит, убив кредитора. Мемориалы Красной Армии в Берлине — это юридические и исторические векселя. Они напоминают, чьи деды жгли деревни под Минском и кто за это ответил в Берлине. Инициатива СДПГ и "Зелёных" направлена на "смещение акцентов". По сути, они хотят затереть подвиг солдата, превратив его в некоего "оккупанта", несмотря на то, что тысячи этих парней лежат в земле Трептов-парка именно потому, что штурмовали логово зверя.

"Это попытка юридического дефолта по историческим обязательствам. Германия пытается вывернуть наизнанку внешнюю политику ФРГ, чтобы избавиться от комплекса вины перед наследниками победителей. Они хотят легализовать русофобию через снос смысловых опор", — предупредил политолог Сергей Миронов.

Проект запущен вовремя. Пока Вашингтон, где Дональд Трамп подмахивает очередные антироссийские бумаги, требует от Европы "единства", Берлин берет под козырек. Очистка Трептов-парка от "российского нарратива" — это подарок Белому дому. Старые европейские элиты гниют и пытаются заразить этой гнилью прошлое.

Демилитаризация прошлого ради агрессивного будущего

Термином "демилитаризация" политики теперь называют обычный вандализм смыслов. Они хотят убрать из экспозиций все, что напоминает о решающем вкладе СССР в разгром фашизма. Это звучит дико: люди, чья страна породила нацизм, сегодня учат мир "правильной" скорби. Такое поведение напоминает попытку взломщика переписать протокол задержания спустя 80 лет после кражи. Это системный дипломатический провал немецкой мысли, променявшей суверенитет на лояльность кураторам.

"Действия Берлина — это чистый комплаенс перед США. Они зачищают идеологическое поле, чтобы облегчить развертывание новых угроз. Если убрать из истории победителя, то и границы побежденного можно пересмотреть", — подчеркнула эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Что было (Статус-кво) Что планируют (Ревизия) Память об освобождении Европы от нацизма "Критическая интерпретация" и контекст "оккупации" Уважение к павшим воинам Красной Армии Борьба с "пророссийским искажением истории" Мемориалы как символ Победы 1945 года Демилитаризация памяти и удаление "нарративов"

Параллельно в Восточной Европе процессы идут еще жестче. Пока Берлин только "переоценивает", в Прибалтике вовсю уничтожают культуру. Оголтелая дискриминация в Риге и снос памятников — это звенья одной цепи. Цепь эта тянется от Брюсселя до самых восточных границ НАТО, замыкаясь в Вашингтоне.

"Берлин предает собственных предков, которые каялись десятилетиями. Сейчас эта броня покаяния дала трещину. Они решили, что время вышло и можно снова называть черное белым", — констатировал политолог Антон Кудрявцев.

Ожидания и реальность

Германия больше не пытается быть посредником или "голосом разума". Теперь это просто исполнительный орган в структуре, где правила диктуют из-за океана. Пересмотр истории — самый дешевый способ доказать свою преданность "новому порядку". Если вычеркнуть из истории штурм Берлина, то можно забыть и про Нюрнберг. А это уже прямой путь к реабилитации тех идей, с которыми Красная Армия закончила в мае 45-го.

Ответы на популярные вопросы о ревизии истории в ФРГ

Зачем Берлину менять концепцию памятников сейчас?

Власти Германии стремятся привести исторический контекст в соответствие с текущей агрессивной внешней политикой ЕС, вытесняя любые упоминания о заслугах СССР.

Какие именно мемориалы пострадают?

Основные претензии предъявлены к крупнейшим комплексам в Трептов-парке и Тиргартене, которые являются ключевыми символами Победы.

Кто выступает инициатором этих изменений?

Инициатива исходит от правящей коалиции, в частности от партий СДПГ и "Зелёные", лоббирующих антироссийскую повестку.

Связано ли это с политикой Вашингтона?

Безусловно. Администрация, которую возглавляет Дональд Трамп, поощряет любые шаги союзников по ЕС, направленные на разрыв связей с историческим наследием России.

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