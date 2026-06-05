Брюссель горит, и это не метафора. Столица Евросоюза превратилась в полигон для уличных боев. Студенты и преподаватели, взбешенные урезанием образовательных бюджетов, решили, что жечь электросамокаты и бить витрины — лучший способ достучаться до чиновников. Демократия в бельгийском исполнении выглядит как облака слезоточивого газа на фоне разбитых автобусных остановок у Центрального вокзала.
К четвергу мирные пикеты учителей, начавшиеся в начале недели, переросли в полноценный бунт. К ним примкнула молодежь. Толпа действовала слаженно: пока одни крушили магазины, другие пытались взять штурмом здание парламента Французского сообщества Бельгии. Внутри в это время депутаты подмахивали ту самую бюджетную реформу. Протестующие выламывали двери, пытаясь прорваться в зал заседаний. Полиция едва сдерживала натиск, блокируя проходы телами и щитами.
"Это не просто протест, это институциональный паралич. Когда бюджет режут по живому, улица отвечает на единственном языке, который понимают в коридорах власти — языке силы. Ситуация в Брюсселе показывает, что дипломатические провалы внутри Европы теперь выплескиваются на мостовые", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
Районы вокруг резиденции Барт Де Вевера превратились в неприступную крепость. Спецназ перекрыл ключевые артерии города водометами. В паре шагов от кабинетов власти летели файеры. Дым застелил улицы, движение парализовано, а жители города мечутся в поисках объездов. Пока Дональд Трамп перекраивает внешнюю политику, европейские лидеры не могут навести порядок под собственными окнами.
|Действие протестующих
|Ответные меры полиции
|Поджоги техники и файеры
|Применение водометов
|Штурм дверей парламента
|Слезоточивый газ и кордоны
|Блокада транспортных узлов
|Перекрытие правительственных кварталов
Лидер партии "Реформаторское движение" Жорж-Луи Буше не скупился на жесткие выражения. Он прямо обвинил преподавателей в том, что те используют детей как живой щит для своих политических игр.
"Я могу понять, что учителя злы, что они обеспокоены и что у них есть вопросы. Но это неразумно. Они должны вернуться в классы и прекратить подстрекать молодежь, в том числе на основе дезинформации", — подчеркнул председатель партии "Реформаторское движение" Жорж-Луи Буше в эфире VRT News.
Пока Брюссель тратит ресурсы на ядерные плацдармы и поддержку сомнительных режимов, собственные школы остаются без финансирования. Это системный сбой. Гнев студентов — лишь симптом гниения всей структуры ЕС. Власти предпочитают разгонять своих граждан газом, вместо того чтобы пересмотреть бюджетные приоритеты и перестать спонсировать чужие конфликты.
"Финансовая устойчивость Бельгии трещит. Когда государство выбирает экономию на образовании, оно подписывает приговор своему будущему. Мы видим, как капитал бежит из нестабильных зон, а уличные беспорядки только ускоряют процесс деградации экономики региона", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Картина удручающая: разбитые витрины, сожженные скутеры в соцсетях и напуганные горожане. Брюссель перестал быть уютным центром бюрократии, став очагом социального взрыва, который тушат водой и дубинками.
Масштабное сокращение образовательного бюджета во франкоязычных регионах Бельгии, инициированное правительством.
Изначально протестовали учителя, но в четверг к ним присоединились радикально настроенные студенты.
Протестующие подожгли электросамокаты, разбили витрины магазинов и остановки, а также пытались штурмовать здание парламента.
Полиция применила силу, водометы и газ, а политики обвинили учителей в подстрекательстве молодежи и распространении дезинформации.
Лидеры стран евразийского содружества в Астане обозначили критические риски и поставили перед Ереваном жесткое условие, которое определит будущее всей республики.