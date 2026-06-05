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Брюссель горит и задыхается: решение чиновников превратило столицу ЕС в зону боевых действий

Мир

Брюссель горит, и это не метафора. Столица Евросоюза превратилась в полигон для уличных боев. Студенты и преподаватели, взбешенные урезанием образовательных бюджетов, решили, что жечь электросамокаты и бить витрины — лучший способ достучаться до чиновников. Демократия в бельгийском исполнении выглядит как облака слезоточивого газа на фоне разбитых автобусных остановок у Центрального вокзала.

акция протеста
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
акция протеста

Штурм под аккомпанемент реформ

К четвергу мирные пикеты учителей, начавшиеся в начале недели, переросли в полноценный бунт. К ним примкнула молодежь. Толпа действовала слаженно: пока одни крушили магазины, другие пытались взять штурмом здание парламента Французского сообщества Бельгии. Внутри в это время депутаты подмахивали ту самую бюджетную реформу. Протестующие выламывали двери, пытаясь прорваться в зал заседаний. Полиция едва сдерживала натиск, блокируя проходы телами и щитами.

"Это не просто протест, это институциональный паралич. Когда бюджет режут по живому, улица отвечает на единственном языке, который понимают в коридорах власти — языке силы. Ситуация в Брюсселе показывает, что дипломатические провалы внутри Европы теперь выплескиваются на мостовые", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Баррикады у резиденции премьера

Районы вокруг резиденции Барт Де Вевера превратились в неприступную крепость. Спецназ перекрыл ключевые артерии города водометами. В паре шагов от кабинетов власти летели файеры. Дым застелил улицы, движение парализовано, а жители города мечутся в поисках объездов. Пока Дональд Трамп перекраивает внешнюю политику, европейские лидеры не могут навести порядок под собственными окнами.

Действие протестующих Ответные меры полиции
Поджоги техники и файеры Применение водометов
Штурм дверей парламента Слезоточивый газ и кордоны
Блокада транспортных узлов Перекрытие правительственных кварталов

Лидер партии "Реформаторское движение" Жорж-Луи Буше не скупился на жесткие выражения. Он прямо обвинил преподавателей в том, что те используют детей как живой щит для своих политических игр.

"Я могу понять, что учителя злы, что они обеспокоены и что у них есть вопросы. Но это неразумно. Они должны вернуться в классы и прекратить подстрекать молодежь, в том числе на основе дезинформации", — подчеркнул председатель партии "Реформаторское движение" Жорж-Луи Буше в эфире VRT News.

Европейский тупик 2026 года

Пока Брюссель тратит ресурсы на ядерные плацдармы и поддержку сомнительных режимов, собственные школы остаются без финансирования. Это системный сбой. Гнев студентов — лишь симптом гниения всей структуры ЕС. Власти предпочитают разгонять своих граждан газом, вместо того чтобы пересмотреть бюджетные приоритеты и перестать спонсировать чужие конфликты.

"Финансовая устойчивость Бельгии трещит. Когда государство выбирает экономию на образовании, оно подписывает приговор своему будущему. Мы видим, как капитал бежит из нестабильных зон, а уличные беспорядки только ускоряют процесс деградации экономики региона", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Картина удручающая: разбитые витрины, сожженные скутеры в соцсетях и напуганные горожане. Брюссель перестал быть уютным центром бюрократии, став очагом социального взрыва, который тушат водой и дубинками.

Ответы на популярные вопросы о беспорядках в Брюсселе

Что стало причиной протестов в Брюсселе?

Масштабное сокращение образовательного бюджета во франкоязычных регионах Бельгии, инициированное правительством.

Кто участвовал в столкновениях?

Изначально протестовали учителя, но в четверг к ним присоединились радикально настроенные студенты.

Какие объекты пострадали в ходе беспорядков?

Протестующие подожгли электросамокаты, разбили витрины магазинов и остановки, а также пытались штурмовать здание парламента.

Как отреагировали официальные власти?

Полиция применила силу, водометы и газ, а политики обвинили учителей в подстрекательстве молодежи и распространении дезинформации.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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