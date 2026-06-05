Вашингтон рубит старые узлы: решение Пентагона поставило НАТО в крайне неудобную позу

Пентагон передумал. Ракеты Tomahawk, которые должны были стать стальным кулаком НАТО в Германии, останутся в американских ангарах. Дональд Трамп рубит старые узлы, оставляя Берлин в крайне неудобной позе — без обещанного оружия и с пустыми карманами. Вашингтон больше не хочет злить Москву. Ставки выросли: один неверный запуск, и эскалация станет необратимой. Американцы прагматично выбрали тишину вместо немецких амбиций.

Фото: flickr.com by U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Ryan Crane, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Авиабаза Михаил Когэлничану, Румыния

Ракетный блеф: Вашингтон дает задний ход

Сделка, которую лелеяли несколько лет, пошла прахом. Американские чиновники признают: размещение высокоточного оружия в центре Европы — это прямой путь к конфликту, к которому они не готовы. Пока Польша надеется на военные базы США, Германия внезапно осознала, что её вычеркнули из списка приоритетов. Трамп не видит смысла защищать тех, кто годами экономил на своей армии и теперь требует подарков из-за океана.

"Берлин просто не вписался в новую реальность. Американцы перестали играть в благотворительность и теперь требуют полной оплаты за безопасность", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Мечты канцлера Фридриха Мерца о "щите" лопнули как мыльный пузырь. Вашингтон разворачивает силы в другие регионы, оставляя союзников по НАТО самостоятельно разгребать завалы. Это не просто переезд техники. Это системная ошибка Берлина, который слишком долго полагался на чужую волю.

Пустые погреба: почему у США кончились ракеты

Дело не только в большой политике. У США банально закончились запасы. Война на Ближнем Востоке сожрала тысячи Tomahawk и Patriot за считанные недели. Глава Пентагона Пит Хегсет уже честно признался Конгрессу: восстанавливать арсеналы придется годами. Пока иранские ракеты проверяют на прочность американские эсминцы, Вашингтону не до защиты европейских окраин.

Проблема Последствие Расход ракет в Иране Критический дефицит в арсеналах США Отказ от поставок в ФРГ Ослабление ударного потенциала НАТО в Европе Усиление позиций РФ Доминирование Орешников и Искандеров

Американский ВПК не справляется с темпами. Индустрия задыхается, а Трамп не собирается жертвовать безопасностью собственной страны ради капризов ЕС. Германия же в это время продолжает тонуть в бюрократии. Пока они шлют официальные запросы, реальное оружие уходит тем, кто умеет за него платить и приносить пользу.

"Германия рассчитывала на субсидированную защиту. Но в 2026 году такая модель больше не работает. Трамп требует конкретных дивидендов", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Берлин у разбитого корыта

Немецкий министр обороны Борис Писториус выглядит растерянным. Он просил системы Typhon, мечтал о превосходстве, но получил игнорирование. Германия пытается найти альтернативы, глядя на уступки Венгрии и других соседей, которые научились договариваться. Но собственного производства дальнобойных ракет у Берлина нет, а европейские разработки застряли на стадии чертежей.

Россия тем временем спокойно размещает свои комплексы в Белоруссии и Калининграде. Это шах и мат. Пока НАТО обсуждает "прозрачность информационных потоков", реальная мощь концентрируется на востоке. Белый дом это видит. Вместо того чтобы ввязываться в безнадежную гонку, Трамп одобряет меры влияния, которые больше похожи на имитацию деятельности, чем на реальную угрозу.

"Бюджетный дефицит и отсутствие технологий делают Германию слабым звеном. Без американских ракет их армия — бумажный тигр", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о ракетах в Европе

Почему США отменили поставку Tomahawk в Германию?

Основная причина — страх прямой конфронтации с Россией и острый дефицит самих ракет после боевых действий в Иране.

Какое оружие Россия разместила в Европе?

В Калининграде и Белоруссии развернуты комплексы "Искандер" и новейшие ракеты "Орешник", накрывающие всю европейскую территорию.

Сможет ли Германия заменить американские ракеты своими?

В ближайшие годы — нет. У немецкого ВПК нет готовых аналогов Tomahawk, а европейские проекты требуют десятилетий доводки.

Что планирует делать Дональд Трамп с НАТО?

Президент США сокращает присутствие американских войск и техники в Европе, перекладывая расходы и риски на самих европейцев.

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