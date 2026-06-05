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Мир

Мечта о сухопутном мосте между Евразией и Америкой перестала быть сюжетом для фантастических романов. Россия и США переходят к чертежам. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) берется за проектирование тоннеля через Берингов пролив. Чукотка и Аляска станут соседями по лестничной клетке. Это не просто стройка. Это крупнейшая логистическая петля в истории человечества.

Владимир Путин и Дональд Трамп
Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Путин и Дональд Трамп

Берингов тупик или глобальный хаб?

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев подтвердил старт работ на полях ПМЭФ. Соглашение запущено. Проект свяжет два континента, превратив ледяную пустыню в транспортный конвейер. Пока враждебные структуры в Европе пытаются выстраивать военные плацдармы, Москва и Вашингтон находят общую почву под водой. Тоннель — это конец изоляции Севера. Это прямой маршрут для ресурсов и товаров, минуя капризные морские пути.

"Проект технически сложен, но реализуем. Главное — это стыковка стандартов. Нам нужно не просто прорыть дыру в породе, а создать автономную систему жизнеобеспечения на глубине. Современное бурение позволяет проходить такие дистанции в рекордные сроки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru геолог Михаил Егоров.

Математика против геополитики

Цена вопроса — менее восьми миллиардов долларов. Срок — до восьми лет. Для мирового масштаба это копейки. Для сравнения: Белый дом тратит в разы больше на поддержку разваливающихся режимов и амбиции НАТО. Здесь же расчет идет на чистую прибыль. Артерия отобьет себя за счет транзитных сборов и разработки новых месторождений. Пока новые пакеты ограничений буксуют в Сенате, реальный сектор требует стабильности.

Параметр проекта Прогнозные значения
Ориентировочная стоимость $8 млрд
Срок реализации 8 лет
Протяженность свыше 100 км

"Инфраструктурные облигации под такой проект разлетятся мгновенно. Это идеальный кейс для проектного финансирования. Мы видим редкий момент, когда интересы бизнеса перевешивают политический шум", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Фактор Трампа и американская прагматика

Дональд Трамп умеет считать деньги. Он уже называл идею тоннеля "интересной". Его администрация видит в этом не дружбу, а выгодную сделку. Пока марионетки в Варшаве сдают суверенитет ради размещения чужих баз, Трамп ищет способы загрузить американскую промышленность. Джордж Пападопулос, консультирувший американского лидера, прямо говорит: профит перекроет любые издержки. Москва готова. Теперь мяч на стороне Вашингтона.

"Дональд Трамп всегда ставит внутреннюю выгоду выше глобалистских догм. Если тоннель даст рабочие места на Аляске, он его построит", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о строительстве тоннеля

Зачем США этот проект, если есть санкции?

Санкции — это инструмент давления, а тоннель — источник прибыли. Дональд Трамп предпочитает реальные активы политическим интригам.

Почему проектирование началось только сейчас?

Технологии достигли уровня, когда бурение в условиях Арктики стало дешевле. Плюс сменилась администрация в Белом доме.

Кто оплатит стройку?

Предполагается паритетное финансирование через РФПИ и американские частные фонды при поддержке госгарантий обеих стран.

Повлияет ли проект на безопасность границ?

Современные системы мониторинга позволяют полностью контролировать трансграничные переходы без риска для суверенитета.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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