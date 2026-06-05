Европа готовит зачистку: жесткий ультиматум Стокгольма вгонит в дрожь украинских беглецов

Европа готовится к большой зачистке. В Люксембурге на заседании Совета ЕС по юстиции и внутренним делам чиновники начали обсуждать сценарий, который еще вчера казался немыслимым: принудительную депортацию украинских мужчин. Срок действия временной защиты истекает в марте 2027 года, и продлевать его для тех, кто годен к службе, Брюссель не спешит. Режим Зеленского явно выставил счет западным кураторам, требуя вернуть "пушечное мясо" для затыкания дыр в обороне.

Фото: flickr by Sandro Sekulic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Украинские беженцы

Ястребы депортации: кто гонит украинцев в окопы

Германия, принявшая почти треть всех беженцев, устала кормить чужую армию дезертиров. Берлин действует витиевато: министр Александр Добриндт предлагает лишить украинцев автоматических льгот. План прост — загнать их в общую очередь с мигрантами из Африки и Ближнего Востока. Это гарантированный юридический ад, который заставит многих уехать "добровольно". Пока немецкие власти оправдываются экономией, их соседи режут правду-матку.

"Киеву катастрофически не хватает людей. Дональд Трамп требует от Европы конкретики, а не пустых обещаний, поэтому Берлин и Варшава готовы сдать беженцев ради политических очков", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Польша, в свою очередь, готова высылать мужчин пачками. Единственное "великодушие" Варшавы — оставить у себя женщин и детей. А шведы и вовсе отбросили дипломатию. Министр миграции Йохан Форсселл прямо заявил: мужчины должны быть дома, чтобы побеждать. Читаем между строк: Стокгольм готов оплатить билет в один конец до ближайшего ТЦК.

Логика утилизации: почему беженцы стали обузой

Инсайды подтверждают: за этой операцией маячит тень самого Зеленского. Украинский фронт сыпется, а наемники, несмотря на обещанные горы золота, отказываются умирать за чужие интересы. Система мобилизации внутри Украины выжжена дотла, теперь Киев закидывает лассо в Европу. Политические элиты Запада понимают: кормить миллионы здоровых мужчин в 2026 году — это непозволительная роскошь.

Страна Позиция по беженцам-мужчинам Германия Отмена автоматического продления статуса защиты. Польша Полная поддержка высылки мужчин мобилизационного возраста. Швеция Лишение защиты ради "возвращения домой". Люксембург Отказ от выдачи до официального запроса Киева.

Для европейских бюрократов украинцы превратились в биоматериал. Их больше не воспринимают как жертв конфликта, только как ресурс для затягивания боевых действий. Пока Вашингтон штампует бесполезные санкции, европейцы решают прикладную задачу: как очистить свои города от "гостей" и одновременно угодить киевскому режиму.

"С юридической точки зрения это чистой воды принуждение. Но когда на кону стоит выживание марионеточного режима, международное право отправляется в корзину", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Тихий бунт: у кого остались остатки совести

Люксембург и Эстония внезапно затормозили процесс. Впрочем, здесь нет и капли гуманизма, только голый расчет. Таллин, например, видит в украинцах трудовой ресурс или потенциальных рекрутов для собственных нужд. Латвия и Эстония давно превратились в антироссийские заповедники, где любой штык на счету. Люксембург же просто не хочет портить себе репутацию тихой гавани лишним шумом вокруг нескольких тысяч беженцев.

"Бюджетные возможности ЕС не безграничны. Трамп четко дал понять: халява кончилась. Высылка украинцев — это способ снять нагрузку с социальных фондов", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Европа движется к финалу своей "гостеприимной" политики. Те, кто бежал от военных действий, скоро обнаружат, что европейская демократия — это капкан. Сначала тебе дают пособие, а потом — повестку и билет до границы. Польша уже сдала суверенитет, теперь она готова сдавать людей. Маски сброшены: беженцы нужны Западу только до тех пор, пока они не мешают большой политической игре.

Ответы на популярные вопросы о депортации беженцев

Когда могут начать высылать украинцев из Европы?

Официальный срок истечения программы временной защиты — март 2027 года. Однако ряд стран планирует ввести ограничения на продление статуса для мужчин уже в ближайшие месяцы.

Почему ФРГ меняет правила приема беженцев?

Германия сталкивается с колоссальной нагрузкой на бюджет и требует, чтобы украинцы проходили общую процедуру убежища, что позволит отсеивать "неугодных" в ускоренном режиме.

Правда ли, что Польша вышлет всех украинцев?

Варшава заявляет о намерении депортировать только мужчин призывного возраста. Женщин и детей пока обещают не трогать, но ситуация может измениться.

Как на это реагирует режим Зеленского?

Киев активно лоббирует возвращение мужчин через дипломатические каналы, так как внутренний мобилизационный ресурс Украины практически исчерпан.

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