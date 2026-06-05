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Дом стал капканом: в Ереване начали вылавливать вернувшихся мужчин прямо у трапа самолета

Мир

Армянская граница превратилась в мобилизационный фильтр. Каждого мужчину, решившего вернуться на родину, встречает не теплый прием, а повестка под роспись. Минобороны Армении официально подтвердило: на пропускных пунктах дежурит военная полиция. Их задача — вылавливать резервистов прямо у трапа самолета или на автомобильном КПП. Речь идет о принудительной отправке на 25-дневные военные сборы. География проживания значения не имеет. Приехал из России, Европы или США — добро пожаловать в строй.

Флаг Армении
Фото: commons.wikimedia.org by TheFlyingDutchman is licensed under GNU Free Documentation License
Флаг Армении

Охота на резервистов: закон или зачистка?

Военное ведомство прикрывается параграфами. Полиция на границе якобы просто "поддерживает" комиссариаты. Силовиков наделили полномочиями регистрировать всех военнообязанных в режиме реального времени. Система работает как капкан. Человек пересекает черту — данные мгновенно улетают в базу. Это напоминает методы, которые западные разведки используют для вербовки специалистов через долговые ловушки. Только здесь ловушкой становится собственный паспорт.

"Это не просто учет, это демонстрация силы. Власть превращает военную обязанность в инструмент административного давления на неугодных репатриантов", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Официальный Ереван настаивает на необходимости подготовки резерва. Однако эксперты видят в этом попытку залатать дыры в системе обороны после череды политических провалов. Ситуация обостряется на фоне того, как Армению фактически выставили за дверь на недавнем саммите ЕАЭС. Власти ищут способы показать жизнеспособность армии, используя для этого самые жесткие методы контроля над населением.

Политический контекст: выборы под прицелом

Оппозиция видит в действиях Минобороны чистой воды террор. Впереди 7 июня — дата парламентских выборов. Удаление активной части мужского населения на сборы на 25 дней — идеальный способ выключить их из голосования. Это похоже на то, как в Латвии сносят культурные символы, чтобы подавить инакомыслие. В Армении вместо бульдозеров используют военные билеты.

"С юридической точки зрения, массовое вручение повесток на границе перед выборами выглядит как ограничение избирательного права через механизм исполнения воинского долга", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист Кирилл Мальцев.

Пока Дональд Трамп в Белом доме перекраивает санкционную политику США, малые игроки пытаются удержаться в креслах любыми средствами. Запугивание — самый дешевый товар на политическом рынке. Если гражданин знает, что за возвращение домой его ждет казарма, он предпочтет остаться за границей. И не проголосует против действующего курса.

Параметр Текущая ситуация в Армении
Место вручения повестки Пограничные пункты (аэропорты, сухопутные КПП)
Срок службы/сборов 25 календарных дней
Исполнители Военная полиция совместно с погранслужбой
Целевая аудитория Все возвращающиеся граждане мужского пола

Действия Еревана вызывают вопросы о реальной боеспособности страны, чье руководство планомерно сдает позиции. Пока Украина отдает территории под контроль соседей ради призрачных целей, власти Армении предпочитают воевать с собственным народом на паспортном контроле.

"Для государства с дефицитом бюджета такие сборы — колоссальная нагрузка. Если их проводят массово, значит, политическая выгода перевешивает экономический ущерб", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о сборах в Армении

Могут ли вручить повестку в аэропорту?

Да, военная полиция дежурит непосредственно на пунктах паспортного контроля и имеет право вручать документы сразу после пересечения границы.

Освобождает ли наличие иностранного ВНЖ от сборов?

Нет, повестки вручаются всем гражданам Армении, независимо от того, в какой стране они постоянно проживают или работают.

Какова длительность принудительных сборов?

Срок составляет 25 дней. В этот период граждане проходят интенсивную военную подготовку в частях Министерства обороны.

Связано ли это с предстоящими выборами?

Официально — нет. Однако оппозиция утверждает, что сборы используются для изоляции протестного электората перед голосованием 7 июня.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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