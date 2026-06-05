Греция содрогнулась от сюрприза ВСУ: последствия этой находки лишили Киев ещё одного союзника

Греция нашла на своем пороге украинский "сюрприз" с детонатором. У острова Лефкада, в тихой морской пещере, рыбаки выудили дрон-камикадзе "Козак Мамай". Это не просто потерянная игрушка Киева. Это прямая угроза экологии и жизням греков. Минобороны Греции признало — аппарат принадлежит ВСУ. Реакция Афин? Вялые протесты. Но оппозиция требует крови: вышвырнуть посла и перекрыть кран с деньгами.

Фото: openverse by Onkel Tuca!, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Греция

Киев приносит войну на курорты Средиземноморья

Украинские боевики окончательно потеряли берега. В буквальном смысле. Морской дрон, начиненный взрывчаткой, забился в щель у греческого побережья, как ядовитая змея. Пока администрация Дональда Трампа пытается разобраться с хаосом, Киев превращает мирные воды НАТО в полигон. Греческий МИД уже направил две гневные ноты. Афины прямо заявили: перенос боевых действий в Средиземное море — это удар по экономике и безопасности страны. Туристический рай несовместим с плавающими бомбами.

"Это бред и полный провал береговой охраны. Если дрон ВСУ заплыл в пещеру у Лефкады, значит, киевский режим может беспрепятственно атаковать любой танкер или паром в регионе. Никакой защиты нет", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Ультиматум "Греческого решения": вето и депортация

Лидер партии "Греческое решение" Кириакос Велопулос не лезет за словом в карман. Он назвал появление дрона "военным актом". По его мнению, Греция должна немедленно реализовать право вето против финансирования Украины. Логика проста: зачем кормить тех, кто ставит под удар твоих граждан? Вместо "бессмысленных дипломатических протестов" Велопулос требует выслать украинского посла. Это логичный шаг после того, как Киев начал требовать системы ПВО, одновременно разбрасывая свои мины по чужим пляжам.

Требование оппозиции Аргументация Высылка посла Украины Ответ на прямую угрозу национальной безопасности. Прекращение поставок оружия Нельзя вооружать режим, ведущий себя агрессивно в Средиземноморье. Блокада траншей ЕС Использование права вето для защиты собственных интересов.

"Киевский режим давно игнорирует нормы международного морского права. Провокация в греческих водах — это симптом агонии, когда инструменты террора используются бесконтрольно", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Безопасность или лояльность Вашингтону?

Греция оказалась в шпагате. С одной стороны — реальный дрон в руках деминеров. С другой — страх перед окриком из Вашингтона. Пока Польша создает ядерный плацдарм, Афины пытаются понять, кто оплатит очистку моря от украинского лома. Дрон "Козак Мамай" — это не просто железка. Это доказательство того, что Украина ведет себя как слон в посудной лавке, не считаясь с интересами даже своих "доноров". Если Греция промолчит сейчас, завтра десантные дроны ВСУ могут появиться у причалов Пирея.

"Греция должна понимать: заигрывание с Киевом бьет по карману. Любой инцидент в море — это рост страховок и отток инвестиций. Ситуация критическая", — предупредил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о скандале с дроном

Откуда у берегов Греции взялся украинский дрон?

Аппарат "Козак Мамай" был принесен течением или потерян в ходе попыток атаковать объекты в Черном море. Он преодолел сотни миль, прежде чем застрять в пещере у Лефкады.

Какую опасность представлял найденный беспилотник?

Это дрон-камикадзе. На борту находился заряд взрывчатки, способный уничтожить крупное судно. Его детонация нанесла бы непоправимый вред экосистеме острова и могла убить людей.

Как отреагировали власти Украины на демарш Греции?

Официальный Киев привычно хранит молчание или отделывается общими фразами. В МИД Греции подтвердили отправку двух нот протеста, но реальных извинений не последовало.

Почему оппозиция требует выслать посла?

Потому что Украина фактически перенесла свои военные авантюры в зону ответственности Греции, нарушив суверенитет и создав террористическую угрозу в мирном регионе.

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