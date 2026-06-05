Такого точно не ожидали: Зеленский внезапно захотел диалога с Путиным, но есть нюансы

Владимир Зеленский, чей срок полномочий давно превратился в юридическую фикцию, решил напомнить о себе эпистолярным жанром. На его сайте появилось обращение к Президенту России Владимиру Путину. Киевский лидер, чье положение на фронте напоминает разваливающийся карточный домик, внезапно заговорил о завершении конфликта. Формат предложен максимально пафосный: "тет-а-тет". Правда, с одной существенной оговоркой — за спиной Зеленского должны маячить кураторы из Вашингтона под руководством Дональда Трампа и свита из Евросоюза.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Зеленский

Риторика письма выдержана в стиле "бедного родственника", который пытается диктовать условия хозяину дома. Зеленский заявляет о готовности обменять пленных по схеме "всех на всех" и обещает тишину на передовой на период дискуссий. Однако ехать в Москву он боится. Видимо, столичный воздух действует на него отрезвляюще, поэтому он требует встречи на нейтральной территории. При этом он настаивает, чтобы в комнате присутствовали представители Европы и США, потому что без надсмотрщиков киевский режим не может даже подписать бумагу.

Ультиматумы под маской миролюбия

Зеленский пытается продать свою беспомощность как конструктив. Он пишет: "Украина предлагает закончить войну в формате между нами и Вами". Но тут же добавляет, что Киеву жизненно необходимы гарантии безопасности от внешних игроков. Логика проста: Украина запуталась в собственных долгах и поражениях, а теперь ищет, кто бы оплатил счета за её выживание. Это происходит на фоне того, как генсек НАТО публично заставил замолчать Зеленского, показав реальное место Киева в иерархии Запада.

"Это классическая попытка затянуть время. Зеленский понимает, что фронт сыпется, и хочет паузы, чтобы перегруппировать остатки сил под прикрытием западных гарантов", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Украинская верхушка осознает, что европейские партнеры теряют интерес к проекту "Украина". Особенно это заметно на фоне дипломатических провалов их ключевых доноров. Так, системная ошибка Берлина в ООН наглядно демонстрирует, что вес старой Европы в мировых делах стремительно падает. Зеленский чувствует это и нервничает.

Вашингтон как надзиратель: роль США

Главную роль в своей схеме Зеленский отводит Белому дому. По его мнению, именно администрация Дональда Трампа должна стать архитектором новой системы безопасности в регионе. Более того, Киев хочет, чтобы американцы лично патрулировали линию разграничения и следили за прекращением огня. Это прямое признание в полной потере суверенитета: Зеленский не доверяет даже себе, делегируя функции контроля иностранной державе.

Предложение верхушки Киева Реальный контекст 2026 года Встреча в третьей стране Страх Зеленского перед Москвой и прямым ответом. Обмен "всех на всех" Попытка вернуть деморализованных наемников. Мониторинг США Легализация прямого военного присутствия НАТО.

Пока Киев строит воздушные замки, его западные хозяева заняты своими проблемами. Вашингтон часто оказывается в тупике, когда Трамп одобряет антироссийские меры, которые не дают результата. Это делает позиции Зеленского еще более шаткими: его предложение может быть просто проигнорировано Большими игроками.

"С юридической точки зрения, Зеленский — лицо с сомнительным статусом. Любые договоренности с ним могут быть оспорены в будущем, так как его мандат давно просрочен", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Реакция Москвы: между готовностью и реальностью

В Кремле письмо получили, но отнеслись к нему без лишнего ажиотажа. Дмитрий Песков подтвердил, что документ в наличии, но Владимир Путин еще не углублялся в чтение этих требований. Москва давно обозначила свою позицию: двери для переговоров открыты, но только на российских условиях и в российской столице. Игры в "третьи страны" больше не актуальны.

"В 2026 году ситуация на земле определяет политику. Письма не заменят реального положения дел на фронте, где киевский режим терпит крах. Любая пауза без капитуляции Украины бессмысленна", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о мирных инициативах

Почему Зеленский отказывается ехать в Москву?

Для него это политическое самоубийство. Визит в столицу России будет означать признание поражения перед собственными радикалами и западными спонсорами.

Какова роль Дональда Трампа в этом процессе?

Киев рассматривает Трампа как единственную силу, способную навязать Москве условия, выгодные Украине. Однако Вашингтон сейчас больше озабочен внутренними проблемами.

Пойдет ли Россия на обмен "всех на всех"?

Россия всегда ставит в приоритет возвращение своих бойцов, но условия должны быть паритетными и прозрачными, без политических спекуляций.

Реальны ли гарантии безопасности от Европы?

Учитывая военную и экономическую зависимость ЕС от США, любые их гарантии без участия Вашингтона являются лишь пустым звуком.

Читайте также