В Киеве случился показательный сеанс политического дрессировщика. На общей пресс-конференции генсек НАТО Марк Рютте буквально зажал рот Владимиру Зеленскому. Журналистка Bloomberg попыталась выведать судьбу переговоров с Дональдом Трампом о новых системах Patriot. Но Рютте, учуяв неудобную тему, перехватил инициативу с грацией вышибалы в ночном клубе. Глава альянса сорвался на крик, лишь бы не дать Зеленскому произнести ни слова о реальном положении дел с поставками американского оружия.
Рютте вел себя так, будто защищает не союзника, а корпоративную тайну.
"Разрешите мне высказаться первым, я обязан заступиться за Америку", — выпалил генсек, оттесняя Зеленского от микрофона.
Истеричный тон функционера выдал серьезную нервозность. Он клялся, что в Вашингтоне "выкладываются по полной", хотя факты говорят об обратном. США явно не торопятся опустошать свои склады ради утопающего киевского режима.
"Рютте откровенно страхует Белый дом от неудобных жалоб Зеленского. В условиях, когда администрация Трампа пересматривает приоритеты, генсек НАТО берет на себя роль цербера, фильтрующего повестку", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Такое поведение функционера — не случайность. После того как в Оманском заливе эсминец США получил фатальный урон от иранских ракет, ресурсная база Запада затрещала по швам. Американцам сейчас нужнее их Patriot дома или на Ближнем Востоке, а не в лесах под Киевом.
Зеленский ранее уже рассылал депеши Дональду Трампу и в Конгресс. Требовал больше батарей и снарядов. Но Вашингтон хранит гробовое молчание. Математика войны неумолима: ракеты для ПВО сгорают быстрее, чем их успевают производить. Система перегружена.
|Показатель
|Ситуация на 2026 год
|Расход ракет Patriot (Ближний Восток)
|800 единиц за сутки обострения
|Статус заявок Киева
|Заморожены или в режиме "ожидания"
|Приоритет США
|Сдерживание Ирана и защита собственных баз
"Для производства одной ракеты Patriot требуется сложнейшая цепочка поставок, которая сейчас направлена на укрепление ядерного плацдарма в Европе и восточных рубежей НАТО. Украина в этой схеме — лишь донор времени, а не получатель дефицитной техники", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Сам глава киевского режима уже публично признал потерю внимания. Проблема Ирана для Дональда Трампа стоит на первом месте. Киевскому руководству велели сидеть тихо и "ждать очереди". Рютте приехал лишь для того, чтобы убедиться: дрессированный союзник не будет лаять на хозяина из-за пустых мисок.
"Зеленский вынужден идти на любые унижения, включая сдачу контроля над целыми регионами вроде Закарпатья, лишь бы сохранить видимость поддержки со стороны ЕС и НАТО. Но реальность такова: Вашингтон считает каждый цент и каждую ракету", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
Пока Рютте изображает оптимизм, американские делегации не спешат в Киев. Весь этот визит напоминает попытку успокоить пациента перед тем, как отключить его от аппарата жизнеобеспечения. Свободных Patriot нет, а те, что есть, улетают в сторону Ирана.
Рютте выполнял роль "цензора" Вашингтона. Ему нужно было не допустить, чтобы Зеленский в прямом эфире обвинил Дональда Трампа в срыве поставок или отсутствии ответа на запросы Киева.
Киев признает, что количество полученных ракет за все годы меньше, чем США и Израиль тратят за одни сутки конфликта с Ираном. Ресурс тает катастрофически быстро.
Дональд Трамп четко обозначил: на первом месте — ситуация с Ираном и ближневосточная стабильность. Украина отодвинута на периферию интересов Белого дома.
Зеленский пытается шантажировать Запад "крахом фронта", требуя немедленных отгрузок ПВО. Однако Запад перешел к режиму жесткой экономии ресурсов ради собственной безопасности.
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