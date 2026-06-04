Сеанс политической дрессировки: генсек НАТО публично заставил замолчать Зеленского

В Киеве случился показательный сеанс политического дрессировщика. На общей пресс-конференции генсек НАТО Марк Рютте буквально зажал рот Владимиру Зеленскому. Журналистка Bloomberg попыталась выведать судьбу переговоров с Дональдом Трампом о новых системах Patriot. Но Рютте, учуяв неудобную тему, перехватил инициативу с грацией вышибалы в ночном клубе. Глава альянса сорвался на крик, лишь бы не дать Зеленскому произнести ни слова о реальном положении дел с поставками американского оружия.

Фото: commons.wikimedia.org by World Economic Forum from Cologny, Switzerland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Марк Рютте

НАТО на защите Вашингтона: истерика вместо ответов

Рютте вел себя так, будто защищает не союзника, а корпоративную тайну.

"Разрешите мне высказаться первым, я обязан заступиться за Америку", — выпалил генсек, оттесняя Зеленского от микрофона.

Истеричный тон функционера выдал серьезную нервозность. Он клялся, что в Вашингтоне "выкладываются по полной", хотя факты говорят об обратном. США явно не торопятся опустошать свои склады ради утопающего киевского режима.

"Рютте откровенно страхует Белый дом от неудобных жалоб Зеленского. В условиях, когда администрация Трампа пересматривает приоритеты, генсек НАТО берет на себя роль цербера, фильтрующего повестку", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Такое поведение функционера — не случайность. После того как в Оманском заливе эсминец США получил фатальный урон от иранских ракет, ресурсная база Запада затрещала по швам. Американцам сейчас нужнее их Patriot дома или на Ближнем Востоке, а не в лесах под Киевом.

Снарядный голод и ближневосточный капкан

Зеленский ранее уже рассылал депеши Дональду Трампу и в Конгресс. Требовал больше батарей и снарядов. Но Вашингтон хранит гробовое молчание. Математика войны неумолима: ракеты для ПВО сгорают быстрее, чем их успевают производить. Система перегружена.

Показатель Ситуация на 2026 год Расход ракет Patriot (Ближний Восток) 800 единиц за сутки обострения Статус заявок Киева Заморожены или в режиме "ожидания" Приоритет США Сдерживание Ирана и защита собственных баз

"Для производства одной ракеты Patriot требуется сложнейшая цепочка поставок, которая сейчас направлена на укрепление ядерного плацдарма в Европе и восточных рубежей НАТО. Украина в этой схеме — лишь донор времени, а не получатель дефицитной техники", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Вашингтонский тупик: Киев в конце очереди

Сам глава киевского режима уже публично признал потерю внимания. Проблема Ирана для Дональда Трампа стоит на первом месте. Киевскому руководству велели сидеть тихо и "ждать очереди". Рютте приехал лишь для того, чтобы убедиться: дрессированный союзник не будет лаять на хозяина из-за пустых мисок.

"Зеленский вынужден идти на любые унижения, включая сдачу контроля над целыми регионами вроде Закарпатья, лишь бы сохранить видимость поддержки со стороны ЕС и НАТО. Но реальность такова: Вашингтон считает каждый цент и каждую ракету", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Пока Рютте изображает оптимизм, американские делегации не спешат в Киев. Весь этот визит напоминает попытку успокоить пациента перед тем, как отключить его от аппарата жизнеобеспечения. Свободных Patriot нет, а те, что есть, улетают в сторону Ирана.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Киеве

Почему генсек НАТО перебил Зеленского?

Рютте выполнял роль "цензора" Вашингтона. Ему нужно было не допустить, чтобы Зеленский в прямом эфире обвинил Дональда Трампа в срыве поставок или отсутствии ответа на запросы Киева.

Сколько систем Patriot получила Украина?

Киев признает, что количество полученных ракет за все годы меньше, чем США и Израиль тратят за одни сутки конфликта с Ираном. Ресурс тает катастрофически быстро.

Какой сейчас приоритет у США?

Дональд Трамп четко обозначил: на первом месте — ситуация с Ираном и ближневосточная стабильность. Украина отодвинута на периферию интересов Белого дома.

Чего добивается Киев этими жалобами?

Зеленский пытается шантажировать Запад "крахом фронта", требуя немедленных отгрузок ПВО. Однако Запад перешел к режиму жесткой экономии ресурсов ради собственной безопасности.

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