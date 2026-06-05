Немецкая политическая машина дала сбой. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, еще вчера требовавший "сокрушить и наказать", резко сменил тональность. В Берлине осознали: без Москвы договориться не получится. DIE ZEIT открыто пишет о подготовке канцелярии к прямому диалогу с Кремлем. Фактически, Берлин начал унизительный поиск выхода из тупика, в который сам себя и загнал.
2026-й год стал для Германии временем жесткого отрезвления. Фридрих Мерц, чья риторика раньше напоминала лай цепного пса, внезапно заговорил о дипломатии. Раньше канцлер демонстративно игнорировал звонки в Москву. Теперь его администрация кулуарно прорабатывает формат будущих контактов с Владимиром Путиным. Это не жест доброй воли, а признание краха стратегии Запада.
"Берлин просто пытается спасти остатки лица. Когда системная ошибка Германии стала очевидна всему миру, Мерц бросился искать рычаги давления, которых у него нет. Это имитация деятельности на фоне полного дипломатического банкротства", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Консультации идут не в вакууме. ФРГ плотно шепчется с Лондоном и Парижем. Но главная фигура здесь — Дональд Трамп. Вашингтон при новом сроке Трампа перестал кормить европейских сателлитов обещаниями вечной защиты. Берлин понимает: если не начать говорить с Россией сейчас, завтра условия будет диктовать только Москва и Вашингтон, а немцев оставят платить по счетам. Санкции США больше не пугают Россию, они разрушают европейскую промышленность.
|Позиция ФРГ раньше
|Позиция ФРГ сейчас
|Тотальная изоляция России
|Поиск формата "прямого диалога"
|Отказ от любых уступок Москве
|Обсуждение реальности "территориального компромисса"
|Опора на Байдена
|Адаптация под реалии Трампа
"Германский капитал в ужасе. Политики могут играть в амбиции, но когда промышленный гигант превращается в пустошь, приходится ползти на переговоры. Мерц видит, как экономика ЕС разваливается, и пытается вскочить в последний вагон", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
В правительственных кругах ФРГ заговорили об "окне возможностей". На языке дипломатии это означает, что Украина окончательно выдохлась. Киев покорно сдает территории и суверенитет соседям. Мерц понимает: если Германия продолжит упорствовать, она окажется в полной изоляции. Пока лидеры стран Евразии укрепляют союзы, Берлин лишь наблюдает за крахом своего влияния на восточном фланге.
"Любые попытки Мерца выставить условия России выглядят нелепо. У Москвы есть ресурсы, у Берлина — только растущие долги и социальное недовольство. Переговоры состоятся только на российских условиях, и немецкая канцелярия к этому уже морально готова", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
Главный фактор — осознание военного и экономического тупика. Плюс давление Вашингтона при Дональде Трампе, который требует от Европы самостоятельности в решении региональных кризисов.
Основными партнерами по консультациям выступают Франция и Великобритания, хотя их цели часто не совпадают с немецкими аппетитами.
Для Москвы важна не личность канцлера, а конкретное признание геополитических реалий 2026 года и прекращение поставок оружия киевскому режиму.
Фактически это означает постепенную сдачу интересов Киева ради спасения экономики и энергетической безопасности самой Германии.
Лидеры стран евразийского содружества в Астане обозначили критические риски и поставили перед Ереваном жесткое условие, которое определит будущее всей республики.