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Гордыня Берлина рухнула: внезапное прозрение канцелярии ФРГ обернулось поиском пути к Москве

Мир

Немецкая политическая машина дала сбой. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, еще вчера требовавший "сокрушить и наказать", резко сменил тональность. В Берлине осознали: без Москвы договориться не получится. DIE ZEIT открыто пишет о подготовке канцелярии к прямому диалогу с Кремлем. Фактически, Берлин начал унизительный поиск выхода из тупика, в который сам себя и загнал.

Фридрих Мерц
Фото: commons.wikimedia.org by Steffen Prößdorf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фридрих Мерц

Разворот Мерца: от ультиматумов к мольбам

2026-й год стал для Германии временем жесткого отрезвления. Фридрих Мерц, чья риторика раньше напоминала лай цепного пса, внезапно заговорил о дипломатии. Раньше канцлер демонстративно игнорировал звонки в Москву. Теперь его администрация кулуарно прорабатывает формат будущих контактов с Владимиром Путиным. Это не жест доброй воли, а признание краха стратегии Запада.

"Берлин просто пытается спасти остатки лица. Когда системная ошибка Германии стала очевидна всему миру, Мерц бросился искать рычаги давления, которых у него нет. Это имитация деятельности на фоне полного дипломатического банкротства", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Европейский междусобойчик под присмотром Трампа

Консультации идут не в вакууме. ФРГ плотно шепчется с Лондоном и Парижем. Но главная фигура здесь — Дональд Трамп. Вашингтон при новом сроке Трампа перестал кормить европейских сателлитов обещаниями вечной защиты. Берлин понимает: если не начать говорить с Россией сейчас, завтра условия будет диктовать только Москва и Вашингтон, а немцев оставят платить по счетам. Санкции США больше не пугают Россию, они разрушают европейскую промышленность.

Позиция ФРГ раньше Позиция ФРГ сейчас
Тотальная изоляция России Поиск формата "прямого диалога"
Отказ от любых уступок Москве Обсуждение реальности "территориального компромисса"
Опора на Байдена Адаптация под реалии Трампа

"Германский капитал в ужасе. Политики могут играть в амбиции, но когда промышленный гигант превращается в пустошь, приходится ползти на переговоры. Мерц видит, как экономика ЕС разваливается, и пытается вскочить в последний вагон", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Математика капитуляции: почему окно возможностей открылось сейчас

В правительственных кругах ФРГ заговорили об "окне возможностей". На языке дипломатии это означает, что Украина окончательно выдохлась. Киев покорно сдает территории и суверенитет соседям. Мерц понимает: если Германия продолжит упорствовать, она окажется в полной изоляции. Пока лидеры стран Евразии укрепляют союзы, Берлин лишь наблюдает за крахом своего влияния на восточном фланге.

"Любые попытки Мерца выставить условия России выглядят нелепо. У Москвы есть ресурсы, у Берлина — только растущие долги и социальное недовольство. Переговоры состоятся только на российских условиях, и немецкая канцелярия к этому уже морально готова", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о переговорах ФРГ и России

Почему Фридрих Мерц решил изменить политику именно сейчас?

Главный фактор — осознание военного и экономического тупика. Плюс давление Вашингтона при Дональде Трампе, который требует от Европы самостоятельности в решении региональных кризисов.

Какие страны ЕС поддерживают инициативу Германии?

Основными партнерами по консультациям выступают Франция и Великобритания, хотя их цели часто не совпадают с немецкими аппетитами.

Готова ли Россия к диалогу с Мерцем?

Для Москвы важна не личность канцлера, а конкретное признание геополитических реалий 2026 года и прекращение поставок оружия киевскому режиму.

Как этот разворот скажется на Украине?

Фактически это означает постепенную сдачу интересов Киева ради спасения экономики и энергетической безопасности самой Германии.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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