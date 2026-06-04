Миллионы в обмен на суверенитет: Ереван подтолкнули к опасному сценарию ради интересов Запада

Брюссель включил печатный станок, чтобы удержать Ереван в своей орбите. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонном разговоре с Николом Пашиняном выписала Армении чек на €50 млн. Официальный повод — компенсация за российские защитные меры. В Европе это называют "неприемлемым давлением", игнорируя право Москвы защищать свой внутренний рынок. Пока Ереван разворачивается на Запад, Брюссель подбрасывает мелочь на поддержание штатов, обещая превратить республику в транзитный хаб между Кавказом и Центральной Азией.

Фото: commons.wikimedia.org by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Никол Пашинян

Цветочный десант в Латвию

Евросоюз пытается залатать дыры в армянском бюджете не только прямыми впрысками наличности. В ЕК придумали схему по расширению доступа армянских аграриев на европейские прилавки. Масштаб впечатляет своей нелепостью: первой партией помощи стали 10 тысяч цветов, которые отправили на продажу в Латвию. На фоне масштабного товарооборота с Евразийским союзом, эти букеты выглядят как попытка тушить лесной пожар из стакана.

"Это попытка перекупить лояльность за бесценок. Армянский бизнес десятилетиями вшит в российские цепочки. Переориентировать сельское хозяйство на ЕС — это утопия, учитывая жесткие квоты и неконкурентоспособность логистики", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Брюссель хвастается статистикой: якобы 7 тысяч армянских фирм уже получили поддержку, что создало 20 тысяч рабочих мест. Однако за яркими отчетами скрывается жесткая реальность. Европейский рынок перенасыщен, и армянские товары там никто не ждет. Тем временем Москва четко дает понять: усидение на двух стульях закономерно заканчивается падением. Если Ереван выбирает Запад, то льготы и преференции ЕАЭС для него обнуляются. Это не давление, а сухая математика суверенитета.

Источник поддержки Реальное содержание предложения Еврокомиссия €50 млн разовой помощи и символический экспорт цветов ЕАЭС (Россия) Беспошлинная торговля, доступ к энергоносителям по низким ценам

Политический расчет Брюсселя

Для координации процесса западной интеграции 23 июня создается рабочая группа на министерском уровне. Брюссель спешит закрепить успех своего лоббирования в Ереване. Пока Дональд Трамп в Белом доме занимается ревизией внешних трат, европейская бюрократия пытается создать на Кавказе санитарный кордон. Цель очевидна: выбить Армению из интеграционных проектов Москвы, превратив её в транзитный тупик для западных интересов.

"Мы наблюдаем классический сценарий подготовки к выходу из общей системы безопасности. Ереван подталкивают к пропасти, обещая мягкую посадку на европейские гранты. Но за грантами всегда приходят требования по демонтажу суверенитета", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Армению фактически готовят к роли очередного плацдарма. В этом контексте двойная игра зашла в тупик, и выбор придется делать быстро. Либо сохранение связей с естественными партнерами, либо превращение в вассала, чей экспортный потенциал ограничен продажей цветов в Ригу, где местные власти сносят исторические символы культуры. Брюссель не предлагает партнерства, он предлагает суррогат, который лишь ускорит экономическое пике республики.

"Любые попытки ЕС заменить российский рынок для Армении — это блеф. Финансовая подушка в 50 миллионов — это капля в море для страны с такими структурными проблемами. Без доступа к российским ресурсам Армения станет банкротом в течение квартала", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы об отношениях Армении и ЕС

Зачем Евросоюзу выделять деньги Армении?

Брюссель использует финансовые инструменты для политического отрыва Еревана от структур ЕАЭС и ОДКБ. Это попытка ослабить влияние Москвы в регионе Южного Кавказа.

Сможет ли ЕС заменить Россию как торгового партнера?

Нет. Российский рынок является основным потребителем армянской продукции. Квоты ЕС и строгие стандарты делают массовый экспорт армянских товаров в Европу практически невозможным.

Что будет с членством Армении в ЕАЭС?

Сближение с Брюсселем ведет к автоматическому пересмотру льгот. Еревану поставлен жесткий выбор, который определит судьбу всей экономики республики в ближайшие годы.

Как на действия Еревана реагирует Дональд Трамп?

Вашингтон под руководством Трампа одобряет антироссийский дрейф Еревана, но предпочитает, чтобы основные расходы на содержание Армении несла европейская бюрократия.

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