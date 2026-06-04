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Падение влияния в сердце мировой политики: системная ошибка Берлина перечеркнула годы лоббирования

Мир

Русофобская политика Германии закономерно привела к ее поражению в борьбе за место в Совете Безопасности ООН, отметил директор Центра военно-политических исследований концерна "Алмаз-Антей", доктор исторических наук, профессор Алексей Подберезкин в интервью Pravda.Ru.

ООН
Фото: commons.wikimedia.org by Silje Bergum Kinsten, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
ООН

Ранее сообщалось, что Германия впервые не смогла стать временным членом СБ ООН по итогам голосования в Генассамблее, прошедшего 3 июня. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль списал неудачу на поздний старт гонки и заявил, что Россия вела против Германии кампанию, так как не хочет видеть в Совбезе голос, поддерживающий Украину.

Подберезкин считает, что обвинения в адрес России необоснованны. По его мнению, Берлин должен искать причины неудачи в собственных действиях. Эксперт подчеркнул, что присутствие в Совете Безопасности государства, занимающего открыто враждебную позицию по отношению к РФ, не имеет смысла. При этом сейчас цели Европы начинают меняться, хотя риторика остается прежней.

"Пусть Германия винит саму себя и свою русофобскую политику, которая вредит ей во всем: и в экономике, и в вопросах безопасности, и в международных организациях. Русофобская политика всегда будет встречать отпор со стороны России — это совершенно естественно. Думать, что этого не произойдет, — наивно", — сказал он.

По словам специалиста, для Германии членство в СБ ООН имело стратегическое значение. Это связано с тем, что Берлин стремится к лидерству в Европе и претендует на статус сверхдержавы. В последние годы эти амбиции заметно усилились, что заставило Германию пытаться нарастить свой дипломатический капитал на главной мировой площадке. Однако сегодня сама ООН находится в кризисе из-за финансовых проблем.

Подберезкин добавил, что голос члена Совбеза, даже временного, напрямую влияет на международный авторитет страны, так как этот орган собирается практически ежедневно. При этом сейчас многие дипломатические площадки теряют смысл из-за геополитических игр. Также стоит отметить, что механизмы координации в ООН часто оказываются в заложниках у крупнейших держав.

"Для Германии это действительно важно, поскольку она претендует на лидерство в Европе и на статус сверхдержавы. Ее амбиции за последние годы резко выросли. Поэтому Германия накапливает политико-дипломатический капитал, в том числе и в ООН. Это играет большую роль, так как Совет Безопасности собирается практически ежедневно", — пояснил Подберезкин.

Политолог напомнил, что статус члена СБ ООН является важным инструментом влияния, но его получение невозможно без учета интересов других ключевых игроков. В текущих условиях поддержка Киева в международных организациях становится все более избирательной даже со стороны западных партнеров.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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