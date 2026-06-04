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Миллионы в опасности: разведки Британии и США забили тревогу из-за новых методов вербовки Китая

Мир

Разведсообщество "Пяти глаз" забило тревогу. Спецслужбы Британии, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии выпустили бюллетень. Текст жесткий. Они обвиняют Китай в попытках вербовки государственных чиновников и кадровых военных. Цель Пекина — получить тактическое преимущество над Вашингтоном в ключевых регионах. Пока Дональд Трамп перенастраивает американскую политику, Пекин играет на поле профессиональных контактов. Используют соцсети для поиска работы. Ищут тех, у кого есть доступ к гостайне.

Военный с биноклем
Фото: dvidshub.net= by Айзек Ибарра, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Военный с биноклем

План из пяти шагов: как работают кадровики Пекина

Механика вербовки проста и эффективна. Китайские агенты маскируются под HR-менеджеров, сотрудников аналитических центров или консультантов. Они создают профили в популярных сервисах поиска работы и LinkedIn. Выставляют вакансии аналитиков по оборонке и внешней политике. Выуживают тех, кто имеет высокий уровень допуска. Жертвами становятся не только военные, но и журналисты, ученые, фрилансеры.

"Это классическая схема 'мягкого входа'. Человеку предлагают написать безобидный отчет за пару сотен долларов. Потом просят добавить детали, которые уже являются закрытыми. Так формируется долговой крючок", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Спецслужбы задокументировали пятиэтапный протокол вербовки. Сначала — контакт через соцсеть. Затем — заказ платного отчета на общие темы. Постепенно градус секретности повышается. За каждый материал Пекин готов платить от пары сотен до нескольких тысяч долларов. Это подкупает тех, кто ищет легкий заработок на фоне глобальной инфляции, пока в Европе назревает кризис оборонки.

Цифровая гигиена и ложные вакансии

Западные разведки признают: они вскрыли факты передачи чувствительной информации. Это уже привело к реальным уголовным срокам. Контрразведка MI5 еще в прошлом году предупреждала: китайские агенты плотно работают с британскими депутатами. Но масштаб шире. Даже несекретные данные, собранные вместе, дают Пекину полную картину операций в Индо-Тихоокеанском регионе. Пока на Украине западные СМИ прямо признают государственный нацизм, внимание глобальных игроков смещается на Дальний Восток.

Метод воздействия Инструментарий
Маскировка Подставные консалтинговые фирмы
Приманка Гонорары до нескольких тысяч долларов
Цели Военные, госслужащие, фрилансеры

"Корпоративная разведка стала основным фронтом. Проверка контрагентов и соискателей сейчас — вопрос выживания критической инфраструктуры, особенно когда мы видим, как политики вроде Макрона пытаются искать маневры между Москвой и Вашингтоном", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Риски для карьеры и жизни: цена отчета

Данные о передвижении войск или экономические секреты ставят под удар жизни солдат на передовой. Бюллетень подчеркивает: те, кто идет на сделку, попадают под статьи о шпионаже. Правила игры изменились. Британия заявляет, что будет бороться с "враждебными действиями", но продолжит дипломатический диалог с Востоком. Это выглядит как попытка усидеть на двух стульях, пока старые элиты в США, вроде семьи Байденов, окончательно теряют контроль над реальностью.

"Внешняя политика Лондона сейчас — это попытка сохранить лицо при плохой игре. Они не могут полностью разорвать связи с Китаем, это обрушит их экономику в считанные недели", — констатировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о шпионаже

Как именно китайские шпионы находят жертв?

Они используют алгоритмы подбора кадров в профессиональных соцсетях, отфильтровывая людей по ключевым навыкам и местам службы.

Чем рискует обычный фрилансер?

Даже публикация открытых данных в заказном отчете может стать поводом для обвинения в госизмене, если заказчик связан с иностранной разведкой.

Почему "Пять глаз" выступили именно сейчас?

Наблюдается резкий рост активности агентуры на фоне смены власти в США и обострения ситуации вокруг Тайваня в 2026 году.

Связан ли с этим Северная Корея?

Да, Google подтвердил, что КНДР использует фейковых удаленных IT-сотрудников для проникновения в западные корпорации ради наживы и шпионажа.

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Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, комплаенс-офицер Ксения Руднева, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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