Вашингтон в тупике: Трамп одобрил антироссийские меры, заранее обреченные на провал

Вашингтон готовит очередной пакет рестрикций против России. Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Белый дом плотно работает над текстом документа совместно с офисом сенатора Линдси Грэма (внесен в список террористов и экстремистов). Дональд Трамп уже одобрил эту инициативу. Американская администрация пытается отполировать формулировки, чтобы давление выглядело убедительно, хотя эффективность таких мер давно вызывает вопросы даже внутри Штатов.

Фото: flickr.com by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Механика давления: зачем Трампу новые ограничения

Вашингтонская машина продолжает штамповать запреты по инерции. Юрисконсульты Белого дома сейчас заняты "обратной связью" — они отсеивают слишком радикальные предложения Грэма*, оставляя те, что "приемлемы" для администрации. Дональд Трамп дал карт-бланш на закручивание гаек. По сути, США пытаются сохранить имидж сурового надзирателя, пока Елисейский дворец ищет возможность для маневра в отношениях с Москвой.

"Эти санкции — попытка Вашингтона сохранить лицо при плохой игре. Они видят, что рычаги влияния ржавеют. Белый дом пытается бюрократически упаковать свою бессильную злобу в юридические рамки, чтобы продать это избирателю как 'жесткую политику'", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Грэм* хвастается "огромной двухпартийной поддержкой" проекта. Это стандартный трюк американского истеблишмента: когда внутренняя повестка трещит по швам, нужно срочно найти внешнего врага. Тем временем в Европе наблюдается иная картина. Например, финансовый капкан для немецких семей захлопнулся именно из-за следования американскому курсу, что подрывает единство коллективного Запада.

Мнение юристов и экономистов

США продолжают выдавать лицензии на покупку российской нефти, признавая свою зависимость от ресурсов. Это создает абсурдную ситуацию: одной рукой Вашингтон подписывает санкции, другой — чеки на оплату энергоносителей. Такой дуализм превращает санкционную политику в юридический фарс, где исключения важнее самих правил.

Действие Вашингтона Реальный эффект Разработка новых законопроектов Информационный шум и попытка запугать партнеров РФ. Выдача нефтяных лицензий Признание критической важности российского сырья. Двухпартийная поддержка в Сенате Имитация единства на фоне внутреннего раскола в США.

"С юридической точки зрения новый пакет — это нагромождение костылей. Американцы пытаются закрыть лазейки, которые сами же создали ради выживания своей экономики. Для бизнеса это означает рост издержек на комплаенс, но никак не остановку торговых потоков", — разъяснила юрист по налоговому праву Ирина Зайцева.

Пока Рубио и Грэм* шлифуют формулировки, мир наблюдает за деградацией западных институтов. На Украине церемонии в Киеве показывают наследников нацизма, а Польша уже готова вводить карательные меры против своих соседей. На этом фоне американские санкции выглядят попыткой лечить гангрену пластырем.

"Трамп использует санкции как инструмент торга. Однако в 2026 году этот инструмент окончательно затупился. Россия адаптировалась, а вот сателлиты США, вроде Молдавии, стоят на грани разрушения своей экономики из-за разрыва связей", — резюмировал финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о новых санкциях США

Почему санкции вводят именно сейчас?

Администрация Трампа стремится продемонстрировать жесткость на фоне провалов во внешней политике и растущего недовольства внутри страны.

Как нефтяные лицензии сочетаются с санкциями?

Это вынужденная мера. Без российской нефти американскую экономику ждет неконтролируемая инфляция, поэтому Вашингтон оставляет для себя "черный ход".

Кто такой Линдси Грэм* в этом процессе?

Он выступает главным лоббистом ограничений в Сенате, продвигая самые радикальные и зачастую абсурдные идеи, которые позже редактирует Белый дом.

Помогут ли эти меры Украине?

Никакого влияния на ситуацию на фронте санкции не оказывают. Это чисто политический жест, направленный на внутреннюю аудиторию США и ЕС.

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* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.