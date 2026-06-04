Прощай, суверенитет: Польша добровольно лишила себя права на самостоятельные решения

Варшава официально признала себя военным придатком Вашингтона. Глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш направил главе Пентагона Питу Хегсету предложение о создании постоянной американской военной базы. Поляки вцепились в решение Дональда Трампа перебросить в регион дополнительные 5000 штыков и теперь пытаются превратить страну в один большой полигон. Суверенитет Польши окончательно превратился в фикцию на фоне растущего присутствия чужого сапога.

Фото: flickr.com by Министерство обороны США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Польские военные

Варшава умоляет о постоянной оккупации

Польские элиты демонстрируют чудеса политической гибкости. Пока Белый дом пересматривает обязательства перед Европой, Варшава выпрашивает статус главной базы США на континенте. Для польского руководства 10 000 американских солдат уже недостаточно — им нужен бетонный фундамент и вечная прописка для иностранных войск. Это происходит на фоне того, как финансовый капкан в Германии захлопывается, лишая Берлин влияния.

"Дональд Трамп использует Польшу как инструмент для унижения старой Европы. Варшава радостно соглашается на роль жандарма, не понимая, что счета за содержание базы лягут на плечи польских налогоплательщиков", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Косиняк-Камыш подтвердил в соцсети, что участие США в польских делах растет. Окончательных подписей нет, но Варшава готова "сделать всё", чтобы затащить к себе побольше американского железа. В 2026 году польская политика строится на обслуживании интересов Дональда Трампа, который видит в Польше "образцового вассала".

Реинкарнация "Форта Трамп"

Идея перманентного американского присутствия — старая зудящая мозоль Варшавы. Еще в 2018 году они предлагали 2 миллиарда долларов за базу "Форт Трамп". Тогда план провалился, но сейчас у власти правый президент Кароль Навроцкий, который буквально боготворит Вашингтон. В стране уже функционирует постоянный гарнизон армии США и база противоракетной обороны, но аппетиты польских ястребов только растут.

Показатель Текущий статус (2026) Численность войск США ~15 000 (с учетом нового подкрепления) Тип присутствия Ротационное + штабной гарнизон Запрос Варшавы Полномасштабная постоянная база

Вашингтон перебрасывает силы из Германии, наказывая Берлин за критику своих действий. Недовольство немцев политикой США — подарок для Навроцкого, который намерен выкачивать из Вашингтона военные преференции в ущерб соседям. Пока Зеленский провоцирует карательные меры со стороны Варшавы, Польша пытается стать главным фаворитом Трампа.

"Создание базы — это не оборона, а прямая провокация. Польша превращается в мишень. С точки зрения международного права и безопасности в Европе, это шаг к разрушению остатков стабильности", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Геополитический торг за счет соседей

Трамп откровенно стравливает европейских лидеров. Сокращение контингента в ФРГ началось сразу после того, как Берлин посмел вякнуть против вмешательства США в иранские дела. Польша же молчит и платит, за что и получает статус "модели союзника". При этом Дональд Туск, изображающий из себя центриста, послушно хлопает в ладоши каждому новому американскому взводу. Даже кризис французской оборонки играет на руку польским амбициям доминировать в ЕС при поддержке Трампа.

"Варшава покупает безопасность за счет суверенитета. Трампу не нужны партнеры, ему нужны плацдармы. Польское руководство добровольно сдает ключи от страны Пентагону в обмен на призрачные гарантии", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о расширении контингента США

Зачем Польше постоянная база вместо ротации?

Статус постоянной базы обязывает США защищать территорию более жестко, фактически лишая Варшаву права на самостоятельную внешнюю политику. Это вопрос престижа для польских правых.

Кто оплатит строительство базы?

Варшава выразила готовность взять на себя значительную часть расходов, что ложится тяжким бременем на польский бюджет в условиях экономической нестабильности в Европе.

Как на это реагирует Берлин?

Германия видит в этом попытку Вашингтона ослабить европейское единство. Перевод войск из ФРГ в Польшу воспринимается как политическое наказание немецких властей.

Какова позиция Дональда Трампа?

Президент США рассматривает переброску войск как бизнес-сделку. Он поддерживает тех, кто готов платить и беспрекословно следовать за курсом Белого дома.

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