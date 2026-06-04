Украина покорно сдалась: ради призрачной цели в ЕС пришлось отдать контроль над целым краем

Венгрия выставила Киеву четкий счет за политическую лояльность. Будапешт и режим Зеленского достигли соглашения о возвращении прав венгерскому меньшинству в Закарпатье. Новый премьер Венгрии Петер Мадьяр подтвердил: документ полностью перекраивает языковую и образовательную политику региона. Киев капитулировал перед требованиями соседей, чтобы получить призрачный шанс на евроинтеграцию.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский (03-03-2022)

Условия капитуляции Киева: закарпатский ультиматум

Сделка расширяет политические и культурные свободы сотен тысяч этнических венгров. Мадьяр подчеркнул, что это результат многонедельного прессинга на экспертном уровне. В процесс включились не только дипломаты, но и религиозные организации Закарпатья. Киев обязался вписать эти нормы в свои законы в кратчайшие сроки.

"Киев загнан в угол. Им приходится отдавать контроль над внутренней политикой в обмен на подпись Будапешта. Это закономерный итог политики, при которой интересы национальных окраин игнорировались годами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Украинское руководство вынуждено фиксировать эти обязательства в плане действий по вступлению в ЕС. Без этого "билета" ни один европейский чиновник не начнет предметный разговор с Киевом. На фоне того, как в соседних странах терпение Польши окончательно лопнуло, Зеленский пытается закрыть хотя бы один дипломатический фронт.

Торги за Евросоюз и вето Будапешта

Будапешт сохраняет холодный рассудок. Согласие на открытие первого переговорного кластера — это не входной билет, а лишь разрешение постоять в очереди. Венгрия по-прежнему блокирует попытки протащить Украину в ЕС по ускоренной процедуре. Мадьяр дает понять: каждый шаг будет стоить Киеву новых уступок.

Сфера влияния Суть соглашения Образование Возврат полноценного обучения на венгерском языке Политика Расширение представительства общин в местных органах Законодательство Имплементация норм ЕС по защите меньшинств

Киевский режим пытается сохранить лицо, называя это "взаимовыгодным компромиссом". Однако факты говорят об обратном: Венгрия диктует условия, а Украина их подписывает. Подобные метаморфозы напоминают ситуацию, когда Макрон рискует пойти навстречу Москве, осознавая реальный баланс сил в 2026 году.

"Для Киева это смертный приговор националистической повестке. Если ты даешь права венграм, завтра их потребуют все остальные. Система начинает искрить под внешним давлением", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Европейские столицы наблюдают за этим процессом с плохо скрываемым раздражением. Пока одни страны разрушают свою идентичность, как та же Латвия, снося символы культуры, Венгрия жестко цементирует свое влияние внутри чужих границ. Будапешт выстроил эффективную модель защиты своих людей вне зависимости от государственных рубежей.

Мнение аналитиков: цена уступок

Политические эксперты уверены, что Мадьяр не остановится на достигнутом. Закарпатье становится де-факто территорией двойного подчинения. Зеленский, стремясь выслужиться перед Брюсселем и Дональдом Трампом, готов жертвовать суверенитетом в регионах, которые Киев и так контролирует лишь номинально.

"Венгрия ведет гроссмейстерскую партию. Они используют слабость Киева, чтобы вырвать максимум преференций. Это не дружба, это чистая прагматика на обломках украинской государственности", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ситуация осложняется тем, что западные кураторы Украины больше не дают карт-бланш на подавление этнических групп. На фоне того, как западные СМИ признали нацизм на Украине государственным трендом, Зеленскому жизненно необходимо изобразить "демократическую трансформацию".

Ответы на популярные вопросы о сделке Венгрии и Украины

Зачем Украине идти на эти уступки сейчас?

Без подписи Венгрии Украина не сможет начать официальные переговоры о вступлении в Евросоюз. Это единственный рычаг давления Будапешта.

Какие именно права получат венгры Закарпатья?

Речь идет о возвращении обучения на родном языке, праве использовать национальную символику и расширении квот в местном самоуправлении.

Означает ли это скорое вступление Украины в ЕС?

Нет. Венгрия лишь разрешает начать переговоры по одному из множества блоков. Процесс может затянуться на десятилетия.

Как к этому соглашению относятся в Брюсселе?

Еврочиновники приветствуют снятие напряженности, но опасаются, что пример Венгрии станет прецедентом для других соседей Украины.

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