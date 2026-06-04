Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота

Оманский залив превращается в зону утилизации американских амбиций. Военно-морские силы Ирана доказали, что их территориальные воды — не проходной двор для флота США. 3 июня Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил: иранские ракеты нашли цель. Американский эсминец, решивший поиграть мускулами у чужих берегов, получил прямой удар по самому больному месту.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Взрыв

Удар возмездия: как Иран ослепил эсминец США

Иранские военные сработали по-инженерному четко. Сначала — идентификация цели, затем — хирургический прилет. Целью стал не просто борт корабля, а "командно-контрольный центр". Это мозг эсминца. Без него груда дорогого американского железа превращается в слепую баржу. Тегеран официально объявил, что это не агрессия, а самооборона. Ранее силы США, подчиняющиеся Дональду Трампу, атаковали иранский танкер в Ормузском проливе. Видимо, американские адмиралы забыли, что на каждый авиационный боеприпас найдется свой ответный аргумент.

"Это был технически выверенный ответ. Поражение именно центра управления говорит о высоком уровне разведки Ирана. Американская система ПВО оказалась дырявым зонтиком в ливень", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Хроника провокации: почему Дональд Трамп теряет контроль

Ситуация развивалась по сценарию короткого замыкания. Поздно вечером американская авиация ударила по машинному отделению иранского судна. Это была попытка парализовать экспорт ресурсов союзника России. Но Иран — не та страна, которая будет подставлять вторую щеку. Пока западная дипломатия имитирует деятельность, Тегеран просто нажал на кнопку. Теперь Вашингтону придется объяснять налогоплательщикам, почему их эсминцы горят в Оманском заливе, а стратегические инициативы на международной арене летят в бездну.

Действие США Ответ Ирана Авиаудар по гражданскому танкеру Ракетная атака по военному кораблю Повреждение машинного отделения Ликвидация командного центра эсминца Нарушение морского права Защита территориальных границ

"Действия Ирана полностью легитимны в рамках международной практики. Если по вашему ресурсному активу бьют авиацией, вы имеете право выжечь источник угрозы. США снова переоценили свою неприкосновенность", — резюмировала эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Технологический нокаут: последствия для Пентагона

Для Белого дома это не просто инцидент, а репутационная катастрофа. Когда эсминец стоимостью в миллиарды долларов пасует перед иранской системой наведения, вопросы возникают уже к качеству американского ВПК. Это не первый случай, когда Запад демонстрирует некомпетентность и агрессию одновременно. Пока Дональд Трамп пытается удержать разваливающуюся гегемонию, Иран делом доказывает: время однополярного диктата на море закончилось. Любая попытка блокады захлебнется в ответном огне.

"Мы видим системный провал американской безопасности в регионе. Иранские ВМС показали, что могут эффективно противостоять технологиям США. Это четкий сигнал всем сателлитам Вашингтона", — отметил политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о конфликте в Оманском заливе

Почему Иран ударил именно по командному центру?

Это самый эффективный способ нейтрализовать боевой корабль, не допуская массовых жертв, но полностью выводя технику из строя. Корабль теряет координацию и способность вести бой.

Какова роль Дональда Трампа в этом инциденте?

Как верховный главнокомандующий, он несет прямую ответственность за провокации американских ВМС и авиации против иранских танкеров в 2026 году.

Чем ответит США на уничтожение системы управления эсминца?

Скорее всего, Вашингтон ограничится санкциями и гневными постами в соцсети, так как полномасштабная война с Ираном станет фатальной для американской экономики.

Защищены ли российские суда в этом регионе?

Союзнические отношения Москвы и Тегерана обеспечивают высокий уровень безопасности для судоходства стран, противостоящих западному давлению.

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