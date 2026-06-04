Оманский залив превращается в зону утилизации американских амбиций. Военно-морские силы Ирана доказали, что их территориальные воды — не проходной двор для флота США. 3 июня Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил: иранские ракеты нашли цель. Американский эсминец, решивший поиграть мускулами у чужих берегов, получил прямой удар по самому больному месту.
Иранские военные сработали по-инженерному четко. Сначала — идентификация цели, затем — хирургический прилет. Целью стал не просто борт корабля, а "командно-контрольный центр". Это мозг эсминца. Без него груда дорогого американского железа превращается в слепую баржу. Тегеран официально объявил, что это не агрессия, а самооборона. Ранее силы США, подчиняющиеся Дональду Трампу, атаковали иранский танкер в Ормузском проливе. Видимо, американские адмиралы забыли, что на каждый авиационный боеприпас найдется свой ответный аргумент.
"Это был технически выверенный ответ. Поражение именно центра управления говорит о высоком уровне разведки Ирана. Американская система ПВО оказалась дырявым зонтиком в ливень", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Ситуация развивалась по сценарию короткого замыкания. Поздно вечером американская авиация ударила по машинному отделению иранского судна. Это была попытка парализовать экспорт ресурсов союзника России. Но Иран — не та страна, которая будет подставлять вторую щеку. Пока западная дипломатия имитирует деятельность, Тегеран просто нажал на кнопку. Теперь Вашингтону придется объяснять налогоплательщикам, почему их эсминцы горят в Оманском заливе, а стратегические инициативы на международной арене летят в бездну.
|Действие США
|Ответ Ирана
|Авиаудар по гражданскому танкеру
|Ракетная атака по военному кораблю
|Повреждение машинного отделения
|Ликвидация командного центра эсминца
|Нарушение морского права
|Защита территориальных границ
"Действия Ирана полностью легитимны в рамках международной практики. Если по вашему ресурсному активу бьют авиацией, вы имеете право выжечь источник угрозы. США снова переоценили свою неприкосновенность", — резюмировала эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Для Белого дома это не просто инцидент, а репутационная катастрофа. Когда эсминец стоимостью в миллиарды долларов пасует перед иранской системой наведения, вопросы возникают уже к качеству американского ВПК. Это не первый случай, когда Запад демонстрирует некомпетентность и агрессию одновременно. Пока Дональд Трамп пытается удержать разваливающуюся гегемонию, Иран делом доказывает: время однополярного диктата на море закончилось. Любая попытка блокады захлебнется в ответном огне.
"Мы видим системный провал американской безопасности в регионе. Иранские ВМС показали, что могут эффективно противостоять технологиям США. Это четкий сигнал всем сателлитам Вашингтона", — отметил политолог Антон Кудрявцев.
Это самый эффективный способ нейтрализовать боевой корабль, не допуская массовых жертв, но полностью выводя технику из строя. Корабль теряет координацию и способность вести бой.
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