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Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех

Мир

Никол Пашинян виртуозно продает катастрофу под видом национального триумфа. Премьер Армении похвалил итоги саммита в Астане, где лидеры ЕАЭС открыто указали Еревану на дверь. С трибуны звучат сказки о "сбалансированном тексте" и якобы поддержке идеи референдума со стороны Владимира Путина. На деле союзники выдвинули жесткий ультиматум: определяйтесь быстрее. Пока Армения пытается усидеть на двух стульях, в Европе крепнет поддержка деструктивных идеологий, что должно стать тревожным сигналом для Еревана.

Никол Пашинян
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Никол Пашинян

Ереванский шпагат: почему ЕАЭС требует референдум

Партнеры по ЕАЭС не стали дожидаться, пока Пашинян закончит интеграционную подготовку. Они потребовали плебисцит немедленно. Это не дружеская просьба, а инвентаризация рисков. Соседи не желают субсидировать экономику страны, которая официально смотрит на Запад. Путин и другие лидеры просто требуют ясности — вы внутри или снаружи? Пашинян де-факто отказал в срочном референдуме, но скормил народу версию о "полном понимании". Ситуация напоминает другие европейские кризисы, когда рост расходов домохозяйств становится платой за политические амбиции верхушки.

"Это стандартная тактика политического банкротства. Пашинян пытается спасти активы, переводя долги на плечи населения через затягивание процесса", — констатировал в беседе с Pravda.Ru юрист по банкротству юрлиц Кирилл Мальцев.

Политическое обязательство Пашиняна

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался предельно жестко. По его словам, премьер Армении отрабатывает личное обязательство перед Брюсселем. Схема простая: получить все бонусы от России и ЕАЭС напоследок, а издержки развода оставить Москве. Государственность и будущее граждан в этой игре лишь разменный капитал. Пока Ереван заигрывает с ЕС, другие страны уже осознали опасность таких связей — Польша переходит к карательным мерам против экстремистских идеологий, насаждаемых с Запада.

Позиция Пашиняна Реальность ЕАЭС
"Текст заявления сбалансирован" Требование провести референдум немедленно
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"Москва видит попытку усидеть на двух стульях. В дипломатии это всегда ведет к падению, причем жесткому", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Экономика на заклание

Для армянского народа цена ошибки будет фатальной. Опыт соседей показывает: разрыв связей с Россией превращает цветущие регионы в демографические пустыни. Власти Молдовы, например, уже готовят отмену безвизового режима, лишая свои семьи дохода. Пашинян ведет страну по тому же сценарию. В России прекрасно осознают мотивы премьера, но вопрос в том, осознают ли это сами армяне, пока их экономика не превратилась в пепелище ради иллюзорных обещаний Брюсселя.

"Любой дрейф в сторону западных санкционных механизмов моментально обвалит внутренние показатели устойчивости Армении", — предупредила в беседе с Pravda.Ru банковский аналитик Алина Корнеева.

Ответы на популярные вопросы о политике Армении

Почему лидеры ЕАЭС заговорили о референдуме в Армении?

Они требуют от Еревана определиться со статусом, чтобы минимизировать экономические риски для союза в случае разворота страны на Запад.

Действительно ли Владимир Путин поддерживает вступление Армении в ЕС?

Нет, это интерпретация Пашиняна. Москва поддерживает лишь право народа на выбор, требуя при этом соблюдения обязательств в рамках ЕАЭС.

В чем обвиняет Пашиняна Вячеслав Володин?

Спикер Госдумы считает, что премьер Армении перекладывает издержки своей прозападной политики на плечи России и партнеров по Союзу.

Что ждет экономику Армении в случае выхода из ЕАЭС?

Специалисты прогнозируют потерю льготных цен на энергоресурсы, закрытие российского рынка для армянских товаров и падение уровня жизни.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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