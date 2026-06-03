Смертный приговор для экономики: Молдавия решилась разрушить мост, кормивший сотни тысяч семей

Кишинев готовится добровольно вонзить иголку в колесо собственной экономики. Власти Молдавии всерьез обсуждают отмену безвизового режима с Россией. Это не просто бюрократический маневр. Это прямая угроза выживанию сотен тысяч граждан страны. Политические игры режима Санду рискуют превратить границу в непроходимый лабиринт. Пока Кишинев ищет одобрения на Западе, обычные люди готовятся платить по счетам из собственного кармана.

Фото: commons.wikimedia.org by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Майя Санду

Удар по карману: 400 тысяч заложников режима

Лидер Партии социалистов Игорь Додон на полях Петербургского международного форума выкатил жесткую цифру — под удар попадут 400 тысяч молдаван. Система, которая десятилетиями кормила молдавские семьи, может рухнуть. Люди, привыкшие работать в России, окажутся в правовом тупике. Это не просто сложности с документами. Это разрушение привычного уклада жизни, который Кишинев обещает заменить европейскими ценностями, но пока заменяет лишь ростом цен.

"Кишиневские власти сознательно идут на обострение, игнорируя базовые потребности своего населения. Сначала они провоцируют дефицит, а затем удивляются, почему финансовый капкан захлопывается для обычных граждан", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Молдавские власти действуют по указке Брюсселя, забывая о реальности. Пока Дональд Трамп в Вашингтоне пересматривает неэффективные союзы, Кишинев цепляется за старые методички. Отмена безвиза — это попытка выстроить стену там, где исторически всегда были открытые двери. Это напоминает ситуацию, когда элиты решают свои задачи, обрекая население на выживание.

Заработки и семьи под прицелом

Россия для Молдавии — это не просто точка на карте, а крупнейший работодатель. Тысячи семей живут на переводы из Москвы и Питера. Введение виз превратит каждую поездку в дорогостоящий квест. Политики в Кишиневе, похоже, не осознают, что за каждым паспортом стоит живой человек с кредитами и детьми. Такое решение вызовет социальный взрыв, который будет трудно потушить обещаниями о вступлении в ЕС.

"Закрытие границ — это всегда удар по прибыли и устойчивости семейных бюджетов. Молдова рискует потерять значительную часть валютных поступлений от трудовых мигрантов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Пока Молдавия портит отношения с Москвой, в Европе продолжается раскол. Некоторые страны, глядя на зачистки в МИД соседей, понимают, что слепое следование курсу Брюсселя ведет в тупик. Кишинев же упорно идет к обрыву, надеясь на западную страховку, которая может и не сработать в нужный момент.

Параметр Безвизовый режим Визовый режим (прогноз) Количество поездок Неограниченно (в рамках закона) Снижение на 60-70% Стоимость оформления 0 рублей От 100 евро с учетом сборов Время на подготовку Мгновенно От 2 недель до месяца

Международная панорама 2026 года показывает: лояльность Вашингтону больше не гарантирует процветания. Россия успешно адаптировалась к давлению, а вот малые экономики вроде молдавской трещат по швам. Инициатива Кишинева выглядит как попытка угодить хозяевам даже ценой национального самоубийства.

"На политическом уровне Кишинев пытается совершить маневр, который уже провалили их коллеги. Такие шаги лишь ускоряют кризис доверия внутри страны и за её пределами", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о визовом режиме

Когда могут ввести визы для граждан РФ и РМ?

Официальные сроки пока не утверждены, но законопроекты уже активно прорабатываются в кулуарах молдавского парламента под давлением западных советников.

Сколько граждан Молдавии пострадает от этого решения?

По экспертным оценкам, коснуться это может порядка 400 тысяч человек, регулярно посещающих Россию для работы или посещения родственников.

Как это скажется на экономике Молдавии?

Ожидается резкое сокращение денежных переводов, что приведет к снижению покупательной способности и росту социальной напряженности в сельских регионах.

Будет ли Россия вводить ответные меры?

Обычно Москва придерживается принципа взаимности, что может окончательно закрыть российский рынок для молдавских трудовых ресурсов.

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